Notstand: Solothurner Beizen finden kaum Personal

Wegen der Pandemie Notstand in der Gastronomie: Solothurner Beizen finden kaum Personal Vor allem im Gastgewerbe orientierten sich in den vergangenen zwei Jahren viele Angestellte neu. Das stellt die Solothurner Restaurants vor grosse Probleme. Sie reagieren unterschiedlich darauf. Olivia Folly 09.04.2022

Die Gastronomie hat mit grossen Personalproblemen zu kämpfen. Christian Beutler

«Eine Katastrophe», so sei die Personalsituation im Moment, sagt Tanja Gluch, Geschäftsführerin des Restaurants Limpach’s in Aetingen. «Wir haben extrem Mühe, qualifiziertes Personal zu finden, sowohl in der Küche wie auch im Service.»

Peter Oesch, Präsident von GastroSolothurn. Achim Günter

Das Restaurant Limpach’s ist mit dieser Problematik bei weitem nicht allein. Laut Gastro Solothurn Präsident Peter Oesch haben fast alle Betriebe Mühe, ihre Stellen zu besetzen. Vor allem in der Küche ist der Personalmangel gross: «Köchinnen und Köche sind absolute Mangelware.» Hauptgrund ist die Corona-Pandemie. «In den letzten zwei Jahren haben wir schweizweit 50'000 Gastro-Mitarbeitende verloren», sagt Oesch.

Nach Angaben des Schweizer Arbeitgeberverbands Gastro Suisse fehlte vielen während der Pandemie die Perspektive. Sie orientierten sich neu oder gingen ins Ausland. Dazu kamen die Lohneinbussen infolge der Kurzarbeit.

Tanja Gluch vom Restaurant Limpach’s sieht noch andere Gründe. Die Pandemie habe ein Umdenken herbeigeführt: «Einigen ist durch Corona bewusst geworden, wie endlich das Leben ist. Sie wollen nicht ihr Leben lang schuften, sondern mehr Zeit mit ihren Liebsten verbringen.»

Abschaffung der Zimmerstunde und verkürzte Öffnungszeiten

Der Gasthof Kreuz in Egerkingen. Patrick Luethy

Viele sind auch nicht mehr bereit, abends und an den Wochenenden zu arbeiten. Beim Gasthof Kreuz in Egerkingen versucht man deshalb, mit attraktiveren Arbeitszeiten dem Personalnotstand entgegenzuwirken: «Wir probieren, die unbeliebte Zimmerstunde auszumerzen und mit Durchdiensten zu arbeiten», sagt Inhaberin Ulrike Többen. Deshalb sei auch Teilzeitarbeit möglich.

Ausserdem haben die Vollzeitangestellten im Gasthof Kreuz die Möglichkeit, an vier Tagen zu arbeiten. An diesen Tagen arbeiten sie etwas mehr, haben dafür aber an drei Tagen frei. «Das ist unser Lösungsansatz, eine andere Lösung habe ich derzeit leider nicht», sagt sie.

Das Oltner Restaurant Salmen. Bruno Kissling

Andere Restaurants reagierten mit verkürzten Öffnungszeiten auf die schwierige Personalsituation. So hat beispielsweise das Restaurant Salmen in Olten seit Februar auch am Dienstag geschlossen und damit nur noch vier Tage offen. «Das schlimme ist, dass es nicht an den fehlenden Gästen liegt, sondern am fehlenden Personal», sagt Vanessa Schneider, Leiterin Service im Restaurant Salmen.

Nachwuchsprobleme: Kaum Lehrverträge unterzeichnet

Schon vor der Pandemie war es schwierig, Fachkräfte in der Gastronomie zu finden. Die Pandemie habe die Situation aber noch verschärft, heisst es bei Gastro Suisse. Eine Erholung ist derzeit nicht in Sicht. Denn auch am Nachwuchs fehlt es. Laut Peter Oesch von Gastro Solothurn sind bislang nur wenige Lehrverträge unterschrieben worden: «Während der Pandemie konnten wir praktisch keine Schnupperlehren anbieten, das rächt sich jetzt.»

Hinzu kommt, dass Eltern ihre Kinder derzeit kaum für einen Beruf in der Gastronomie animieren würden, weil die Zukunftsaussichten schwierig sind. «Wer weiss schon, wie es im Herbst mit der Corona-Pandemie weitergehen wird. Die Unsicherheit ist gross», sagt Oesch. Er kann diese Bedenken nachvollziehen und versteht auch, wenn jemand die Gastrobranche verlässt. «Ich hätte vermutlich das gleiche getan, wenn ich jung wäre.»

Dennoch hofft er, dass einige von ihnen wieder ins Gastgewerbe zurückkehren, weil sie am neuen Ort vielleicht nicht glücklich wurden: «Das ist mein Hoffnungsschimmer. Denn eigentlich ist es ja toll, in der Gastronomie zu arbeiten.»

