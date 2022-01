SVP lehnt Corona-Entschädigungen für Solothurner Spitäler ab

Wegen Intransparenz Keine Corona-Entschädigung für Solothurner Spitäler: SVP beschliesst einstimmig die Nein-Parole Vier nationale und eine kantonale Abstimmungen kommen demnächst an die Urne. Die Solothurner SVP hat diesen Samstag zu sämtlichen Vorlagen sehr deutlich die Parolen gefasst. Wegen fehlender Transparent wird die Entschädigung der Solothurner Spitäler abgelehnt. Raphael Karpf 08.01.2022, 13.24 Uhr

Christian Imark, Präsident der Solothurner SVP. Peter Klaunzer

In etwas mehr als einem Monat, am 13. Februar, kommen im Kanton Solothurn gleich fünf Vorlagen an die Urne. Vier nationale und eine kantonale. Zu sämtlichen Geschäften hat die SVP an ihrer Mitgliederversammlung am Samstag mit wenig Diskussionen und in den meisten Fällen praktisch einstimmig die Parolen gefasst.