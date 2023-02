Wasenplätze Vergraben und (fast) vergessen: Auf der Suche nach den ehemaligen Tierfriedhöfen im Kanton Solothurn Heute werden die sterblichen Überreste von Nutztieren in sogenannten Extraktionswerken industriell verwertet. Früher gab es in den meisten Gemeinden einen Wasenplatz, einen Tierfriedhof. Im Seuchenfall könnten diese Plätze wieder aktuell werden. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) mit Extraktionswerk (TMF). Beat Lanzendorfer

Wenn Nutztiere an einer Krankheit oder wegen eines Unfalls sterben, dann sorgen heute die beiden Extraktionswerke in Lyss und Bazenheid für die Verwertung der Kadaver. In einem komplexen Verfahren werden aus den Körpern und Schlachtresten Tiermehl für die Wärmeproduktion und Tierfett für Biodiesel gewonnen.

Früher, als die industrielle Verwertung noch nicht existierte, wurden die Tiere vergraben, wenn man sie nicht als Lebensmittel verwenden konnte. Und früher heisst nicht in der Antike oder im Mittelalter, sondern bis in die jüngere Zeit hinein, so bis in die 1970er-Jahre.

Hier befand sich früher der Wasenplatz in Bellach. Bild: Peter Brotschi

Wasenplätze sind auch heute noch möglich Wasenplätze sind nicht nur eine Sache der Vergangenheit. Es gibt einen aktuellen Bezug im Fall einer grossen Tierseuche, falls die beiden Extraktionswerke der Schweiz die Menge der anfallenden Tierkadaver über eine gewisse Zeitspanne hinweg nicht würden verarbeiten können. Für Kantonstierärztin Chantal Ritter steht fest, dass Verwerten vor Vergraben vor Verbrennen kommt. Bilder wie im Falle von Grossbritannien, als 2001 bei der Maul- und Klauenseuche die verendeten Rinder und Schweine mit Pneus auf offenem Feld verbrannt wurden, müssen vermieden werden. «Der Kanton erarbeitet und unterhält für den Seuchenfall unter der Leitung des Veterinärdienstes ein Konzept zur Bewältigung von Tierseuchen», teilt das Amt für Umwelt auf Anfrage mit. Dieses sieht tatsächlich auch Wasenplätze vor: «Für die Ausscheidung von Wasenplätzen müssen Grundstücke gefunden werden, auf denen die Tierkörper gut abgebaut werden und gleichzeitig der Schutz von Grund- und Oberflächenwasser gewährleistet ist.» Aber: Bis jetzt habe man seitens des Kantons noch keine derartigen Grundstücke bestimmt. (pbg)

Der Ort, wo die Tierkadaver verscharrt wurden, hiess Wasenplatz oder Schindanger. Verständlicherweise befanden sich diese Plätze nicht unmittelbar hinter den letzten Häusern des Dorfes, sondern möglichst weitab vom Siedlungsgebiet. Kantonsweit ist heute nichts mehr von diesen Tierfriedhöfen zu sehen. Sie sind in der Landschaft aufgegangen, nicht selten wurden die ehemaligen Gruben auch aufgeforstet und sind heute Waldgebiet.

Noch heute gibt es den Wasenmeister

Wir haben uns auf die Suche gemacht, wie es um das Wissen der ehemaligen Wasenplätze im Kanton Solothurn steht. Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um Nutztiere geht, ist der Veterinärdienst des Kantons. Dort existiert kein Verzeichnis, wo überall die Tiere verscharrt wurden. Kantonstierärztin Chantal Ritter weist darauf hin, dass früher die Seuchenbekämpfung eine Sache der Gemeinden war.

Kantonstierärztin Chantal Ritter. Bild: zvg

Erst später, mit dem Auftauchen der Maul- und Klauenseuche, sei diese Aufgabe auf die Ebene des Kantons respektive des Bundes angehoben worden. «Daraus schliesse ich, dass es fast in jeder Ortschaft einen Wasenplatz gegeben hat», so Ritter. Laut den damaligen Vorschriften haben die Gemeinden auch einen Wasenmeister bezeichnen müssen, der für den korrekten Betrieb der Plätze zuständig war. Das bedeutete vor allem, dass die Kadaver und Schlachtreste genügend tief vergraben werden mussten.

Der Wasenmeister existiert noch heute im kantonalen Gesetz. Dies vor allem, damit im Seuchenfall in den Gemeinden eine Ansprechperson vorhanden ist. In der eidgenössischen Gesetzgebung wurde der Begriff Wasenmeister mit «Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs» ersetzt.

Das Wissen geht allmählich verloren

Beim Veterinäramt wurden wir also nicht fündig, wo die Wasenplätze waren. Die nächste kantonale Adresse ist das Amt für Umwelt. Aber auch da kommt auf die schriftliche Anfrage die Antwort, man habe nach internen Abklärungen festgestellt, dass «es keine Kartierung der ehemaligen Wasenplätze gibt».

Tierkörperbeseitigung einst und heute In einer kleinen Serie beleuchten wir das Thema, wie Tierkörper beseitigt werden, die nicht als Lebensmittel verwendet werden können. In einem ersten Teil haben wir über die heutige Verwertung im Extraktionswerk GZM Lyss berichtet. Heute geht es um die Wasenplätze, die bis vor einem halben Jahrhundert üblich waren. In einem dritten Teil gehen wir mit der Kantonsarchäologie der Frage nach, wie unsere Vorfahren in der Antike und Neuzeit mit dem Thema umgegangen sind. (pbg)

Die Spurensuche geht also weiter, eine Verwaltungsebene tiefer bei den Gemeinden. Gleichzeitige Anfrage bei den Bauverwaltern von vier grösseren Gemeinden in den Bezirken Bucheggberg, Thal, Thierstein und Gösgen: Drei antworteten freundlich, dass sie keine Kenntnis vom ehemaligen Wasenplatz in ihrer Gemeinde haben, dass sie sich umhören müssten.

Durchaus verständlich, denn man muss ein etwas älteres Semester sein, um die Tierfriedhöfe noch aus eigener Erfahrung zu kennen. Kantonstierärztin Chantal Ritter bezeichnete es im Gespräch denn auch so, dass das «Wissen um die ehemaligen Wasenplätze allmählich verloren geht».

Balsthals Bauverwalter Philipp Buxtorf aber konnte exakt sagen, wo sich der Wasenplatz befand: «Nördlich der Baslerstrasse an der Gemeindegrenze zu Holderbank», und er gab auch die Grundbuchnummer bekannt und dass das Areal in den belasteten Standorten eingetragen ist, welches wiederum im Geoinformationssystem des Kantons (Web GIS) eingesehen werden kann.

Swisstopo kennt acht Solothurner Wasenplätze

Das grösste Wissen, was sich alles auf der Erdoberfläche der Schweiz befand und befindet, liegt vereint bei Swisstopo, dem Bundesamt für Landestopografie. Die alten Karten und die Senkrecht-Flugaufnahmen seit 1946 sind auch online zugänglich.

Joël Vorburger von Swisstopo verwies auf das Onlineportal «ortsnamen.ch», wo in der Suchfunktion mit dem Stichwort Wasenplätze tatsächlich 14 Treffer aus der Schweiz auftauchen, davon allein acht aus dem Kanton Solothurn: Balsthal, Hägendorf, Himmelried, Laupersdorf, Nuglar-St.Pantaleon, Obergösgen, Schönenwerd und Wisen.

Wenn man beispielsweise Balsthal anklickt, kommt man auf die von Bauverwalter Buxtorf angegebene Parzelle. In den Onlinekarten von Swisstopo kann man dann die Zeitreise rückwärts machen und sehen, wie sich das Areal verändert hat. Heute ist der ehemalige Wasenplatz von Balsthal tiefer im Wald.

Auch an der Grenze zwischen Bellach und Selzach in der Witi erinnert nichts mehr an den ehemaligen Tierfriedhof, wie er im Volksmund auch genannt wurde. Idyllisch mutet heute der Flecken Erde an, ein Dreieck entlang des Chrüzligrabenwegs unweit der Aare, just auf dem Gemeindegebiet von Bellach. Mit Bäumen und Sträuchern bestockt und einem Bienenhaus.

Der Autor dieses Beitrags erinnert sich gut, als er vor über fünf Jahrzehnten an dieser Stelle stand. Der ältere Cousin erzählte ihm, was damals unter die Erde vergraben wurde. Das beeindruckte den Jungen sehr. Doch die heutige Lösung mit der sinnvollen Verwertung der Tierkadaver im Extraktionswerk ist definitiv besser.

