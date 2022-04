Wegen Covid «Erneut schwieriges Jahr»: Solothurner Spitäler beantragen auch für 2021 eine Millionen-Hilfe vom Kanton Die Pandemie bedeutete für die Solothurner Spitäler Mehraufwände und finanzielle Mindererträge. Die Ausfälle 2020 wurden bereits mit rund 36 Millionen Franken vom Kanton entschädigt. Fürs Jahr 2021 beantragt die soH nun nochmals 20 Millionen Franken. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 27.04.2022, 17.00 Uhr

Blick auf den Neubau des Bürgerspitals – aus einem ehemaligen Patientenzimmer im Altbau. Hanspeter Bärtschi

Es wird kaum jemanden verwundern: Die Pandemie war für die Solothurner Spitäler AG soH 2021 das dominierende Thema. Das zeigt sich auch im Geschäftsbericht, der diese Woche erschienen ist. Es sei erneut ein schwieriges Jahr gewesen, heisst es darin.

Finanziell war das Jahr für die soH nur auf den ersten Blick ein erfolgreiches. 25,6 Millionen Franken Gewinn, das Eigenkapital wurde von 308 auf 333,5 Millionen Franken aufgestockt.

Doch dieser erste Blick täuscht. Denn in diesem Ergebnis sind die knapp 36 Millionen Franken Corona-Entschädigungen zu Handen der soH, die von der Bevölkerung in zwei Abstimmungen abgesegnet wurden, enthalten. Entschädigungen, die notabene für die Ausfälle und Mehraufwände 2020 (damals schloss die Jahresrechnung 43 Millionen Franken im Minus) gesprochen wurden – sie wurden aber erst jetzt ausbezahlt.

Ohne diesen mächtigen Zustupf hätte ein Minus von 10,3 Millionen Franken resultiert.

Erste Verbesserungen wurden bereits angegangen

Noch eine weitere Kennzahl weist auf einen schwierigen Jahresabschluss hin. Das Betriebsergebnis vor den Abschreibungen betrug 4,7 Prozent des gesamten Ertrags. In der Branche wird ein Wert von mindestens 8 Prozent angestrebt. Dies, damit die Institutionen langfristig eigenständig bleiben und die benötigten Investitionen stemmen können.

So müsse es in den nächsten Jahren das Ziel sein, diese Quote deutlich zu steigern, teilt die soH mit. Dazu seien unabhängig von der Pandemie «Optimierungsmassnahmen» nötig. Erste Verbesserungen der Abläufe und Prozesse seien bereits eingeleitet worden. Aufgrund der Pandemie würden sich diese Einsparungen aber nur ungenügend im Ergebnis niederschlagen.

Die soH hat Ausfälle von 20 Millionen

Und eben: Dann sind da noch die pandemiebedingten Mehraufwände und Ertragsausfälle. Diese würden 20 Millionen Franken betragen, sagt CEO Martin Häusermann. Diese Entschädigung werde man beim Kanton beantragen.

Martin Häusermann, CEO der Solothurner Spitäler AG. Michel Lüthi

Wobei der grosse Teil der Ausfälle nun auf Mehraufwände zurückzuführen sei, so Häusermann. Die verschobenen Operationen habe man in den nicht ganz so intensiven Monaten besser nachholen können als noch 2020. Trotzdem habe es auch noch Mindererträge gegeben.

So oder so: Die Forderung dürfte, wie bereits im Vorfeld der vergangenen Abstimmungen, noch zu reden geben. Für Häusermann ist klar:

«Wir sind auf diese Zahlung angewiesen.»

Den finanziellen Schaden habe man bisher aus den Reserven gedeckt. Diese seien – trotz den rund 36 Millionen Franken Entschädigung für das Jahr 2020 – nach wie vor tiefer als noch vor der Pandemie. Reserven – und auch jährliche Gewinne – brauche es aber, um langfristig eigenständig bleiben und die anstehenden Investitionen tätigen zu können.

Es dürfte nicht der letzte Hilferuf der soH bleiben. Auch in den ersten Monaten 2022 hatten die Spitäler pandemiebedingte Mehraufwände und Ertragsausfälle. Diese dürften dann in einem Jahr zu reden geben.

Neubau wurde in Betrieb genommen

Wenn Corona auch das Hauptthema war – es war natürlich nicht das einzige, das die soH vergangenes Jahr beschäftigte. Ein weiterer grosser Brocken war der Umzug in Solothurn in den Neubau des Bürgerspitals. Im Mai 2021 wurde dieser vollständig in Betrieb genommen. Von Beginn weg habe sich gezeigt, dass «das Bürgerspital Solothurn dank seines Neubaus noch verstärkter eine Magnetwirkung als stationärer und ambulanter Gesundheitsversorger in der Region besitzt», heisst es im Geschäftsbericht.

Das schlägt sich auch in Zahlen nieder. 30'511 Patientinnen und Patienten wurden in den drei Spitälern in Solothurn, Olten und Dornach behandelt. Fast sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Die ambulanten Fälle nahmen sogar um 8,5 Prozent zu – 238'971 waren es insgesamt.

Grössere Änderungen gab es auch im Spital Dornach. Die Komplettsanierung des Notfalls wurde Ende Jahr abgeschlossen. Nun stehe den Patienten «ein zeitgemässes Notfallzentrum zur Verfügung, in dem optimale Erstversorgungen möglich sind und die Privatsphäre bestens gewährleistet ist». Als Nächstes steht dort die Sanierung diverser Patientenzimmer an, ausserdem soll eine Einheit für Alterstraumatologie mit acht Betten in Dornach aufgebaut werden.

Und schliesslich kam es auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu grossen Neuerungen. Nachdem das stationäre Angebot ausgelagert wurde, wurde im Februar 2021 die Tagesklinik in Solothurn in Betrieb genommen, im Herbst startete das aufsuchende Angebot, bei dem Patienten bei sich zu Hause betreut werden. «Eine der grössten Herausforderungen beim Umbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist nach wie vor die angespannte Situation bei den Fachkräften.»

Kurt Fluri. Hanspeter Bärtschi

Kurt Fluri wird Verwaltungsratspräsident 15 Jahre lang war Verena Diener Verwaltungsratspräsidentin der Solothurner Spitäler AG. Heuer gab sie nun die Leitung an Kurt Fluri ab, der seit Oktober 2021 Verwaltungsrat der soH ist. Neben Kurt Fluri wurden auch Michael Fluri, Hausarzt aus Langendorf, als Vizepräsident, und Agnes König, Direktorin Pflege und Geschäftsleitungsmitglied der Spital Thurgau AG, in der Verwaltungsrat gewählt. Sie folgen auf Barbara Brühwiler und Markus Stampfli.

