Wahlen Solothurn «Der Kanton muss gerade jetzt weiter investieren»: CVP-Kandidatin Sandra Kolly im Interview Die CVP muss zwei Sitze im Regierungsrat verteidigen, einen davon will die Parteipräsidentin Sandra Kolly erobern. Ihr Kernthema ist unter anderem die Finanzpolitik, aber sie setzt sich auch für eine bessere Vereinbarung von Beruf und Familie ein. Rebekka Balzarini 10.02.2021, 05.00 Uhr

Regierungsratswahlen 2021: Regierungsratskandidatin Sandra Kolly möchte für die CVP einen Sitz gewinnen. Hanspeter Bärtschi

Was ist Ihr persönliches Rezept, um gesund durch die Pandemie zu kommen?

Ich halte mich an die vorgeschriebenen Schutzmassnahmen wie Abstandhalten zu anderen Personen und konsequentes Maskentragen, wenn dies nicht möglich ist. Händewaschen war für mich hingegen schon vorher eine Selbstverständlichkeit.

Und psychisch?

Mir schlägt grundsätzlich wenig auf die Stimmung, ich habe zum Beispiel mit dem schlechten Winterwetter nie Probleme. Aber jetzt sehne auch ich mich sehr nach der Normalität zurück. Die Kontakte zu anderen Menschen fehlen mir, privat sowie auf der politischen Bühne. Im Kantonsrat sitzen wir sonst Schulter an Schulter und stecken die Köpfe zusammen. Der Wahlkampf verläuft jetzt ganz anders als in früheren Jahren. Aber ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass es noch eine Weile dauert, bis wir uns frei bewegen können.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Coronapolitik des Bundes?

Bis im Herbst hätte ich gesagt, dass der Bundesrat keine schlechte Arbeit macht. In der ersten Welle hatte der Bund das Zepter, und die Solidarität in der Bevölkerung war gross. Damals wussten wir, dass es in einigen Wochen wieder aufwärtsgeht. In der zweiten Welle respektive schon ab Oktober und November war ich aber zunehmend enttäuscht.

Ich finde, man hätte aus der ersten Welle mehr lernen und besser vorbereitet sein müssen, speziell was das Contact-Tracing und die Impfstrategie angeht.

Auch die Kommunikation war nicht immer optimal. Dazu kam der Föderalismus, beinahe in jedem Kanton galten andere Regeln. Viele Menschen wussten gar nicht mehr, welche Regel wo zählt. Ich bin froh, dass mittlerweile wieder nationale Regeln gelten und dass es keine Insellösungen bei den Schliessungen von Läden, Restaurants und sonstigen Betrieben mehr gibt. Andererseits muss man sich vor Augen halten, dass wir noch nie in so einer Situation waren. Wichtig ist es deshalb, diese Zeit später kritisch zu analysieren und die entsprechenden Lehren daraus zu ziehen.

Und wie schlägt sich der Kanton Solothurn bisher?

Im Kanton wird gute Arbeit geleistet. Die Regierung musste schwierige Entscheidungen treffen. In gewissen Punkten waren die Regeln strenger als in anderen Kantonen, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Bei der Wirtschaft macht der Kanton einen guten Job. Schon in der ersten Welle wurden Unternehmen zusätzlich zu den Bundesmassnahmen unterstützt, etwa im Bereich der Mieten oder mit Überbrückungshilfen. Jetzt kam die dringend notwendige Hilfe für Härtefälle dazu. Da habe ich mich dafür im Parlament eingesetzt, dass einerseits die A-fonds-perdu-Beiträge analog des Bundes auf 750'000 Franken erhöht wurden und anderseits, dass die Anforderungsschwelle für Betriebe, die nicht schliessen mussten, von 40 auf 25 Prozent gesenkt wurde. Bürgschaften werden jetzt wohl der nächste Schritt sein.

Sie haben im Frühling im Kantonsrat einen Vorstoss eingereicht und mehr Hilfe für die Wirtschaft gefordert. Sind Sie mit den bisherigen Unterstützungsmassnahmen also zufrieden?

Ich bin insofern zufrieden, dass die Regierung auf die Vorstösse im Parlament einging. Es ist enorm wichtig, Konkurse zu verhindern und die Arbeitsplätze zu retten. Wir müssen alles daran setzen, dass Menschen nicht massenhaft ihre Arbeitsplätze verlieren und in der Sozialhilfe landen. Im Frühling wurde ich fast belächelt, als ich in einem dringlichen Auftrag mehr Unterstützung für die Unternehmen forderte. Viele waren der Meinung, dass wir die Krise schon nach der ersten Welle überstanden hatten. Ich machte mir aber im Frühling schon Sorgen darum, was passiert, wenn die Kurzarbeit in den Unternehmen ausläuft. Es kam dann viel schlimmer, als sogar ich befürchtet hatte. Nie hätte ich erwartet, dass die zweite Welle so heftig ausfallen würde und wir Restaurants und andere Betriebe wieder wochenlang schliessen müssen.

Sie politisieren seit 2009 im Kantonsrat und im Gemeinderat, sind kantonale Parteipräsidentin. Was reizt Sie am Amt als Regierungsrätin?

Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viel politische Erfahrung gesammelt. Jetzt würde ich den Kanton gerne an vorderster Front mitgestalten, ihn mit guten Lösungen vorwärtsbringen und meine grösste Leidenschaft, die Politik, zum Beruf machen.

Wann haben Sie beschlossen, als Kandidatin anzutreten?

Ich hatte als Kind nicht den Traum, Regierungsrätin zu werden. Man musste mich 2009 fast auf die Liste drängen für den Kantonsrat. Ich hatte zwar Lust darauf, aber mir fehlte der Mut. Als ich gewählt wurde und meine Arbeit im Kantonsrat aufnahm, hat es mir den Ärmel reingezogen, und noch viel mehr, als ich das Parteipräsidium der kantonalen CVP übernahm. Als Parteipräsidentin ist man ebenfalls an der Front und kann aktiv mitgestalten und führen. Das gefällt mir sehr. Mit der Doppelvakanz habe ich mich entschlossen, die Chance zu packen.

Die CVP muss an diesen Wahlen zwei Sitze verteidigen. Was spricht dafür, dass die CVP weiterhin mit zwei Sitzen vertreten sein sollte?

Gerade die vergangenen acht Jahre haben gezeigt, dass zwei CVP-Vertreter der Regierung durchaus guttun. Unsere Regierungsräte betreiben nicht Parteipolitik, sondern suchen nach den jeweils besten Lösungen für unseren Kanton und seine Bevölkerung. Und sie bieten auch Hand dazu, diese umsetzen zu können. Dafür stehen auch Thomas A. Müller und ich selber ein.

Aufgrund der Pandemie kann der Wahlkampf nicht stattfinden wie in anderen Jahren. Wie versuchen Sie, trotzdem mit der Bevölkerung in Kontakt zu sein?

Der Wahlkampf findet stark in den sozialen Medien im Internet statt. Dort vermitteln wir unsere Botschaften mit Videos und Themeninseraten. Vorstellungsrunden bei Ortsparteien oder Stammtische finden nun per Videokonferenz statt. Zudem setzen wir weiterhin auf die klassischen Werbemittel wie Plakate, Inserate oder das Verschicken von Postkarten. Mittels Telefonaktion werden wir unsere Basis zusätzlich mobilisieren.

Sie haben laut Ihrer Website drei Themen, die Sie priorisieren: Finanzpolitik, Vermarktung und Standortförderung des Kantons mit sicheren Arbeitsplätzen und eine bezahlbare und nachhaltige Energiepolitik. Was muss sich in der Finanzpolitik des Kantons verbessern?

Die Aussichten sind düster, das wissen wir schon seit längerem, und die Coronapandemie verschärft die Situation zusätzlich. Wichtig ist es, rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen und Gegensteuer zu geben, aber nicht mit einer «Rasenmäher-Methode». Ich war bei der Erarbeitung des Massnahmenplans 2014 dabei und habe die Erfahrung gemacht, dass man von Anfang an alle Departemente einbeziehen muss. Auch die anderen Akteure wie Verbände, Sozialpartner und Parteien müssen mit am Tisch sitzen, um mehrheitsfähige Lösungen im Parlament zu finden. Und ich bin überzeugt, dass der Kanton gerade auch jetzt weiterhin investieren muss. Die Wirtschaft muss angekurbelt werden, damit Arbeitsplätze gesichert werden können.

Die Regierung wurde im September vom Kantonsrat beauftragt, einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Jetz si mir draa» auszuarbeiten. Haben Sie konkrete Vorschläge, wie eine verträgliche Alternative aussehen könnte?

Es braucht jetzt eine Auslegeordnung, um zu erkennen, wie die kleinen und mittleren Einkommen am wirkungsvollsten entlastet werden können. Dazu ist auch eine Revision des Steuergesetzes notwendig. Eine Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen muss aber nicht zwingend nur über den Steuertarif passieren, sondern könnte ergänzend dazu auch über die Prämienverbilligung funktionieren.

Corona kostet uns sehr viel – wie realistisch sind da Steuersenkungen für den Mittelstand noch?

Aus meiner Sicht muss das trotzdem möglich sein, aber in einem erträglichen Ausmass für die Staatskasse. «Jetz si mir draa» wäre auch ohne Corona nicht umsetzbar, es drohen bis zu 300 Millionen Steuerausfälle für den Kanton und die Gemeinden. Es war aber immer ein grosses Anliegen von mir und der CVP, die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten. Es wäre schön, wenn wir das gerade jetzt in der Coronakrise umsetzen und den Mittelstand so wirksam entlasten könnten.

Zum Thema Standortförderung: Wie kann der Kanton Arbeitsplätze halten und sogar neue schaffen?

Wichtig ist, dass der Kanton sich positiv vermarktet. Es muss uns gelingen, Firmen neu anzusiedeln, so, wie das mit Biogen gelungen ist. Mit dieser Ansiedelung sind mehrere hundert nachhaltige Arbeitsplätze entstanden. Für die bestehenden Firmen braucht es Bestandespflege und gute Rahmenbedingungen. Weiter sollten wir in die Bildung investieren, damit die Unternehmen gut ausgebildete Arbeitskräfte finden. Die CVP fordert ausserdem die Schaffung eines Industrieparks. Den müssen wir aktiv angehen.

Sie schreiben auf Ihrer Website, dass das Potenzial gut ausgebildeter Frauen mehr ausgeschöpft werden sollte. Was würden Sie da vorschlagen?

Die Kitas im Kanton sind zu teuer. Ich kenne Frauen, die können mit einem Teilzeitpensum gerade mal die Kitakosten bezahlen. Im besten Fall ist es ein Nullsummenspiel, oft aber geraten sie in die Steuerprogression. Wichtig sind ausserdem die Wahlfreiheit bei der Kita und flexiblere Kita-Öffnungszeiten. Es braucht hier eine Zusammenarbeit zwischen dem Kanton, den Gemeinden und der Wirtschaft. Im Kanton wurde das Programm «Familienfreundliche Arbeitgeber» angestossen und der Bund hat ein Subventionsprogramm lanciert und unterstützt Kantone und Gemeinden finanziell, wenn sie die Subventionen für die schul- und familienergänzende Kinderbetreuung erhöhen und so die Drittkosten der Eltern senken. Solche Schritte sind wichtig, denn es ist schade, wenn wir bestens ausgebildete Frauen als Arbeitskräfte verlieren.

Das Thema Klima wurde von Corona aus den Medien verdrängt, hat aber nichts an Aktualität eingebüsst. Wie würden Sie die Sorgen der Klimajugend aufnehmen?

Der Bund hat ein CO₂-Gesetz verabschiedet, das vor allem auf Lenkungsabgaben setzt. Ich bin der Meinung, dass wir kantonal ein ergänzendes Gesetz brauchen, das nicht vorwiegend auf Verbote, sondern auf Anreize und Förderung setzt. Es braucht mehr Aufklärung von Seiten des Kantons. Viele Leute wissen gar nicht, welche Förderbeiträge ihnen zustehen, wenn sie ihr Haus energetisch sanieren. Mich stört, dass wir im Bereich der Energie viel zu sehr vom Ausland abhängig sind. Wird ein Franken in Gas investiert, wandern davon 75 Rappen ins Ausland. Wenn wir in die Region investieren, etwa in einheimisches Holz, bleiben davon 95 Rappen in der Schweiz. Das Gewerbe im Kanton wird in Zukunft enorm davon profitieren, wenn es nachhaltige, einheimische Technologien verkaufen und einbauen kann.

Laut Smartspider gehen Sie im Umweltschutz weniger weit als die Basis Ihrer Partei. Wie passt das zu Ihrer Aussage, dass Sie sich für eine nachhaltige Energiepolitik einsetzen wollen?

Der Unterschied im Smartspider zwischen meiner Haltung und der Basis ist nicht gross. Ich vermute, dass meine Basis vermehrt noch auf Vorschriften für die Erreichung der Klimaziele setzen würde. Vor zwei Jahren wurde aber unser kantonales Energiegesetz, das viele Vorschriften enthielt, sehr deutlich abgelehnt, weil die Leute nicht zuletzt auch Angst vor den Folgekosten hatten. Ich bin deshalb überzeugt, dass wir unsere Ziele besser und schneller erreichen mit einem kantonalen Gesetz, das vor allem auf Anreize und Förderung setzt, und dass Hauseigentümer so viel mehr freiwillig dazu bewegt werden können, auf erneuerbare Energien umzustellen.

Sagen Sie uns: Was wird nach der Pandemie die grösste politische Herausforderung sein?

Die Pandemie müssen wir jetzt überstehen und aufarbeiten. Danach werden die Finanzen ein wichtiges Thema sein, das uns beschäftigen wird. Wir dürfen dabei die Energiepolitik und die Standortförderung aber nicht aus den Augen verlieren.