Wegen Corona Offiziell sind sie zwar noch erlaubt: Doch viele Schulen im Kanton Solothurn verzichten auf die Skilager Der Kanton Solothurn hat die Skilager bis heute noch nicht offiziell verboten – der Entscheid obliegt damit den Schulen. Eine kleine Umfrage zeigt: Viele verzichten dieses Jahr auf ein Skilager. Das wäre nicht verantwortbar, wird argumentiert. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Solche Bilder wird es dieses Jahr seltener zu sehen geben. Fabienne Arnet

Mit dem Car in die Berge fahren. Zimmer beziehen. Zum Znacht Spaghetti essen. In den nächsten Tagen dann auf die Ski. Abends jeweils Programm: Mal ein Film, Mal Disco. Für viele Kinder im Kanton Solothurn wird dieses Jahr nichts daraus.

Offiziell abgesagt hat der Kanton die Skilager Stand heute zwar nicht. Man habe die Situation gerade vor dem Hintergrund von Omikron nochmals analysiert, ist beim Volksschulamt zu vernehmen. Für ein generelles Lagerverbot gebe es aktuell keine ausreichenden Grundlagen, sagt Amtsleiter Andreas Walter. Sollte der Bundesrat weitere Verschärfungen vornehmen, würde man ein Verbot prüfen.

Eine etwas andere Haltung hat das Bundesamt für Sport: Dieses empfiehlt, sämtliche Schneesportwochen im Januar abzusagen.

Der Entscheid obliegt im Moment den Schulen

Das ist allerdings nur eine Empfehlung. Damit sind Skilager im Moment grundsätzlich noch möglich. Aber nur mit Auflagen. Darunter fallen die bekannten Massnahmen wie Abstand halten, regelmässiges Lüften und das Desinfizieren von Tischen, Türgriffen, Lichtschaltern etc. Ausserdem müssen sämtliche Kinder und Erwachsene, die ins Skilager wollen, einen negativen Test vorweisen (ausgenommen ist, wer geimpft oder genesen ist).

Der Entscheid, ob die Skilager durchgeführt werden oder nicht, obliegt den Schulen. Wie eine kleine Umfrage zeigt, haben mehrere ihre Lager abgesagt – teils schon vor Monaten.

Solothurn hat nach den Herbstferien entschieden

Beispielsweise in Solothurn. Zwar bieten die Stadtschulen seit Jahren keine Klassenskilager mehr an. Doch die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, an gesamtstädtisch organisierten Skilagern teilzunehmen. Diese werden heuer aber nicht durchgeführt. Dieser Entscheid wurde bereits nach den Herbstferien gefällt. Die Entwicklung der Pandemie würde nun die Richtigkeit dieses Entscheids bestätigen, ist Schuldirektorin Irène Schori überzeugt.

Auch in Olten finden diese Saison keine Skilager statt – an keiner der vier Primarschulen. Und auch die Oberstufe muss zu Hause bleiben. «Wir mussten feststellen, dass die Unsicherheiten bei der Planung und Organisation immer grösser wurden», sagt Jan Rechsteiner, Leiter Dienste bei der Oltner Direktion Bildung und Sport.

An einer Besprechung mit den Lagerleitungen vor Weihnachten seien diverse Fragen, Schwierigkeiten und Probleme zur Sprache gekommen. Dazu kamen Omikron und die Empfehlung des Bundesamts für Sport, auf die Durchführung zu verzichten. Also sei man zum Schluss gekommen, dass Skilager auch dieses Jahr nicht sinnvoll seien. Man bedauere den Entscheid zwar, doch «eine Durchführung ist in der aktuellen Situation nicht verantwortbar», so Rechsteiner.

Und auch in der dritten Stadt in Kanton, in Grenchen, verzichten die Schulen diesen Winter auf die Skilager. Auch hier gaben verschiedene Bedenken den Ausschlag, wie Gesamtschulleiter Hubert Bläsi sagt:

Die Führesorgepflicht hätte man kaum wahrnehmen können. Der Schutz der Begleitpersonen (zum Teil Pensionierte) wäre schwierig gewesen. Bei notwendigen Isolationen hätte es Platzprobleme gebeben.

In Dornach war das Lager schon fixfertig geplant

Und auch nördlich des Juras, an den Schulen in Dornach, verzichtet man auf Skilager, wie Schulleiter Reto Fehr sagt. Der Entscheid fiel «schweren Herzens» an Heiligabend. Zu diesem Zeitpunkt waren die Lager in Davos, Kippel und Grächen schon fixfertig geplant und aufgegleist: Vom Bereitstellen des Schneesportmaterials über die Einteilung der Gruppen bis hin zur Einteilung der Helferteams.

Den Ausschlag gaben laut Fehr hat die Sicherheitswochen, die für nach den Ferien beschlossen wurden. Die Schulen starteten mit strengen Schutzmassnahmen ins neue Jahr: Inklusive Kontaktbeschränkungen und dem Verzicht, die Klassen miteinander zu vermischen.

