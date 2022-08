Jörg Lötscher saniert die Trockensteinmauer auf dem Weissenstein

Auf dem Weissenstein Wissen, Technik und Steine: Für Trockensteinmaurer Jörg Lötscher ist sein Beruf mehr als ein Handwerk Die Trockensteinmauer auf dem Weissenstein muss erneuert werden. Jörg Lötscher und sein Verein Naturkultur sind im Rahmen des Projekts «Gemeinsam für unseren Berg Weissenstein» dafür verantwortlich. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 29.08.2022, 05.00 Uhr

Jörg Lötscher leitet den Bau der Trockensteinmauern auf dem Weissenstein. José R. Martinez

Häuser, Pyramiden oder auch der Machu Picchu. Alle diese Bauwerke wurden ohne Hilfsmittel, wie beispielsweise Zement zum Kleben, gebaut. Heisst: nur mit Wissen, Technik und Steinen. Auf diese Bauart hat sich auch Jörg Lötscher spezialisiert.

Zwar baut er keine neuen Pyramiden. Doch seit einigen Jahren hat er eine eigene Firma, mit der er Naturtrockensteinmauern in der Region Solothurn baut. Mit dieser Technik und seinem vor zwölf Jahren gegründeten Verein Naturkultur erneuert er unter dem Namen «Gemeinsam für unseren Berg Weissenstein» die Steinmauer auf dem Weissenstein oberhalb des Hotels. Ende August beginnt die dritte Etappe der 2020 begonnen Unternehmung.

Der Weissenstein: Eine Herzensangelegenheit

«Es gab eine Ausschreibung von Engagement-Lokal für eine Teilfinanzierung eines regionalen Projektes. Wir haben unser Projekt vorgestellt und wurden mit einer Handvoll anderen ausgelesen», erklärt Lötscher das Zustandekommen des Weissensteinprojekts. Aber bereits zuvor bestand der Wunsch des gebürtigen Lommiswilers, etwas für den Solothurner Hausberg zu tun.

Bevor das Vorhaben allerdings in Angriff genommen werden konnte, mussten Bewilligungen eingeholt und Finanzierung gesichert werden:

«Zuerst mussten wir von der Gemeinde die Zusage erhalten. Danach gingen wir zum Kanton, der uns den Förderbeitrag gesprochen hat. Damit hatten wird 50 Prozent der Finanzierung zusammen.»

Jetzt, da ihnen die Grundfinanzierung sicher gewesen sei, konnte man beginnen, Stiftungen anzuschreiben, um das Budget zu komplettieren. Wie gross die Kosten für das Projekt sind, sei schwer zu berechnen. Aber: «Pro Laufmeter Mauer muss man 700–1000 Franken einrechnen. Dass das bezahlt werde, sei natürlich keine Selbstverständlichkeit und löse grosse Dankbarkeit aus.

Noch kein anerkanntes Berufsbild

So faszinierend und selbstverständlich das Handwerk klingt, wenn Jörg Lötscher darüber spricht: Es ist lange nicht allen Menschen vertraut. Wie kommt man dazu? «Einerseits war ich schon immer gerne in der Natur. Andererseits habe ich durch meinen Beruf als Landschaftsgärtner eine Affinität dazu», erzählt Lötscher. Aber so richtig dazu gekommen sei er erst im Zivildienst, als er einige Monate als Naturtrockensteinmaurer gearbeitet hat.

Danach habe es ihn so richtig «gepackt». Der Weg, bis man in der Privatwirtschaft Trockensteinmauern anbieten kann, ist allerdings, wie könnte es anders sein: steinig. Denn:

«Bis anhin ist Trockensteinmaurer noch kein anerkanntes Berufsbild, deshalb kann man ‹nur› Kurse besuchen.»

Danach müsse man etwas Glück und Durchhaltewillen haben, um in der Privatwirtschaft Fuss zu fassen oder an einem Projekt mitarbeiten zu können.

Für jeden eine passende Aufgabe

Täglich wird etwa ein Meter verbaut. José R. Martinez

Das Projekt «Gemeinsam für unseren Berg Weissenstein» ist an den Verein Naturkultur angegliedert, den Lötscher vor zwölf Jahren mit seinem Freund Oliver Schneitter gegründet hat. Sie führen jährlich vier Kurse an vier verschiedenen Standorten durch. «Unser Ziel ist es, für Jugendliche persönlichkeitsbildende Arbeit und ein Naturerlebnis zusammen zu bringen. Zudem wollen wir Menschen von unterschiedlichem religiösen und kulturellem Hintergrund zusammenbringen», erklärt Lötscher.

Die Projekte des Vereins haben solch hohe Wellen geschlagen, dass sich auch Freiwillige aus der Region für das Naturtrockensteinmauern zu interessieren begannen. «Wir wollten auch diesen Leuten einen Einblick in unser Handwerk geben. Deshalb kommen beim Weissensteinprojekt vornehmlich Interessierte aus der Region zum Zug», erklärt Lötscher.

So arbeiteten jeden Tag vier bis sechs Freiwillige unter der Aufsicht von Fachleuten an der Mauer. «Das Coole ist, dass es dabei für alle eine passende Aufgabe gibt: Wem das Schleppen der teilweise 100 Kilogramm Steine keinen Spass bereitet, kann auch Steine sortieren und nochmals andere können die Hohlräume ausmauern», erzählt Lötscher. So verbaue man täglich ungefähr einen Meter.

Mehr als ein Handwerk

Die Steine für die Mauer auf dem Weissenstein kommen aus den umliegenden Steinbrüchen, erklärt Lötscher. Damit man die richtigen Steine auswählt, braucht es jahrelange Erfahrung. «Nur so kann man das Auge für die Form und Qualität der Steine entwickeln», so Lötscher. Insgesamt benötige man pro Laufmeter eine Tonne Steinmaterial.

Dass das Ganze dann zusammenpasse, sei faszinierend. Doch das Handwerk an sich sei nur ein Teil der Faszination. Auf der anderen Seite sei das Trockensteinmauern auch eine Lebensschule. «Man lernt Sachen, die auch auf das menschliche Leben übertragen werden können. So bearbeiten wir Steine nur in gewissem Mass, sonst zerbrechen sie», sagt Lötscher.

