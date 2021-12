Wegen Lieferengpässen werden in Solothurn Weihnachtsgeschenke rar

Wegen Corona Lieferengpässe: Auch in Solothurn sind nicht mehr alle Weihnachtsgeschenke aufzutreiben Die Pandemie führt weltweit zu Lieferengpässe. Auch die Läden im Kanton Solothurn sind betroffen. Wir haben uns bei vier Betrieben umgehört: Viele Ausfälle können zwar kompensiert werden. Aber nicht alle. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Micha Urech von «Fahradies» in Luterbach. Carole Lauener

Corona sorgt nicht nur bei vielen Menschen für gesundheitliche oder psychische Probleme, sondern wegen der Pandemie ist es auch weltweit zu Produktionsausfällen gekommen. So fehlte Personal, das an Corona erkrankte oder in Quarantäne musste, und in China legte ein Zyklon einen wichtigen Hafen lahm.