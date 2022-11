Wahrheit in der Kunst «Fotos können hinterlistig sein»: Britische Künstlerin zeigt im Haus der Fotografie in Olten die royale Familie ganz privat Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich Alison Jackson mit dem Thema Wahrheit in der Kunst. Eine neue Ausstellung im Haus der Fotografie in Olten zeigt grossformatige Fotografien aus den letzten 25 Jahren. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion verschwimmt: Künstlerin Alison Jackson und ein Trump-Doppelgänger. Im Hintergrund Lady Di mit ausgestrecktem Mittelfinger. Bruno Kissling

Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich die britische Künstlerin Alison Jackson mit dem Thema Wahrheit in der Kunst. «In meiner Arbeit geht es um die Wahrnehmung von Berühmtheit, nicht um die Prominenten selbst», sagt Jackson. Sie arbeitet mit Doubles, die in stundenlanger Feinarbeit auf Donald Trump, die Queen oder Mick Jagger getrimmt werden.

Dann arrangiert Jackson Szenen, in denen man Jagger etwa beim Bügeln sieht; oder die Queen mit Harry und Meghan bei einer champagnerseligen Weihnachtsfeier; auch Prinzessin Diana mit einem Baby von ihrem Freund Dodi, das in Wirklichkeit nie geboren wurde. Kim Kardashian ist abgelichtet bei einer Hausgeburt, oder Marilyn Monroe beim Einkaufen.

Donald Trump im Clinch mit Miss Mexiko. Bruno Kissling

Auf anderen Fotos sind Tabubrüche zu sehen – wie eine nackte Camilla; oder Prinz Philip beim Betrachten einer intimen (gefakten) Fotografie von Marilyn Monroe. Prinz Philip oder Elton John sind übrigens tatsächlich die echten Personen, auch wenn das die Ausnahme ist.

Der Drang, hinter die Masken der Stars zu blicken

«Die Fotografie kann ein hinterlistiges Medium sein, das uns Dinge glauben lässt, obwohl wir wissen, dass sie nicht wahr sind», so wird Jackson in der Ausstellung zitiert. In ihrer Rede vor dem zahlreichen Vernissagepublikum sagte sie, die Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen, Donald Trump manipuliere die Menschen via Medien; «er selber ist die Medien».

Weltberühmtes Werk: Familienselfie mit der Queen. Bruno Kissling

In ihrer Arbeit hinterfrage sie, warum Menschen diesen Drang hätten, hinter die Masken der Stars zu schauen. «Du kennst diese Leute nie, warum also?» Das Bild verführe die Menschen; es sei vielleicht in ihrer Natur, sich verführen zu lassen.

Die Leiterin des Hauses der Fotografie (IPFO), Isabelle Bitterli, sagte in ihrer Ansprache: «Alison Jacksons Bilder sind schrill und frech, sie wirken wie Fotos von Paparazzi, was sie nicht sind.» Und: «Wer passt besser zum Thema als Donald Trump?» Von jenem wurde sie wortreich unterbrochen, in Trumps gewohnter Manspreading-Manier und mit dem Spruchband «Make Olten great again».

Die Reaktion des Publikums auf den Auftritt war beeindruckend: Obwohl jeder wusste, dass dieser Trump fake ist, konnte man sich der Macht des Bildes und der Stimme, die ähnlich war, im ersten Moment nur schwer entziehen: «It’s unbelievable!» Remo Buess, Co-Direktor des Hauses für Fotografie, meinte zur Ausstellung, das Thema sei aktuell; und Kuratorin Miriam Edmunds sagte, Jackson kritisiere die Fotografie total, eigentlich sei sie ein abstruses Medium.

Rund 75 Prints, ergänzt um zahlreiche Videoarbeiten, sind zu sehen. Bruno Kissling

Die Ausstellung kritisiere auch den Voyeurismus des Publikums. Jackson sei fast vom Royal College of Art in London geschmissen worden, weil sie das Foto von Prinzessin Diana, die den Mittelfinger zeigt, publiziert habe. ­Reflexion sei wichtig, sagte sie. Die Ausstellung scheint allerdings auch zwiespältig insofern, als sie den Voyeurismus, den sie kritisiert, auch selbst bedient.

«Fake Truth» ist bis zum 19. Februar 2023 im Haus der Fotografie in Olten zu sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen