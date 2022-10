Weidfrausheil! Die Kammersrohrerin Flurina Hammer hat mit Jagen angefangen, als Frauen in der Jagdstatistik noch gar nicht erfasst wurden Flurina Hammer passt in keine Schublade. Sie ist Betriebswirtin und Jägerin, hat vor wenigen Monaten das härteste Pferderennen der Welt bestritten und seit Jüngstem kann man die Felle ihrer Jagdbeute auf einen Solothurner Design-Schlitten spannen lassen. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Die Kammersrohrerin Flurina Hammer ist passionierte Jägerin. Die Felle ihrer Beute kann man sich künftig auf einen Solothurner Schlitten spannen lassen. Hanspeter Bärtschi

Sie war 23-jährig, als sie ihr erstes Tier erlegte. Ein Reh. In Frankreich, genauer im Elsass, unweit der Schweizer Grenze, im Heimrevier ihrer Familie. Flurina Hammer lächelt, fast entschuldigend. Prahlen mit dem Jagen? Liegt ihr nicht. Aber ja, es ist eine Passion. Eine Leidenschaft, die sie quasi in die Wiege gelegt bekam. Auch ihre Eltern jagen, ihre Grosseltern im Graubünden ebenso, wohl genauso wie die Generationen davor.

Heute ist Flurina 37 Jahre alt. Wie viele Tiere sie bisher erlegt hat, weiss sie nicht mehr. Nicht weil ihr das Töten gleichgültig geworden wäre, sondern weil es schlicht keine Rolle spielt. Sie sagt:

«Ich habe grossen Respekt vor den Tieren und schiesse nur ab, wenn ich sicher bin, dass der Schuss tödlich ist.»

Kein unnötiges Leiden, das Wohl der Tiere steht da an erster Stelle. Lieber einmal weniger abdrücken als einmal zu viel.

So kann es sein, dass sie fünf Tage im Wald unterwegs ist und trotzdem keine Beute macht. So geschehen Ende September, Anfang Oktober während einem verlängerten Jagdwochenende im Tirol. Sie zuckt mit den Schultern. So ist das halt. Griesgrämig wird sie deswegen nicht. Jagen ist für sie so viel mehr als ein Tier zu schiessen.

Von Kammersrohr in die weite Welt hinaus

Flurina Hammer wuchs in Kammersrohr auf, machte die Kanti in Solothurn, studierte Betriebswirtschaftlehre in St.Gallen und spezialisierte sich dann auf Finanzwesen. Ihre Karriere startete sie in der Versicherungswelt, heute arbeitet sie als Beraterin im Fintech-Sektor. Sie ist oft in der Region Zürich. Man hört es, wenn sie spricht. Und spricht man sie drauf an, lacht sie und sagt: «Meine Mutter ist Bünderin. Ich hatte schon immer Einflüsse aus anderen Regionen.»

Aber Kammersrohr ist heute wieder ihr Ausgangspunkt. Auch wenn es sie in die weite Welt hinaus zieht. Zum Jagen, zum Beispiel. Flurina Hammer hat Springböcke in Südafrika erlegt, Rentiere in Kanada, Hirsche in Rumänien. Ihrem nicht gerade alltäglichen Hobby ging sie schon in zehn Ländern auf drei Kontinenten nach. Wobei die Gebirgsjagd in heimischen Gefilden zu ihren Lieblingsjagden gehört.

So richtig angefangen hat sie mit der Jagd, nachdem sie dem wettbewerbsmässigen Springreiten den Rücken gekehrt hat. Wobei die Liebe zum Reiten geblieben ist. Und zur Herausforderung. «Der Reiz des Abenteuers», sagt sie, war es denn auch, der dieses Jahr das Jagen in den Hintergrund rücken liess.

Teilnahme am härtesten und längsten Pferderennen der Welt

Es zog sie zurück in den Sattel, es zog sie in die Mongolei. Ans Mongol Derby. 1000 Kilometer Luftlinie trennen Start und Ziel, maximal zehn Tage haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür Zeit. Laut Guinessbuch der Rekorde ist es das längste und härteste Pferderennen der Welt. Jedes Jahr bewerben sich um die 1000 Personen, 47 waren letztlich mit Flurina Hammer am Start. Auserkoren nach mehrstufigem Selektionsverfahren.

Flurina Hammer unterwegs in der mongolischen Steppe. The Equestrianists

Die Sieger kamen am Abend von Tag 8 ins Ziel. Flurina Hammer und Sarah Endress, eine der wenigen weiteren Schweizerinnen am Start, ritten zusammen und passierten das Ziel als Zwölfte am neunten Tag. «Wir sind teilweise zwischen elf bis dreizehn Stunden durch die mongolische Steppe geritten. Bei Wind und Wetter.» Mental wie physisch eine Herausforderung. Aber, so Hammer, «wohl eine der schönsten Arten, die atemberaubende Schönheit des Landes zu erleben».

47 Teilnehmer waren am Start, 33 kamen ins Ziel, sie wurde Zwölfte

Geschlafen und gegessen haben sie in den Pferdestationen des Rennens. Bei Nomadenfamilien, deren Pferde sie ritten. Denn während die Reiterinnen litten, werden die einheimischen Steppenpferde alle 30 bis 40 Kilometer gewechselt. In Anlehnung an das Post-System von Dschingis Khan.

Von 47 gestarteten Reiterinnen und Reitern kamen letztlich nur 33 ins Ziel. Unter den Ausgeschiedenen gab es einen Schulterbruch, Rippenbrüche, gerissene Sehnen und Bänder – Flurina und Sarah blieben unverletzt und erreichten das Ziel ohne einen Sturz. Eine Ausnahme.

Die Schweizerinnen Flurina Hammer und Sarah Endress ritten gemeinsam als Zwölfte über die Ziellinie beim längsten und härtesten Pferderennen der Welt. Von 47 Gestarteten kamen nur 33 ins Ziel. The Equestrianists

Quasi nebenbei hat sie mit der Nichtregierungsorganisation CIC das Projekt «The Flying Vets» ins Leben gerufen, um Krankheiten, die mongolische Wildtiere wie die Saiga-Antilope oder das Przewalski-Pferd bedrohen, besser zu managen. Eine Art veterinärmedizinisches Überwachungssystem. Aus Respekt vor den Tieren und der Natur, was wiederum mit ihren Jagderfahrungen zusammenhängt.

Von der Magie beim Jagen und den Ritualen der Jägerinnen und Jäger

Zwar musste das Jagen aufgrund der intensiven Vorbereitungen für das härteste Pferderennen der Welt hinten anstehen. Und während sie in anderen Jahren mindestens 20 bis 30 Tage auf Jagd ist, waren es bisher keine zehn. Ein Abschuss, eine Gams. Das soll sich in den kommenden Wochen noch ändern, aber Druck hat sie nicht bei der Jagd. Es geht ihr um das Gesamterlebnis. Und um Nachhaltigkeit.

Wenn Flurina Hammer noch im Dunkeln auf einen Hochsitz klettert, in absoluter Stille und dann beobachtet, wie die Natur langsam erwacht, erstes Licht durch die Zweige bricht, ein erstes Vogelzwitschern an ihr Ohr dringt, dann, so sagt sie, «sind das magische Momente». Etwas, das man bei einem normalen Waldspaziergang schlicht nicht erleben könne.

Aber ja, sie ist auch da, um zu jagen. Durchbricht dann ein Schuss die magische Stille, erlegt sie also ein Wildtier – in aller Regel mit einem Schuss knapp hinter das Schulterblatt (Blattschuss im Jägerjargon; Anm. d. Red.) –, dann kommt Ehrfurcht in ihr auf. Dann würdigt sie das Leben, das sie genommen hat, legt dem Tier einen Zweig oder ein Ästlein in den Mund, den letzten Bissen, wie es das Ritual von Jägerinnen und Jägern verlangt.

Wenn das Fell – statt im Abfall zu landen – auf einen Schlitten gespannt wird

«Wir gehen sehr respektvoll um mit den Tieren, weil wir uns sehr bewusst sind, dass wir der Natur etwas nehmen», sagt sie. Jagen ist auch Philosophie. «Holistisch» nennt Flurina Hammer ihren Ansatz. Ganzheitlich. Das heisst auch, das Tier möglichst in seiner Gänze zu nutzen. Schliesslich macht das verwertete Fleisch selbst nur rund einen Viertel des Körpergewichts aus.

Aber gerade bei den Fellen hatte sie bisher noch keine befriedigende Lösung. Meist wurden sie mangels Abnehmer letztlich entsorgt. Doch auch das ändert sich nun. Bei einem Kaffee in den Räumlichkeiten von Ski- und Schlittenmacher Alex Maienfisch kam ihnen die Idee, die Felle von Wildschweinen, Gämsen oder Hirschen auf die Mach-Schlitten zu spannen (siehe unten). «Für mich ist es wahnsinnig schön zu sehen, wenn eines meiner Felle in einem so tollen Produkt weiterlebt», sagt sie.

Flurina Hammer, passionierte Jägerin und geborene Solothurnerin, in Jägerinnenkluft und mit einem Mach-Schlitten der mit einem Tierfell bespannt ist, das von einem Tier stammt, das sie erlegt hat Hanspeter Bärtschi

Solothurner Design-Schlitten Mit dem Konfigurator den eigenen Schlitten gestalten Alex Maienfisch ist ein umtriebiger Unternehmer. Angefangen hat er mit dem Verkauf von Sonnenbrillen, seit 2015 verkauft er unter der Marke Mach Ski und seit 2019 auch Schlitten. Designt vom Solothurner Yves Aeschbacher hat sich der Schlitten aus dem Hause Mach längst am Markt etabliert und mit seinem Rodelschlitten-Aufbau zahlreiche Abnehmer gefunden. Skigebiete wie Grindelwald oder Adelboden setzen auf ihn genauso wie zahlreiche Sportgeschäfte und Private. Da Maienfisch aber stets bemüht ist, sich, seine Produkte und sein Unternehmen weiterzuentwickeln, lanciert er auch diesen Winter eine Neuheit: den Schlittenkonfigurator. So kann man auswählen aus vier verschiedenen Designs, natürlich lackierte und schwarz oder weiss gebeizte Buche sowie eine Kombination aus Teak- und Buchenholz, dazu gibt es unterschiedliche Kufen und Sitzbezüge. Ausgehend vom standardmässig angebotenen Polyestergewebe bis hin zu einem der Felle aus der Jagd von Flurina Hammer. Zwischen 450 und rund 950 Franken kostet ein Schlitten – je nach Exklusivitätsgrad. «Es könnte sogar jemand mit einem eigenen Fell zu uns kommen», sagt Maienfisch. Dazu braucht es neben dem nötigen Kleingeld auch ein bisschen Geduld. Maienfisch: «Wir produzieren unseren Schlitten komplett in der Schweiz, mit lokalen Spezialisten. Die Fellaufbereitung braucht einfach Zeit, insbesondere die Schneiderarbeiten.» 14 Schweizer Produzenten und Lieferanten arbeiten am Schlitten mit. Zusammengestellt wird er von der sozialen Stiftung Wendepunkt in Oftringen AG. Sie unterstützt unterschiedlichste Menschen in der sozialen und beruflichen Integration.

Es passt zu ihr, zu ihrem Ansatz, ihrer Philosophie. Auch wenn sie selbst so gar nicht in irgendeine Schublade passen will. Sie bricht mit gängigen Jägerstereotypen, hat weder Schnauz noch Bauch. Im Gegenteil. Da steht eine junge, attraktive Frau mit ihrer Büchse.

Zwar sind in den letzten Jahren mehr und mehr Frauen zu Jägerinnen ausgebildet worden. Aber als sie 2008 damit anfing, da wurden Frauen in der Jagdstatistik noch nicht einmal separat erfasst. Heute kommen auf rund 30'000 Aktiv-Jagende 1000 Frauen (3 Prozent).

Flurina Hammer sagt: «Natürlich gibt es ab und zu einen dummen Spruch.» Gerade von älteren Herren. In ihrer Generation sei das Geschlecht aber kein Thema. Mann und Frau begegnen sich auf Augenhöhe. Und wenn doch eine abfällige Bemerkung kommt, hat sie dafür bloss ein Lächeln übrig.

