Region Grenchen: Frau spricht über Erfahrungen mit der Kesb

Kindesschutz Wenn der Staat in Familienangelegenheiten eingreift – eine Frau aus der Region Grenchen und ihre Erfahrungen mit der Kesb Valentina wurde von ihrem Mann misshandelt, die Familie war zerrüttet. Die vorübergehende Platzierung der Kinder in einer Pflegefamilie half ihr wieder auf die Beine.

Die Ehe von Valentina war geprägt von Gewalt. Darunter litten auch die Kinder. Nach einer Intervention der Polizei griff die Kesb ein. Michel Canonica

Ihre Geschichte, sagt Valentina einmal während des Gesprächs, könne man verfilmen. Dabei hat sie statistisch erst ihr halbes Leben gelebt. Wenn es wirklich filmreif ist, was die Frau beim Cappuccino in einem Café erzählt, dann wäre es ein soziales Drama mit offenem Ende.

Valentina, die in Wirklichkeit anders heisst, ist eine von Hunderten Personen im Kanton Solothurn, über die die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) eine Massnahme verhängt hat. Nachdem sie ihr Mann massiv bedroht hatte, wurde der Mutter und ihren drei Kindern eine Beiständin zur Seite gestellt.

Doch in manchen Kreisen ist die fürsorgerische Hilfe vom Staat in Familienangelegenheiten verpönt. Der «Blick» titelte im Zusammenhang mit der Kesb einst sogar von der «meistgehassten Behörde der Schweiz». Als das Verfahren eröffnet wurde und Valentina bei der Sozialarbeiterin in Grenchen vorsprach, zitterten ihre Hände.

«Die Kesb nimmt dir die Kinder weg», hatten Bekannte gewarnt. Ihre Angst, dass die elterliche Sorge entzogen wird, war gross. «Aber schlimmer, als es damals war, konnte es nicht mehr werden. Ich hatte nichts mehr zu verlieren», sagt sie. Die Kinder hat sie nicht verloren. Der Mann hingegen ist aus ihrem Leben verschwunden.

Nach alter Sitte verkuppelt

Aufgewachsen als Seconda in der Region Grenchen, war Valentina schon früh mit verschiedenen Welten konfrontiert. Hier eine Gesellschaft, in der Frauen in Familienangelegenheiten mitbestimmen, da einengende Traditionen des Heimatlandes ihrer Vorfahren. Als Teenager hatte sie dort die Hochzeit einer Bekannten besucht und wurde einem Mann vorgestellt.

Was die 19-Jährige nicht wusste: Es handelte sich um eine Verkupplung nach alter Sitte, eine arrangierte Verlobung. «Jung und naiv» sei sie gewesen. Bald folgte die Heirat, der Mann folgte in die Schweiz. Mit Anfang 20 wurde sie zum ersten Mal Mutter.

Doch die Ehe stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Während Valentina nach einer Berufslehre Vollzeit in der Uhrenindustrie arbeitete und die Familie durchbrachte, blieb der Mann ohne Job. Was er den ganzen Tag trieb, wusste sie kaum.

«Ich war verheiratet, aber eigentlich kannte ich ihn nicht einmal.»

Stattdessen kommandierte er sie herum, wurde gewalttätig. Einmal wollte sie die Beziehung beenden, kehrte aber zurück. Inzwischen waren zwei weitere Kinder geboren worden. «Ihnen zuliebe blieb ich bei ihm», dachte sie damals. «Es war ein Fehler.»

15 Jahre hielt sie es bei ihrem Peiniger aus, bevor sie sich trennte. Das wollte der Mann nicht akzeptieren: Er allein bestimme, wann es vorbei sei. Es kam zum Gewaltausbruch, die Polizei kreuzte auf. Während die beiden jüngeren Kinder in der Schule waren, blieben die Misshandlungen dem damals 13-jährigen Sohn nicht verborgen. Er drohte auf die schiefe Bahn abzurutschen, geriet an die falschen Freunde, fing an zu randalieren, war schlecht in der Schule.

Da waren die Behörden aufgrund der Polizeiintervention schon eingeschritten. Der Mann erhielt ein Rayonverbot, das Besuchsrecht wurde eingeschränkt. Wobei die Kinder auf eigenen Wunsch entschieden hätten, den Vater nicht mehr sehen zu wollen, sagt Valentina. «Er hat ihnen nie Liebe gegeben.»

Mit der Beistandschaft beauftragt war Rahel Makwana. Sie erinnert sich noch gut an das Erstgespräch. «Ich habe sofort gemerkt, dass die Frau am Anschlag ist.» Die Eltern hätten ihr Vorwürfe wegen der Scheidung gemacht, die psychische Belastung sei gross gewesen.

Fremdplatzierungen nehmen zu

Valentina sei mit ihrer Angst vor dem Kindesentzug ein typischer Fall, sagt Makwana. Dabei sei eine Fremdplatzierung das letzte Mittel, das es nach Möglichkeit zu verhindern gelte. Stattdessen schrieb die Sozialarbeiterin einen Bericht an die Behörde, um die Beistandschaft auszuweiten. Schliesslich wurde angeordnet, dass zwei der drei Kinder an einem Wochenende pro Monat bei einer Pflegefamilie platziert werden.

Hinzu kamen dort drei Wochen Ferien pro Jahr. Dies nicht zuletzt zu Valentinas Schutz. «Ich habe gemerkt: Wenn wir nichts unternehmen, dann schafft sie es nicht.» Heute sagt Valentina, dass ihr die Fremdplatzierung ihrer Kinder geholfen habe, wieder auf die Beine zu kommen.

Im Vergleich zum Kesb-Start vor zehn Jahren haben die Beistandschaften zugenommen, für Erwachsene etwas stärker als für Kinder. Auch gibt es mehr Obhutsentzüge respektive Fremdplatzierungen als 2013.

Dies sei kein Solothurner, sondern ein gesamtschweizerisches Phänomen, sagt Anne Birk, Leiterin der Abteilung Soziale Leistungen im Amt für Gesellschaft und Soziales. Ein möglicher Erklärungsansatz sei das Bevölkerungswachstum. Auch im alten Vormundschaftsrecht hätten die Fallzahlen jährlich zugenommen.

Ausserdem sei die Zunahme kein schlechtes Zeichen. «Es zeigt, dass die Kesb Massnahmen weiterhin dort anordnet, wo diese nötig sind, und sich nicht wegen des möglichen öffentlichen Drucks davor scheut», so Birk. Die häufigste Massnahme im Kindesschutz sei die Besuchsbeistandschaft mit 45 Prozent. Die hochstrittigen Fälle hätten in den letzten zehn Jahren zugenommen.

Schlaflose Nächte wegen unbezahlter Rechnungen

In Valentinas Fall hat sich dies erledigt. Ihr Ex-Mann hat die Schweiz verlassen, habe einen Tag nach der Scheidung wieder geheiratet. Seit Jahren ist der Kontakt abgebrochen. Kinderalimente erhält sie nicht, stattdessen muss sie ausstehende Rechnungen nachzahlen. Sie habe deswegen viele schlaflose Nächte, aber immerhin: «2026 bin ich schuldenfrei.»

Auch wenn die Massnahmen der Kesb einschneidend gewesen seien: Auf dem Bauernhof der Pflegefamilie seien die Kinder aufgeblüht. Der Sohn hat sich längst gefangen und absolviert eine Lehre, bei den beiden anderen pocht sie auf gute schulische Leistungen.

Nach einer Rückenoperation befindet sich Valentina im Aufbautraining für berufliche Integration. «So schnell wie möglich» wolle sie wieder arbeiten. Nicht mehr in gekrümmter Haltung in der Uhrenproduktion, das lasse ihre Wirbelsäule nicht mehr zu. «Aber irgendwo, wo ich eine Maschine bedienen kann und in Bewegung bin.» Sozialhilfe zu beziehen, komme für sie nicht in Frage. «Ich will mich im Spiegel anschauen können und meinen Kindern ein Vorbild sein.»

Zum Scheitern verurteilt oder dem Schicksal ergeben ist die tragische Heldin in diesem Film des Lebens nicht. Valentina nimmt einen Schluck aus der Tasse, auf ihrem Handgelenk ist eine Lotusblüte tätowiert. Sie stehe für Ehrlichkeit und Vertrauen und dafür, dass es sich lohne, für das Gute zu kämpfen. «Jetzt, wo ich frei bin, erst recht.»

