Wahlkampf SVP und CVP Grenchen legen ihr Wahlkampfbudget offen – So viel haben die Parteien bereits ausgegeben 19.04.2021, 16.43 Uhr

Wahlplakate der SVP Grenchen - dahinter sind auch die Plakate der SVP zu erkennen. Andreas Toggweiler

Exakt 9756.20 Franken habe die CVP Grenchen bereits für ihren Wahlkampf ausgegeben und 684.10 Franken an Kleinspenden von Privatpersonen erhalten. Das teilt die Partei am Montag mit. Damit schliesst sie sich der SVP Grenchen an, die bereits am 1. April ihr Wahlkampfbudget kommunizierte. Diese gab bisher 8402.35 Franken aus und nahm rund 1000 Franken an Kleinspenden ein. Sie schrieb weiter: