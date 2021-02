Wahlen So schneiden die Solothurner Kandidierenden in der «Umweltverträglichkeitsprüfung» ab Welche Haltung vertreten die Kandidatinnen und Kandidaten für den Solothurner Regierungsrat bei Umweltthemen, was versprechen die Kantonsratskandidaten in Sachen Ökologie und wie umweltfreundlich stimmten die Mitglieder des Kantonsrats in der ablaufenden Legislatur? Das haben elf Organisationen gemeinsam erhoben und ein Umweltrating erstellt. Urs Moser 18.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Flyer mit den wichtigsten Ergebnissen des Umweltratings landet in allen Solothurner Briefkästen. zvg

Ein Zusammenschluss aus elf Organisationen hat die Solothurner Regierungs- und Kantonsratskandidaten einer «Umweltverträglichkeitsprüfung» unterzogen. Wenig überraschend schnitten dabei die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem grünen und dem linken Lager klar besser ab als die Bürgerlichen, beurteilt wurde schliesslich hauptsächlich die Zustimmung zu staatlichem Engagement beziehungsweise staatlichen Eingriffen im Bereich Natur, Energie und Verkehr.

Susanne Schaffner ist noch etwas grüner als Brigit Wyss

Noch eine Spur grüner als ihre grüne Kollegin: SP-Regierungsrätin Susanne Schaffner. Hanspeter Bärtschi

Interessante und mitunter überraschende Ergebnisse liefert das Umweltrating dennoch, so präsentiert sich zum Beispiel SP-Regierungsrätin Susanne Schaffner noch ein Fünkchen grüner als Kollegin Brigit Wyss von den Grünen. Schaffner erreicht auf der Skala der Umweltorganisationen einen Wert von 98,2 Prozent umweltfreundlich, Wyss kommt auf 85,7 Prozent. Auf der Skala von 0 bis 100 kommt CVP-Präsidentin Sandra Kolly auf einen Wert von 75, Mit-Kandidat Thomas A. Müller immerhin auf 71,4. Da sind die anderen bürgerlichen Regierungsanwärter schon deutlich abgeschlagen: FDP-Kandidat Peter Hodel liegt bei 51,8, der amtierende freisinnige Bildungsdirektor Remo Ankli bei 48,2 und SVP-Kandidat Richard Aschberger ist nur zu 42,9 Prozent umweltfreundlich.

Für das Rating wurden einerseits das Abstimmungsverhalten der Kantonsratsmitglieder bei umweltrelevanten Geschäften in der zu Ende gehenden Legislatur ausgewertet, anderseits können alle Kandidierenden für den Regierungs- und Kantonsrat in einem Fragebogen zu aktuellen Themen aus dem Umweltbereich ein Wahlversprechen abgeben. Bisher haben 166 Kandidierende für den Kantonsrat sowie alle sieben Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten den Fragebogen ausgefüllt. Die elf Umweltorganisationen wollen zum Beispiel wissen, wie sich die Kandidaten zu einem rechtlich verbindlichen Ziel zur Senkung der Treibhausgasemissionen auf netto null bis 2040, zu einer finanziellen Beteiligung des Kantons an einer teilweisen Untertunnelung der A1 im Gäu oder zu mehr Tempo-30-Zonen innerorts stellen.

Das Ergebnis ist wie erwähnt den Erwartungen entsprechend: Sehr viele Kandidatinnen und Kandidaten von SP, Grünen und auch Grünliberalen erfüllen das Ideal der Umweltorganisationen weitgehend oder sogar zu 100 Prozent, die CVP-Leute sind im Durchschnitt noch deutlich umweltaffiner als die Freisinnigen und am Schluss in Sachen Ökologie kommt die SVP.

Fragebögen sind das eine, Abstimmungen das andere

Auch wenn sie nicht fundamental anders ausfällt, erlaubt die Auswertung des Abstimmungsverhaltens der bisherigen Kantonsrätinnen und Kantonsräte (von denen sich 86 zur Wiederwahl stellen) während der ablaufenden Legislaturperiode eine etwas differenziertere Betrachtung. Hier ging es zum Beispiel darum, die Förderung des Langsamverkehrs in der Kantonsverfassung zu verankern, die Motorfahrzeugsteuer zu «ökologisieren» oder das Globalbudget für den öffentlichen Verkehr zu kürzen.

Innerhalb der SVP noch der «umweltfreundlichste»: Regierungsratskandidat Richard Aschberger. Hanspeter Bärtschi

Das Prädikat «100 Prozent umweltfreundlich» erhalten in dieser Auswertung nur sechs Kantonsrätinnen und Kantonsräte (vier Grüne und zwei von der SP). Wobei zu erwähnen ist, dass drei von vier Fraktionsmitgliedern der Grünen erst zu so fortgeschrittener Zeit während der Legislatur nachgerückt sind, sodass sie gar nicht gerated wurden. CVP-Regierungsratskandidatin Sandra Kolly bleibt in dieser Auswertung bei 75 Prozent, FDP-Mann Peter Hodel sinkt gegenüber dem Regierungsratskandidaten-Rating aber auf 45, SVP-Regierungsratskandidat Richard Aschberger sogar auf 15,8 Prozent. Innerhalb der SVP-Fraktion bleibt er damit allerdings noch der «Grünste» hinter dem abtretenden Peter M. Linz (17,5 Prozent).

Der «ungrünste» überhaupt: Kantonsratspräsident Hugo Schumacher (SVP). Hanspeter Bärtschi

Der klar am wenigsten umweltfreundliche Parlamentarier von allen – gemäss den Rating-Kriterien der Umweltverbände – ist übrigens der amtierende Kantonsratspräsident: Hugo Schumacher (SVP) kommt auf einen Wert von gerade mal 7,5 Prozent umweltfreundlich. Damit weist die SVP-Fraktion im bürgerlichen Lager mit einer Spannbreite von 10 Prozentpunkten auch die geringste Diskrepanz zwischen ihren Mitgliedern auf, was die Affinität für Umweltanliegen betrifft. Hier liegt ein deutlicher Unterschied zu den Freisinnigen, wo die Meinungen in Sachen Umweltpolitik dann doch sehr weit auseinanderklaffen: Der höchste Wert im Umweltrating liegt bei 70 (Markus Dietschi), der tiefste bei 13,9 (Simon Michel). In der CVP ist man im Durchschnitt klar umweltfreundlicher und liegt mit einer Spannbreite von 88,2 (Tamara Mühlemann Vescovi) bis 63,6 (Dieter Leu) auch näher beisammen. In der SP reicht das Spektrum von vollen 100 Prozent (Stefan Oser und Franziska Rohner) bis 84,2 (Thomas Marbet).