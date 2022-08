Wechsel Schaffner nominiert Markus Heusser: Dieser Mann soll VR-Präsident des Luterbacher Industrieunternehmens werden Langjährige Industrieerfahrung und strategische Kompetenzen machten Markus Heusser zum perfekten Nachfolger von Urs Kaufmann, so teilt es das Luterbacher Industrieunternehmen mit. Heusser und Kaufmann kennen sich aus dem Branchenverband Swissmem. Sébastian Lavoyer 29.08.2022, 16.57 Uhr

Schaffner: das neue Gebäude in Luterbach mit dem neuen Logo. Sébastian Lavoyer

Die Würfel sind gefallen: Markus Heusser soll neuer Verwaltungsratspräsident der Schaffner Holding mit Sitz in Luterbach werden. Dies jedenfalls empfiehlt der Verwaltungsrat den Aktionären des Elektrokomponenten-Herstellers. Urs Kaufmann hat sich nach sechs Jahren an der Spitze des Solothurner Industrieunternehmens entschieden, aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl anzutreten. Läuft alles normal, wird Heusser am 10. Januar 2023 als Kaufmanns Nachfolger gewählt.

Der designierte Verwaltungsratspräsident von Schaffner studierte Betriebswirtschaft in St. Gallen, promovierte dann an der Universität Fribourg, ehe er seine Sporen als Strategieberater bei McKinsey abverdiente. Den Weg in die Industrie fand er über Sulzer, Dätwyler und Oerlikon, wo er jeweils grössere Abteilungen von mehreren hundert bis mehreren tausend Mitarbeitenden führte und bis auf Konzernleitungsstufe aufstieg.

Seit 2017 ist Heusser professioneller Verwaltungsrat und Coach

Der designierte VR-Präsident der Schaffner Holding: Markus Heusser. PD

Im Herbst 2017 hat er sich selbstständig gemacht und bietet mit Heusser Advisory Verwaltungs- und Beiratstätigkeiten sowie Coachings für CEOs und Abteilungsleiter an. Derzeit ist er unter anderem Verwaltungsratspräsident des Textilunternehmens Sefar und der Landqart AG, die Papier für Noten, Pässe und Visa fertigen. Laut Handelsregister hat der im Zürcher Oberland wohnhafte Heusser derzeit neun Verwaltungsratsmandate inne.

Urs Kaufmann freut sich, einen Mann nominieren zu können, der «sowohl über unternehmerisches Denken als auch über ein fundiertes Verständnis der Industrie und der internationalen Märkte verfügt». Alles andere wäre auch erstaunlich gewesen. Anfang Mai wurde bekannt, dass sich Kaufmann 2023 nicht mehr zur Wahl stellen wird. In der Folge war es ihm und seinem Vize, Philipp Buhofer, überlassen, Nachfolgekandidaten zu suchen und dem Verwaltungsrat zu präsentieren.

Heusser und Kaufmann waren gleichzeitig beim Branchenverband Swissmem

Gerne hätten wir gewusst, wie die Wahl auf Heusser fiel. Aber dazu wollte das Unternehmen am Montag keine Auskunft geben. Sicher ist, dass sich die Wege von Kaufmann und Heusser spätestens beim Branchenverband Swissmem gekreuzt haben. Heusser war zwischen 2011 und 2014 Vorstandsmitglied, während Kaufmann seit 2012 dem Vorstandsausschuss angehört. Kaufmann dürfte im Falle von Heusser also ziemlich genau gewusst haben, wen er da genau seinen Verwaltungsratskollegen empfiehlt.

Aufgabe des neuen Mannes wird es sein, das Unternehmen auf Wachstumskurs zu halten. Man will in den kommenden Jahren durchschnittlich mindestens 5 Prozent wachsen und weitere Unternehmen aufkaufen. Kaufmann hat das Unternehmen zuvor einem Strategiewechsel unterzogen. Der Fokus liegt spätestens seit 2021 und dem Verkauf der Elektromagnetik-Division ganz klar auf der Kernkompetenz Filter zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen.