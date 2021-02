Wahlen Solothurn «Das war aktive Sterbehilfe für das Solothurner Gewerbe»: SVP-Kandidat Richard Aschberger im Interview Die SVP will endlich einen Regierungssitz erobern - auf Kosten der CVP. Ihr Kandidat Richard Aschberger übt im Interview Kritik an Alleingängen bei den Corona-Schutzmassnahmen und erklärt, warum er fünf Prozent Einsparungen beim Staatshaushalt für absolut realistisch hält.

Urs Moser 12.02.2021, 05.00 Uhr

Will der CVP einen Sitz wegschnappen und den Kanton auf Sparkurs trimmen: SVP-Kandidat Richard Aschberger. Hanspeter Bärtschi

Was ist Ihr persönliches Rezept, um gesund durch die Pandemie zu kommen?

Richard Aschberger: Mich hatte das Virus wahrscheinlich bereits vor einem Jahr erwischt, als man bei uns noch nicht von einer Pandemie sprach. Heute halte ich mich an die üblichen Massnahmen: Kontakte möglichst meiden, häufiges Händewaschen, Maske tragen. Und ich verzichte dieses Jahr auf Skiferien.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Coronapolitik des Bundes?

Sie ist für mich klar ungenügend. Ich ging davon aus, dass es ab Ende Februar wieder möglich sein sollte, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben langsam hochzufahren. Jetzt deuten die Aussagen von Gesundheitsminister Berset auf das Gegenteil. Den Unternehmern in der Gastro- und vielen anderen Branchen fehlt damit die Perspektive, die sie dringend brauchen.

Und wie schlägt sich der Kanton Solothurn bisher?

Auch hier bin ich nicht ganz zufrieden. Der Kanton Solothurn hatte verschiedene Insellösungen, die meines Erachtens nicht notwendig gewesen wären. Vor allem die Ladenschliessungen im letzten Dezember, als in umliegenden Kantonen noch geöffnet war: Das war aktive Sterbehilfe für das Solothurner Gewerbe. Auch mit den restriktiven Schutzmassnahmen in den Altersheimen ist man vorgeprescht, ich bekam viele Zuschriften von Bewohnern, die sich eingesperrt fühlten und um Hilfe baten.

Was hätten Sie als Regierungsrat konkret anders gemacht?

Bei den Schutzmassnahmen bin ich der Meinung, dass der Kanton das vollziehen muss, was der Bund vorgibt, aber keinen Mikrometer weiter gehen soll. Und was die Härtefallmassnahmen zur Unterstützung der Unternehmen angeht, hätte man auf die zweite Welle besser vorbereitet sein können. Die Anmeldeformalitäten für Unterstützungsgesuche waren zu Beginn komplett abgehoben, nach wie vor müssen notleidende Betriebe viel zu lange auf Unterstützung warten.

Zur Person Der Regierungsratskandidat der SVP wird im Sommer 37, wäre also noch recht jung für das Amt, aber auch kaum jünger als Remo Ankli (FDP) bei Amtsantritt war. Richard Aschberger sitzt seit 2017 im Kantonsrat. Er ist ledig und hat keine Kinder. In Anbetracht der Arbeitsbelastung im eigenen Unternehmen und der anderen Mandate wäre eine Beziehung gar nicht seriös zu führen, sagt er. Er engagiert sich auch sozial, etwa im Stiftungsrat der Rodania-Stiftung für Schwerbehinderte. (mou)



Wir alle würden uns eine schnellere Lockerung wünschen, aber ist das realistisch angesichts der Gefahr, dass sich mutierte Varianten des Virus rasend schnell verbreiten?

Ich verharmlose die Pandemie in keiner Art, ich habe sie am eigenen Leib erfahren. Aber es gibt keine fundierten Zahlen, die belegen würden, dass sich das Virus massiv aus Restaurants, Buchläden oder Boutiquen verbreitet. Es wurde in Schutzkonzepte investiert und dann hiess es, ihr müsst jetzt trotzdem schliessen. Das geht so nicht.

Was in der ersten Welle noch nicht der Fall war, wurde später Realität: Das Gesundheitssystem kam an die Belastungsgrenze. Würden Sie als Gesundheitsdirektor denn eine Überlastung in Kauf nehmen?

Sicher nicht. Risikogruppen sind weiterhin konsequent zu schützen und prioritär zu impfen. Aber man muss auch realistisch bleiben: Für den grossen Rest der Bevölkerung ist das Risiko eher gering. Hingegen befürchte ich Kollateralschäden, die nicht mehr kontrollierbar wären, wenn wir nun bis im Sommer im Lockdown bleiben würden. Nicht nur für die Wirtschaft, schauen Sie sich auch die Entwicklung bei den psychiatrischen und psychologischen Diensten an.

Sie sind selber Gewerbetreibender. Können Sie hinter der Wahlempfehlung des Gewerbeverbands für die grüne Regierungsrätin stehen?

Ich war in diese Entscheidung nicht involviert, ich weiss auch nicht, wie das Abstimmungsverhältnis in der Präsidentenkonferenz des Gewerbeverbands war.

Das war jetzt keine Antwort auf die Frage.

Man kann Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss attestieren, dass sie in der Coronakrise ein offenes Ohr für die KMU hat und sich auch um eine schnelle Abwicklung der Hilfsmassnahmen bemüht. Das war wohl ein Grund für den Entscheid. Aber ja: Ich halte es schon für sehr speziell, dass der Gewerbeverband eine grüne Regierungsrätin empfiehlt.

Wie kommt Ihr eigenes Unternehmen durch die Pandemie, sind Sie stark betroffen?

Nur insofern, dass wir natürlich auch einen massiven Mehraufwand für Schutzmassnahmen hatten, den uns niemand bezahlt. Aber was die Umsatzzahlen betrifft, habe ich nicht zu klagen. Wir haben sogar mehr Aufträge etwa für die Desinfektion von Fahrzeugen von Taxiunternehmen oder Limousinenservices erhalten.

Sie sind in einem Alter, in dem man sich üblicherweise noch keine grossen Gedanken über Nachfolgeregelungen macht. Ist da für den Fall Ihrer Wahl vorgesorgt?

Ja, das ist geregelt. Der Betrieb könnte nahtlos weiter laufen, wenn ich nicht mehr der Geschäftsführer wäre.

Würde es Sie nicht schmerzen, das eigene Unternehmen loszulassen?

Sehr sogar. Dementsprechend habe ich auch lange überlegt und die Konsequenzen abgewogen, schon bevor ich überhaupt in die parteiinterne Ausmarchung gestiegen bin. Meine Kandidatur ist definitiv keine Jux-Kandidatur.

Die SVP versucht schon sehr lange, in der Regierung Fuss zu fassen, bisher sind alle Kandidaten mehr oder weniger deutlich gescheitert. Warum glauben Sie, dass es mit Ihnen klappen könnte?

Ich bin in meiner bisherigen politischen Laufbahn sicher nicht als grosser Polteri aufgefallen und habe im Gemeinderat in Grenchen gezeigt, dass es mir nicht so sehr um die Parteipolitik geht, sondern darum, Probleme anzupacken und Lösungen zu suchen. Ich denke schon, dass die Leute das wahrnehmen, ich habe auch schon breite überparteiliche Unterstützung erfahren, seit die Kandidatur bekannt ist.

Was befähigt Sie zum Regierungsamt?

Ich bin gewillt, mich ohne Polemik, sachlich, entschlossen und engagiert für das Wohl des Kantons einzusetzen und ihn vom Pannenstreifen auf die Überholspur zu bringen. Dort, wo der Kanton Solothurn hingehört.

Würden Sie sich als für SVP-Verhältnisse überdurchschnittlich kompromisswillig bezeichnen?

Das kann man so sagen. Ich stehe klar zum Gedankengut meiner Partei, aber ich habe auch schon sehr früh erkannt, dass in diesem Land keine Partei alleine 50 Prozent der Stimmen erreicht und man mit anderen zusammenarbeiten muss. Die reine Oppositionspolitik ist nicht meine Art, ich suche lieber den Kompromiss als am Ende gar nichts zu erreichen.

Klar rechtsstehend, wirtschaftsliberal und für eine restriktive Finanzpolitik: Das sagt der Smartspider über Richard Aschbergers politisches Profil. Spider: Smartvote

Die fachliche Eignung ist das eine, der für eine Majorzwahl nötige Bekanntheitsgrad das andere. Hier haben Sie als relativ junger Kantonsrat ausserhalb der Region Grenchen wahrscheinlich eher ein Defizit. Kann man das in diesem Wahlkampf unter den sehr speziellen Bedingungen noch wettmachen?

Ich sehe hier die anderen Kandidaten abgesehen von den Bisherigen nicht unbedingt in einem grossen Vorteil, alle sind primär in ihrer Herkunftsregion verankert. Ich versuche auch unter den schwierigen Bedingungen im ganzen Kanton präsent zu sein, zum Beispiel mit Standaktionen. Halt mit Maske und weniger Publikum, aber diese Präsenz vor Ort lasse ich mir nicht nehmen. Mein Ziel ist, im Wahlkampf jede Gemeinde einmal besucht zu haben.

Sofern von den Bisherigen niemand Wechselgelüste hat, würden Sie entweder das Finanzdepartement oder Bau und Justiz übernehmen. Ihr Favorit?

Ganz klar das Finanzdepartement, es wäre mein Wunschdepartement.

Und was möchten Sie dort als Dringendstes anpacken?

Baustellen gibt es genug. Knapp eine halbe Milliarde unseres Finanzhaushalts kommt aus Bundesbeiträgen – aus dem Finanzausgleich und dem Nationalbankgewinn – und trotzdem schaffen wir es nicht, den Schuldenberg abzubauen. Daran müssen wir dringend arbeiten. Man muss auf der Ausgabenseite einfach auch einmal Nein sagen können.

Wozu würden Sie Nein sagen?

Mir geht es darum, die Entschlossenheit aufzubringen, jeden Ausgabenposten zu hinterfragen: Ist er gesetzlich gebunden und zwingend oder fakultativ, was bringt er wirklich, können wir ihn uns leisten?

Etwas konkreter, ein Beispiel, worauf zu verzichten wäre?

Ein Beispiel wäre das Erstellen oder Zumieten von neuen Büroräumlichkeiten. Die Coronakrise zeigt uns, dass Homeoffice auch neue Möglichkeiten bietet und eine Chance ist. Wenn von den mehreren Tausend Staatsangestellten ein bestimmter Anteil dauerhaft einen Tag in der Woche von zu Hause aus arbeiten würde, könnten wir Büroräumlichkeiten einsparen. Der Kanton hat ein strukturelles Defizit, es muss uns gelingen, die Fixkosten herunterzufahren. Wo das möglich ist, wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ämtern vor Ort am besten. Wenn da Vorschläge kämen, hätte ich auch keine Mühe, dafür einen Bonus auszuzahlen.

Die wirklich grossen Brocken sind das nicht, das sind die Gesundheits- und Sozialkosten, das Bildungswesen. Eine Vorstellung, wo da auf kantonaler Ebene zu sparen wäre?

Als Kantonsrat sieht man da von aussen zu wenig genau in die einzelnen Departemente hinein. Meine Idee wäre, eine Zielvorgabe von zum Beispiel fünf Prozent weniger Aufwand. Jedes Departement müsste aufzeigen, was wirklich zwingend ist und was nicht, wie das Ziel erreicht werden könnte und mit welchen Konsequenzen. So könnte ein Massnahmenplan entstehen, der dann in eine politische Ausmarchung geht. Nehmen wir zum Beispiel die Wirtschaftsförderung: Das muss nicht zwingend eine staatliche beziehungsweise rein staatliche Aufgabe sein, hier wäre auch eine Public-private-Partnership denkbar.

Ein gewisses Sparpotenzial findet man wahrscheinlich immer, einverstanden. Aber könnten Sie als Finanzdirektor wirklich noch hinter einer Steuersenkungsinitiative stehen, die neben den Ausfällen durch die Unternehmenssteuerreform zu weiteren Mindereinnahmen von 130 Millionen beim Kanton, zu 300 Millionen bei Kanton und Gemeinden zusammen führt?

Wie gesagt: Zehn Prozent wären schwierig, aber fünf Prozent Einsparungen im Staatshaushalt halte ich für durchaus realistisch. Und bei ungefähr fünf Prozent würden wir mit der Initiative liegen – wohlbemerkt bei einem Zeithorizont von zehn Jahren. Wir haben im Kanton Solothurn kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Wir erhalten jedes Jahr eine halbe Milliarde aus Bern und kommen trotzdem nicht einmal auf eine schwarze Null, da stimmt im System einfach etwas nicht, das muss man einmal ohne Scheuklappen analysieren. Aber stattdessen spricht man jetzt im Zusammenhang mit einem Gegenvorschlag zur Steuersenkungsinitiative von einer Revision der Katasterschätzung. Will heissen: Tiefere Einkommenssteuern sollen durch höhere Katasterwerte kompensiert werden, für den Mittelstand mit Eigenheimbesitz resultiert ein Nullsummenspiel. Ich habe etwas gegen solche Schattengefechte und kämpfe dagegen an, dass weder die aktuelle Regierung noch das Parlament überhaupt echten Sparwillen zeigen. So werden wir ein Almosenempfänger bleiben, und das ist für mich für den Kanton Solothurn unwürdig.

Es gibt nun einmal nur fünf Plätze im Regierungsrat. Auf wessen Kosten soll Ihr Sitzgewinn gehen?

Letztlich ist das für mich nicht relevant, aber von der Arithmetik her liegt es auf der Hand, dass die CVP auf einen Sitz verzichten müsste. Sie ist mit zwei Regierungsmitgliedern klar übervertreten. Wir sind seit vielen Jahren mindestens so stark und nach wie vor aus der Regierung ausgeschlossen.

Dann können Sie mit der Wahlempfehlung des Gewerbes für die Grüne Brigit Wyss also doch recht gut leben?

Ich habe mit niemandem in der aktuellen Regierung oder von den anderen Mitbewerbern ein Problem, die Konstellation ist einfach so. In der Regierung sollten alle relevanten Parteien, beide Geschlechter und die Regionen vertreten sein. Und das Alter dürfte ruhig auch ein Kriterium sein. In der Regierung werden oft Generationenprojekte aufgegleist, es würde sicher nicht schaden, wenn auch jemand etwas jüngeres in der Regierung sitzen würde.

Schlussfrage: Was wird nach der Pandemie die grösste politische Herausforderung im Kanton sein?

Die Stabilisierung der Staatsfinanzen wird natürlich mit Sicherheit eine grosse Aufgabe bleiben. Aber ich befürchte, vor allem die Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen selbst wird noch auf lange Sicht die ganz grosse Herausforderung sein. Denn wenn sie noch länger andauert, werden wir damit umgehen müssen, ein ganz anderes gesellschaftliches Gefüge haben. Das macht mir grosse Sorgen: dass mit dieser Pandemie unser soziales Gefüge auseinanderzubrechen droht.