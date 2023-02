Wechsel in der Direktion Bernhard Christen wird neuer Solothurner Tourismusdirektor Der Stadtsolothurner Bernhard Christen wird ab 1. November neuer Direktor von Region Solothurn Tourismus. Christen verfüge über profunde Erfahrung in der Vermarktung bekannter Schweizer Marken und habe ein schweizweites Netzwerk in der Tourismusbranche, so schreibt Solothurn Tourismus. 06.02.2023, 09.41 Uhr

Bernhard Christen (51) ist ab November 2023 der neue Direktor von Region Solothurn Tourismus. zvg / Solothurn Tourismus

Bernhard Christen (51) wird im November 2023 den amtierenden Solothurner Tourismusdirektor Jürgen Hofer ablösen. Das teilt Solothurn Tourismus am Montagmorgen mit. Geboren 1971 in Solothurn studierte Christen an der Universität Freiburg Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaftslehre, bevor er nach mehreren Praktika ab 1998 eine Laufbahn als Marketingspezialist begann. Zunächst bei der Rivella AG in Rothrist und ab 2004 bei der Ricola AG in Laufen erwarb er sich «breite Berufserfahrung bei landesweit und international bekannten Markenprodukten», so schreibt Solothurn Tourismus.

Von 2013 bis 2021 verantwortete Christen als Head of Marketing den Auftritt von Swiss International Airlines. Seither leitet er bei Schweizer Radio und Fernsehen SRF den Verkauf Sponsoring. In mehreren beruflichen Positionen habe er im Rahmen von gemeinsamen Projekten eng mit Schweiz Tourismus zusammengearbeitet. Zudem ist er als Gastdozent an verschiedenen Hochschulen tätig.

Christen blieb stets in Solothurn wohnhaft, wo er sich in seiner Freizeit in lokalen Organisationen und Institutionen engagierte. Die Weiterentwicklung der gut aufgestellten städtischen Tourismusorganisation sei für ihn nicht nur ein berufliches Engagement, sondern auch eine Herzensangelegenheit, sagt Christen.

Bernhard Christen wurde vom Vorstand des Vereins Region Solothurn Tourismus aus einem Kreis von zehn Bewerbern und zwei Bewerberinnen einstimmig ausgewählt. Er erfülle nach Auffassung des Vorstandes das in der Stellenausschreibung anfangs November formulierte Anforderungsprofil in idealer Weise, schreibt Solothurn Tourismus. Der amtierende Tourismusdirektor Jürgen Hofer hat nach 15 Jahren bei Solothurn Tourismus seinen Rücktritt per Ende 2023 eingereicht. (sdf)