Verena Queck-Glimm über den Kauf der WC-Papier-Marke Tela

WC-Papier Verena Queck-Glimm: «Mit dem Kauf der Tela betreten wir Neuland, wir treten ins Markengeschäft ein» US-Multi Kimberly-Clark verlegte die Produktion von Hakle von Niederbipp nach Norditalien. Weil die Schweiz zu teuer wurde. Warum lohnt es sich für die deutsche Unternehmerfamilie Queck? Die neue Besitzerin nimmt Stellung im Interview. Sébastian Lavoyer 22.06.2021, 05.00 Uhr

Die neue Tela-Besitzerin, Verena Queck-Glimm, am Eingang des Firmensitzes in Niederbipp. Die deutsche Unternehmerin will die Marke Tela wieder zu alter Grösse führen. Bruno Kissling

Bevor es auf den Rundgang durch die riesige Anlage der Tela in Niederbipp geht, lädt Verena Queck-Glimm zum Gespräch im Besprechungszimmer. An ihrer Seite der neue Geschäftsführer Roberto Todaro und der neue Betriebsleiter Pascal Jordi. Es ist ein klares Zeichen: Die Frau setzt auf ihr Team, auf ihre Mitarbeitenden. Alleingänge gibt es bei ihr nicht.

Kimberly-Clark hat das Werk in Niederbipp aufgegeben und die Hakle-Produktion nach Norditalien verlegt. Vor allem weil die Schweiz wegen des Frankenschocks zu teuer wurde. Warum lohnt es sich für Sie in der Schweiz zu produzieren?

Verena Queck-Glimm: Über die Gründe des Abzugs kann ich wenig sagen. Für uns war der Standort interessant, weil wir mit der Cartaseta in Gretzenbach, also in unmittelbarer Nähe, schon eine Hygienepapierproduktion besitzen und es Synergien gibt, die Kosteneinsparungen ermöglichen.

Sie haben angekündigt, dass man 20 bis 25 von 265 Mitarbeitenden entlassen müsse.

Das ist leider unumgänglich. Wir arbeiten mit flachen Hierarchien, sind schlank aufgestellt und extrem flexibel. Eine Redimensionierung ist unumgänglich, um im Private-Label-Geschäft konkurrenzfähig zu sein.

Was heisst das?

Das Hauptgeschäft in Niederbipp ist und bleibt die Produktion von Hygienepapier für Detailhändler. Wir produzieren für sie ihre Eigenmarken, das nennt man Private-Label-Geschäft.

Zur Person Verena Queck-Glimm In Heidelberg wohnhaft ist die 54-jährige Deutsche geschäftsführende Gesellschafterin des Familienunternehmens mit Fabriken in Deutschland, Polen und der Schweiz. Sie ist Mutter zweier erwachsener Kinder. Nach dem BWL-Studium in Köln arbeitete sie für den amerikanischen Multitechnologiekonzern 3M. 2007 trat sie in den Familienbetrieb ein und übernahm die Geschäftsführung der Fripa (Friedrich Papierfabrik; der Grossvater von Queck-Glimm hiess Albert Friedrich) von ihrer Mutter Ursula Queck.

Der Sitz der Tela in Niederbipp: Schon bald soll man auch von der Autobahn aus sehen, dass Tela wieder gross geschrieben wird. Bruno Kissling

Inwiefern gibt es Synergien zwischen Gretzenbach und Niederbipp?

Die beiden Werke werden gegenseitig von ihrem jeweiligen Knowhow profitieren. Insbesondere auch in der Aufbereitung von Altpapier. Zudem ergänzen sich die Geschäfte gut. Die Cartaseta beliefert neben dem Private-Label-Geschäft im Detailhandel auch Firmenkunden, also öffentliche Hand, Spitäler und grosse Unternehmen. Zudem produziert die Cartaseta keine Nas- und Kosmetiktücher, die Tela schon.

Wo sparen Sie Personal ein?

Überall, wo wir eine Möglichkeit sehen, weil wir wissen, dass es schlanker geht und weil das Geschäft sonst nicht rentabel wäre. Allerdings bauen wir in gewissen Bereichen auch Stellen auf. Zum Beispiel im Einkauf und im Verkauf.

Weil Sie nicht nur die Fabrik in Niederbipp übernommen haben, sondern auch die Marke Tela.

Genau, ein sehr wichtiger Punkt. Wir treten damit in einen für uns neuen Markt ein: ins Markengeschäft. Bisher sind wir auf Private Labels spezialisiert. Das wird auch künftig das wichtigste Geschäft bleiben, denn die Produktionskapazität von 45'000 Tonnen wird man nie nur mit Markenprodukten auslasten können. Das ist illusorisch.

Warum lancieren Sie denn nicht eine neue Marke, sondern wollen Tela wieder zum Leben erwecken?

Weil wir glauben, dass die Marke noch immer grosse Bekanntheit und Beliebtheit geniesst in der Schweiz. Obwohl sie unter Kimberly-Clark eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Wir sehen da grosses Potenzial.

Das Mutterhaus der Tela, die Fripa, ist bekannt für Innovationen. Sie haben zum Beispiel WC-Papierrollen ohne Kartonrolle im Kern entwickelt. Was dürfen wir von Tela erwarten?

Lassen Sie sich überraschen, ich will noch nicht zu viel verraten. Aber gerade im Bereich der Faserzusammenstellung tut sich derzeit viel. Das hat unter anderem grossen Einfluss auf die Weichheit.

Als Geschäftsführerin sind sie im Hygienepapiermarkt eine Ausnahmeerscheinung.

Ja, das ist leider noch immer so. In Deutschland werden von 110 im Verband organisierten Papierfabriken nur gerade zwei von Frauen geführt. Die Fripa ist in der Führung fast paritätisch. Aber letztlich spielt das Geschlecht keine Rolle, es geht um Kompetenz. Ich halte nicht viel von Frauenquoten.