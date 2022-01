Solothurner Firmen sind für 2022 etwas weniger optimistisch

Ausnahme möglich? Solothurner Narren hoffen wieder auf Fasnachtsumzüge – doch der Kanton drückt auf die Bremse

Eine kleine Lockerung des Bundesrats von letzter Woche gibt in der Narrenwelt zu reden. In Luzern, aber auch in Solothurn überlegt man sich, ob allenfalls doch Fasnachtsumzüge möglich sind. Der Kanton steht dem skeptisch gegenüber.