Wangen an der Aare: Frau in der Aare vermisst

Wangen an der Aare In der Aare wird eine Frau vermisst – sie stieg in Deitingen zum Baden ein In der Aare in Wangen an der Aare wird seit Freitagnachmittag eine Frau vermisst. Trotz sofortigen Suchmassnahmen konnte sie bislang nicht gefunden werden. 22.07.2022, 19.19 Uhr

In Wangen an der Aare wird nach einer vermissten Frau gesucht. Zvg

Am Freitag, 22. Juli, kurz nach 14.20 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in Wangen an der Aare eine Frau in der Aare vermisst werde. Gemäss aktuellen Erkenntnissen hatte sie sich auf Höhe der Autobahnraststätte Deitingen-Nord zum Baden in den Fluss begeben, wie die Kantonspolizei Bern am Freitagabend mitteilt.