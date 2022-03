War Tod vermeidbar? Zwei Personen in der Aare ertrunken – Lebensretter: «Es ist nichts schlimmer, als wenn aus einem Opfer deren zwei werden» Noch ist unklar, wie es gestern bei Olten zum Unfall mit zwei Ertrunkenen kommen konnte. Dass neben dem betagten Mann auch ein Retter sein Leben lassen musste, wäre wohl vermeidbar gewesen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 23.03.2022, 13.30 Uhr

Oft werden Gefahren bei der Rettung, wie etwa die kalte Wassertemperatur, unterschätzt. Screenshot TeleM1

Einen Tag nach dem tragischen Unfall an der Aare zwischen Olten und Winznau ermittelt die Polizei immer noch auf Hochtouren zur Frage, wie es zum Unglück mit zwei Toten kommen konnte.

Gesichert ist laut Polizeisprecher Bruno Gribi, dass zwei Arbeiter in die Aare stiegen, um einen Mann zu retten, der mitsamt seinem Elektromobil in die Aare gestürzt war. Der 93-Jährige war zusammen mit seiner Frau kurz nach dem Mittag auf dem Uferweg unterwegs und wollte bei einer Baustelle ein parkiertes Firmenfahrzeug rechts umfahren, als er auf der steilen Böschung in Schieflage geriet und schliesslich ins Wasser kippte.

Bruno Gribi, Mediensprecher Kapo Solothurn. zvg

Ob das Firmenfahrzeug korrekt abgestellt und die Baustelle sauber eingerichtet war und welche Arbeiten dort ausgeführt wurden, ist laut der Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso die Frage, ob es an diesem Uferabschnitt besonders schwierig ist, aus der Aare zu steigen.

Fest steht, dass sich einer der Arbeiter selbstständig ans Ufer retten konnte und zusammen mit einer Drittperson den Rentner aus dem Wasser ziehen konnte. Dort verstarb der betagte Mann, trotz Reanimationsversuchen.

An dieser Stelle an der Aare bei Winznau kam es zum Vorfall. Kapo Solothurn

Der zweite Helfer, ein 41-jähriger Mann, ging in der Aare unter. Taucher der Seepolizei Twann bargen seine Leiche gegen Abend zwischen dem Unfallort und der Brücke an der Giessenstrasse etwas flussabwärts. Die Ehefrau des Rentners blieb unverletzt.

Gut gemeint, ist nicht unbedingt gut gemacht

Hat der verunglückte Arbeiter richtig reagiert, indem er dem in Not geratenen Rentner in guter Absicht hinterher sprang? «Grundsätzlich empfehlen wir: Retten nach geringstem Risiko», sagt Philipp Binaghi, Sprecher der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG). Es sei nichts schlimmer, als wenn aus einem Opfer deren zwei werden.

Denn das Bild der vermeintlich gemächlich dahinfliessenden Aare könne trügerisch sein. Auch wenn es an der Oberfläche ruhig scheint, könne es darunter gefährliche Strömungen haben.

Philipp Binaghi von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG. AZ

Wird man Zeuge eines Unfalls, bei dem jemand zu ertrinken droht, empfiehlt Binaghi folgendes Vorgehen: Zuerst vom Land aus zurufen und Ausstiegsstellen zuweisen. Falls das nicht klappt, einen Gegenstand reichen und so versuchen, die Person aus dem Wasser zu ziehen. Ist sie weiter weg, kann man ihr einen Gegenstand zuwerfen, der Auftrieb verschafft.

Ist das auch nicht möglich, sollte man das sogenannte «Fahren» versuchen, also sich mit einem Rettungsbrett oder einem anderen improvisierten Rettungsinstrument annähern. Erst, wenn auch dieser Versuch scheitert, sollte man sich ins Wasser begeben. Zuerst hüfthoch, dann auch mit dem Oberkörper.

Binaghi ist sich bewusst, dass in so einem verhängnisvollen Moment Entscheide sehr schnell getroffen werden müssen und es viele Faktoren zu beachten gilt. Dass es fehlende Ausstiegsstellen geben oder Fluss eiskalt sein könnte, daran dächten in dieser Situation wohl die wenigsten.

Gerade die Temperatur werde oft unterschätzt. Im kalten Wasser kühlt der Körper rasch aus und leitet das Blut zu den lebenswichtigen Organen. Folglich verlieren die Extremitäten wie Arme oder Beine an Kraft. Auch der Kopf ist gefährdet, es droht Ohnmacht.

Ein Trugschluss sei die Vorstellung, dass einen die Kleider automatisch in die Tiefe ziehen. Nasse Kleidung behalte ihr Gewicht, böte aber mehr Auflagegewicht, was bei Strömung fatal sein könne.

Um gewappnet zu sein, empfiehlt Binaghi den Besuch von SLRG-Kursen. Dort lerne man auch, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob man eine Notsituation handhaben könne oder ob man sich, wie in Olten geschehen, selber in Gefahr bringe. Auch die allgemeinen Baderegeln solle man sich immer wieder zu Herzen nehmen.

Auch die Fahrt mit einem Elektromobil will gelernt sein

Auf die Herausforderungen für ältere, mobile Menschen weist man bei Pro Senectute hin. Sowohl wer mit einem Elektrovelo als auch wie das Rentnerpaar gestern in Olten mit einem Elektromobil unterwegs ist, sollte stets Vorsicht walten lassen.

Ida Boos, Geschäftsleiterin bei Pro Senectute Solothurn, sagt:

«Viele Senioren denken: Ich bin lange Auto gefahren und habe das Gefährt im Griff.»

Ida Boos, Geschäftsleiterin Pro Senectute Kanton Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Nicht zuletzt würden manche auf dem Elektromobil der Freiheit nachleben, die sie mit der Abgabe des Autoführerscheins aufgeben mussten. «Dabei werden oft Gefahren unterschätzt.»

Pro Senectute pocht darauf, dass ältere Menschen in Technikkursen befähigt werden, ein neu erworbenes Gefährt zu steuern und zu bremsen, sei es nun ein Elektrovelo oder ein Elektromobil. «Je besser die Instruktion, desto geringer die Unfallgefahr», sagt Ida Boos.

