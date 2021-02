Wahlen Solothurn «Derzeit werde ich oft auf Corona reduziert»: SP-Regierungsrätin Susanne Schaffner im Interview Als Vorsteherin des Departements des Innern hat Susanne Schaffner besonders oft mit Coronathemen zu tun. Ihr sind aber nebst dem Gesundheitsamt noch vier weitere Ämter unterstellt, in denen in den letzten vier Jahren auch einiges passiert ist. Oft war die SP-Regierungsrätin auch mit Kritik konfrontiert. Nun hat sie Lust auf eine weitere Amtszeit. Noëlle Karpf 15.02.2021, 05.00 Uhr

Hofft auf eine Wiederwahl nach ihrer ersten Amtszeit: Susanne Schaffner (SP). Hanspeter Bärtschi

Was ist Ihr persönliches Rezept, um gesund durch die Pandemie zu kommen?

Susanne Schaffner: Dasselbe Rezept, das auch die Bevölkerung befolgt: Abstand halten, Maske tragen. Das ist das Grundgerüst. Dann muss man sich auch psychisch gesund halten – wichtig ist etwa, dass man sich vor Augen hält, dass bald der Frühling kommt und man aktiv bleibt. Ich habe zudem das Glück, dass ich jeden Tag arbeiten gehen kann.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Coronapolitik des Bundes?

Wir als Kanton sind sehr froh darüber, dass der Bund rechtzeitig einheitliche Massnahmen ergriffen hat.

Und Ihre Bilanz zum Handeln des Kantons?

Ich denke, dass der Regierungsrat immer sehr vorausschauend gehandelt hat. Wir waren schon früh sehr vorsichtig, weil die Situation im Kanton eine spezielle ist: Unsere Gesundheitsversorgung ist viel schneller überlastet als diejenige in anderen Kantonen, die mehr Spitäler und personelle Ressourcen haben. Auch in normalen Zeiten lassen sich 40 Prozent unserer Patientinnen und Patienten ausserkantonal behandeln. Und doch haben wir jeweils nur Massnahmen unterstützt, die der Bund schon verfügt hat – oder solche verfügt, die dann später auch der Bund beschlossen hat.

Als Vorsteherin des Gesundheitsamts haben Sie viel mit Coronathemen zu tun. Inwiefern hat dies Ihren Alltag auf den Kopf gestellt?

Ich habe ja nicht nur das Gesundheitsamt unter mir – sondern auch die Soziale Sicherheit, die Polizei, den Justizvollzug und das Migrationsamt. Aufgrund der Pandemie war das Gesundheitsamt aber stark im Fokus. In diesem musste ich letzten Frühling dann gleich eine Reorganisation früher einleiten als vorgesehen. Normalerweise hat das Gesundheitsamt vor allem eine Verwaltungsfunktion inne – etwa als Aufsichtsinstanz. Plötzlich mussten Coronamassnahmen erarbeitet und operativ umgesetzt werden, so etwa das Contact-Tracing; im Herbst kam dann die ganze Erarbeitung und operative Umsetzung der Impfstrategie dazu. Bereits im Frühling sind deshalb Mitarbeitende des Amts für Soziale Sicherheit (ASO) ins Gesundheitsamt gewechselt. Anfang Jahr mussten diese – da dort die Arbeit ja nicht weniger wurde – wieder abgelöst und das Gesundheitsamt mit Personal für den operativen Bereich verstärkt werden.

Die erwähnten Ämter befinden sich im Ambassadorenhof, wie auch Ihr Büro, in dem wir gerade sitzen. Arbeiten im Homeoffice, wie das derzeit viele machen, ist für Sie kein Thema?

Nein – ich muss vor Ort sein, ich muss sehen, was läuft, gerade weil ich mit so vielen verschiedenen Themen zu tun habe. Auch viele Mitarbeitende des Gesundheitsamts sind vor Ort – diejenigen der anderen Ämter sind aber schon im Homeoffice.

Auch Coronamüdigkeit kann man sich als Regierungsrätin nicht leisten, oder?

Bei meinen Mitarbeitenden, so glaube ich, zeichnen sich schon langsam Ermüdungserscheinungen ab. Deutlich zeigt sich das beim Contact-Tracing-Team. Betroffene in Quarantäne hatten zu Beginn der Pandemie noch Freude, wenn jemand angerufen und an die Vorschriften erinnert hat, heute haben Corona-Infizierte eher Mühe damit, die Massnahmen zu akzeptieren. Das ist für das Personal schon ermüdend und schwierig.

Und für Sie persönlich?

Sehr betroffen gemacht hat mich, als ich vor Weihnachten in den Spitälern war und sah, was dort alles los ist. Das Personal war schon seit Wochen am Anschlag – ein Ende war nicht absehbar. Umso wichtiger war, ihnen mit neuen Massnahmen das Licht am Ende des Tunnels näher zu bringen.

Sie sehen das Licht am Ende des Tunnels?

Eine Problematik ist derzeit das mutierte Virus. Aber: Mit den Impfungen in den Heimen kommen wir sehr gut voran. Bis am 24. Februar können wir allen Impfpatientinnen und -patienten die zweite Dosis verabreichen. Das ist ein Lichtblick in den Heimen, wo die Situation teils auch sehr schlimm war. Und wenn wir nach und nach mehr Personen impfen können, entlastet dies das ganze Gesundheitssystem.

Die Impfung soll ein wichtiger Schritt Richtung Normalität sein. Deshalb die sehr persönliche Frage: Werden Sie sich impfen lassen?

Ja – weil die Impfung gegen das Virus hilft. Und wegen meiner Familie. Derzeit bin ich das Risiko, weil ich auch ausserhalb der eigenen vier Wände unterwegs bin. In meiner Familie hat es auch Risikopatienten – impfen lassen werde ich mich zudem auch zum eigenen Schutz.

Stichwort Impfen: Das ist ein Thema, das viel Unmut auslöst. Ebenso etwa die Maskenpflicht. Was für Rückmeldungen erhalten Sie?

Bezüglich der Impfung erhalte ich derzeit positive Meldungen, weil die Leute erfreut sind. Zu Beginn waren viele ungeduldig – damals wollten alle auf einmal eine Impfung. Mittlerweile haben viele einen Termin erhalten. Bezüglich der Masken höre ich heute nichts mehr. Das ist speziell: Niemand mag die Maske besonders gerne, vor einem halben Jahr war das ein Riesenthema; inzwischen hat man sich offenbar daran gewöhnt.

Sie haben nebst Corona mit ganz anderen Themen zu tun – wie erwähnt führen Sie ein Departement mit vielen Ämtern. Wenn Sie auf Ihre Amtszeit seit 2017 zurückblicken: Worauf sind Sie stolz?

Stimmt, derzeit werde ich oft auf Corona reduziert. Stolz bin ich auf viele Dinge. Dinge, die in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden.

Nennen Sie uns ein Beispiel – etwa im sozialen Bereich?

Wir haben die Aufgabenentflechtung zwischen Kanton und Gemeinden vorgenommen. Seither sind die Gemeinden für den Bereich Alter, der Kanton für den Bereich Behinderung zuständig. Wir können nun Verbesserungen im ambulanten und stationären Bereich vornehmen – was etwa bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Kanton hilft. Wichtig war mir auch, dass wir mehr Geld für die Prämienverbilligung einplanen konnten sowie die schwarze Liste für säumige Prämienzahler (Anmerkung der Redaktion: Wer auf dieser stand, wurde nur noch im Notfall behandelt) abschaffen konnten. Und ich könnte noch weiter erzählen.

Noch drei konkrete Beispiele.

Ich bin auf unser Gewaltpräventionsprogramm stolz, die Anlaufstelle für Personen, die Gewalt ausüben, die wir geschaffen haben. Auf die Revision des Justizvollzugsgesetzes. Und – das hat man schon fast vergessen – dann wurde letztes Jahr die Steuerreform STAF angenommen, in welcher die Familienergänzungsleistungen finanziell verankert sind.

Den Kanton familienfreundlicher machen – dieses Ziel nannten Sie 2017 nach Ihrem Amtsantritt. Ist dieses damit abgehakt?

Nein – zur Familienfreundlichkeit gehört auch die familienergänzende Kinderbetreuung. Wir haben diesbezüglich zwar Subventionen vom Bund abgeholt. Gerade die Pandemie hat aber gezeigt, dass es in diesem Bereich noch Handlungsbedarf gibt: So ist derzeit ein Auftrag hängig, wonach die Kinderbetreuung finanziell in den Gemeinden noch besser verankert werden soll. Weil mir punkto Familienfreundlichkeit auch Alleinerziehende ganz wichtig sind, ist derzeit zudem zum ersten Mal eine Lehrstelle in Teilzeit ausgeschrieben – um eben auch Alleinerziehende in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Was in Ihrer Amtszeit auch stattgefunden hat: der Frauenstreik – 2021 steht zudem das 50. Jubiläum des Frauenstimmrechts an. Auch Sie bekamen aktuell aber etwa noch zu hören, dass zwei Frauen in der Regierung genügen. Nervt Sie das?

(Lacht kurz auf) Ich finde, dass solche Aussagen zeigen, dass wir auch 50 Jahre nach Einführung des Frauenstimmrechts noch nicht viel weiter sind. Ich persönlich stelle etwa fest, dass – obwohl ich viele Jahre als Finanzpolitikerin tätig war – meine Kenntnisse diesbezüglich öffentlich viel weniger gefragt sind als diejenigen meiner männlichen Kollegen. Innerhalb des Regierungsrats finde ich aber, dass wir einen gleichberechtigten Umgang pflegen. In der Regierung sitzen Persönlichkeiten, die das Volk repräsentieren. Da gehören Frauen und Männer dazu.

Nebst der Frauenbewegung hat Sie auch die Anti-AKW-Bewegung politisiert. Laut Spider von Smartvote ist Ihnen ein ausgeprägter Umweltschutz weniger wichtig als dem Parteidurchschnitt. Haben Sie da mit den Jahren abgegeben?

Keineswegs – Umweltschutz ist mir sehr wichtig. Die Spiderumfrage beinhaltet aber etwa Fragen, zu welchen schon ein Regierungsratsbeschluss gefällt worden ist. Bei der Frage, ob der A1 Ausbau befürwortet wird, kann man gar nicht mehr «Nein» sagen – das ist seit langem entschieden. Persönlich bin ich übrigens viel mit dem Zug und dem Fahrrad unterwegs, fast nie mit dem Auto. Und dann gibt die Smartspider auch nur Antworten auf ausgewählte, teils etwas zufällige Fragen wieder.

Eine weitere dieser Fragen ist: Cannabis-Legalisierung: Ja oder Nein? Vor vier Jahren sagten Sie an einem Podium «Nein», heute «Eher Ja». Warum?

Heute bin ich bedingt für ein «Ja», weil es auch Pilotversuche zum Thema gibt und man über die Prävention diskutiert. In diese muss man zwingend investieren, wenn man Cannabis ab 18 Jahren legalisiert.

Prävention gehört zu Ihrem Departement, weil Ihnen das Gesundheitsamt untersteht. Insgesamt sind es fünf Ämter. Passt Ihnen das nach wie vor?

Das Innendepartement ist immer noch mein Wunschdepartement. Ich sehe meinen Job als eine Art Fortsetzung meiner Tätigkeit als Anwältin. Ich arbeite mit viel Herzblut, weil es immer um Menschen geht.



Als Anwältin will man doch recht bekommen – als Regierungsrätin kann man nicht immer recht haben.

Da schätzen Sie den Anwaltsberuf falsch ein. Als Anwältin diskutiert man immer mit Klientinnen und Klienten darüber, was möglich ist. Manchmal muss man auch sagen können: Ich kann keinen Prozess führen, weil es schlicht keine Aussicht auf Erfolg gibt. Und dann gibt es immer unerwartete Zeugen, ein Gericht, das Grenzen setzt. Ähnlich ist das in der Politik: Man muss verhandeln, eine Lösung finden, die möglichst allen passt. Und dann kommt manchmal das Parlament und schmettert einen Entscheid ab. Dann muss man negative Entscheide auch ertragen können. Ich mag manchmal als ungeduldige, sehr direkte Politikerin gelten. Ich finde aber eher, dass ich weiss, was politisch machbar ist, auch Abstriche machen kann, und dann für einen Entscheid auch hinstehe. Das gilt auch bei Konflikten.

Konflikte und Kritik: Damit hatten Sie oft zu tun. Rückblickend auf Ihre Amtszeit kommt einem etwa der Fall William W. in den Sinn, der Wellen geworfen hat. Würden Sie da heute etwas anders machen?

Selbstkritisch ist man immer. Der Fall William W. hat mir aber gezeigt, dass die Revision des Justizvollzugsgesetzes, die wir mittlerweile durchgeführt haben, notwendig und richtig war. Gleichzeitig wurde mir einmal mehr klar, wie komplex der Justizbereich ist. Und dass man nicht alles vorhersehen und verhindern kann. Deshalb habe ich auch grossen Respekt vor meinen Mitarbeitenden. Ich finde, in meiner Amtszeit haben wir das, was möglich war, gemacht und das Vorgefallene ist daher umso bedauerlicher.

Nach diesen turbulenten Zeiten stehen Wahlen an. Fühlen Sie sich fest im Sattel?

Das habe ich bei Amtsbeginn realisiert: Ich habe diesen Job, aber er ist befristet. Ich hoffe schon, dass ich wiedergewählt werde.

Die Pandemie erschwert aber auch den Wahlkampf, spüren Sie das?

Das stimmt. Was ich als Frau Landamman auch feststelle: Ich habe keine gesellschaftlichen Termine. Nur ein Anlass im Sommer steht bisher an – das hat es bisher wohl noch nie gegeben. Ich finde das aber nicht nur in Bezug auf den Wahlkampf bemerkenswert: Dass man ganz allgemein etwas im luftleeren Raum hängt, weil Rückmeldungen aus dem Bekanntenkreis oder von Leuten auf der Strasse wegfallen. Gleichzeitig ist der Austausch etwa mit Regierungsmitgliedern anderer Kantone, der er in einer Pandemie sehr wichtig ist, auf den virtuellen Raum begrenzt. Kommt dazu, dass ja alle sehr beschäftigt sind.

Was wird nach Corona die grösste politische Herausforderung sein?

Die Pandemie wird nicht nur wirtschaftliche, sondern auch soziale Folgen haben. Gesundheitliche Probleme – aber auch häusliche Gewalt – sind ein Thema. Dann gibt es viele, die sehr viel verloren haben – schon ohne Arbeit waren und jetzt sämtliche Kontakte verloren haben; Personen, die aufgrund der Krise keinen Job mehr haben; oder auch junge Menschen, die nach der Lehre keinen Anschluss gefunden haben. Es wird eine grosse Herausforderung, jeden und jede einzelne aufzufangen, wieder in Gesellschaft und Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir müssen Steuerentlastung für tiefe und mittlere Einkommen bieten, aber auch weiterhin Prämienverbilligungen ermöglichen. Der Staat wird investieren müssen, damit alle eine Zukunftsperspektive haben und niemand durch die Maschen fällt.