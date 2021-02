Wahlen Solothurn «Das Amt des Finanzdirektors wäre interessant»: FDP-Kandidat Peter Hodel im Interview Peter Hodel will für die FDP den zweiten Sitz in der Regierung zurückholen, den sie vor vier Jahren an die Grünen verloren hat. Der Schönenwerder Gemeindepräsident und Meisterlandwirt will mit Remo Ankli die Doppelvertretung in der Exekutive sichern. Balz Bruder 22.02.2021, 05.00 Uhr

Will für die FDP in den Solothurner Regierungsrat einziehen: Peter Hodel Hanspeter Bärtschi / SZ

Was ist Ihr persönliches Rezept, um gesund durch die Pandemie zu kommen?

Peter Hodel: Ich halte mich an die Schutzmassnahmen und schränke meine Kontakte entsprechend ein. Ich tue es für mich, aber auch für andere, um niemanden unnötig zu gefährden. Ich gestehe aber offen ein, dass es für mich nicht einfach ist. Wir sind soziale Wesen, und die brauchen menschliche Kontakte.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Coronapolitik des Bundes?

Ich hätte mir nie vorstellen können, dass Massnahmen wie im ersten Lockdown verhängt werden müssten. Aber es war notwendig und funktionierte. Dann gab es Lockerungen – und man kann sich fragen, ob der Bund im Herbst zu weit ging mit den Öffnungen. Dann wurde es schwierig. Es gab Pannen, Kommunikationsprobleme und anderes mehr. Die zweite Welle ist entschieden schwieriger. Beispiel: Verfügbarkeit des Impfstoffs. Die Summe von allem hat uns müde gemacht. Hinzu kommt die Unsicherheit über die mutierten Viren und deren Auswirkungen.

Und Ihre Bilanz zum Handeln des Kantons?

Ich erinnere mich ungern an die Zeit um Weihnachten, als der Kanton in vorauseilendem Gehorsam Läden schloss. Da fehlte es an Absprache und Koordination. Das führte zu absurden Situationen, indem sich die Solothurnerinnen und Solothurner einfach dorthin bewegten, wo noch mehr möglich war. Das fand ich schlecht. Ebenso wie die Informationspolitik. Das wiederholte sich beim Impfstart. Von mir aus gesehen eine unnötige Verwirrung. Da gaben wir kein gutes Bild ab. Ich bin froh, dass das nun funktioniert.

Zur Person Der 53-jährige Schönenwerder Meisterlandwirt Peter Hodel ist seit 1993 Gemeinderat und seit 16 Jahren Gemeindepräsident. Er ist zudem Vizepräsident des Einwohnergemeindeverbands. Seit 2012 ist er Kantonsrat, seit 2014 Präsident der FDP-Fraktion im Parlament. Zudem ist er auch Vizepräsident des Solothurner Blasmusikverbands. Hodel ist verheiratet und Vater einer Tochter. Die Hobbys des Feldweibels aD sind Freundschaftenpflegen, Kochen, Musizieren und Wandern.

Peter Hodel, Gemeindepräsident von Schönenwerd, portraitiert am Bahnhof Schönenwerd. Fabio Baranzini

Was erwartet den Kanton nach der Pandemie?

Die Spuren werden tief sein! Wirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial, aber auch finanziell. Auch wenn ich sagen muss, dass das Geld, das jetzt zum Beispiel ins Gewerbe fliesst, in einem gewissen Sinn auch eine Investition in die Zukunft darstellt. Gleichwohl wird es den Kanton fordern. Ebenso wie die gesellschaftliche Komponente: Der soziale Zusammenhalt wird eine grosse Herausforderung sein.

Der freisinnige Newcomer Peter Hodel hat ein politisches Profil, das ihn, auch nach eigener Aussage, als «rechts-liberal» erkennbar werden lässt. Smartvote

Das heisst, dass sich eine neue Normalität nicht einfach so einstellen wird.

Nein, davon gehe ich nicht aus. Der Einschnitt, der uns vor einem Jahr ereilt hat, war zu tief. Und ich glaube auch daran, dass die Gesellschaft stark genug ist, sich wieder zu finden. Aber es braucht Unterstützung dabei, damit wir wieder ein lebendiges gesellschaftliches Leben in diesem Kanton auferstehen lassen können.

Die finanzpolitische Bewältigung der Pandemie wird auch für den Kanton Solothurn und die neue Regierung eine Herkulesaufgabe.

Ja, das ist sicher so, auch wenn der Bund schon heute viel übernimmt. Vergessen wir zudem nicht, dass wir im Kanton mit der Umsetzung der Unternehmenssteuerreform und weiteren Rufen nach Steuererleichterungen auch für natürliche Personen gefordert sind. Wir haben keine Wahl: Wir müssen diese Herausforderung gehauen oder gestochen annehmen. Und es wird Zeit brauchen, damit umzugehen. In ein oder zwei Jahren ist diese Aufgabe jedenfalls nicht zu lösen.

Geld scheint derzeit keine Rolle zu spielen. . .

. . . da bin ich mir nicht so sicher. Nein, es gibt das Bewusstsein, gerade im Kantonsrat, durchaus, dass wir die Finanzen bei allen Unterstützungsmassnahmen mittel- und langfristig im Lot halten müssen. Umgekehrt gilt aber schon auch: Wenn wir das Geld jetzt nicht zur Verfügung stellen würden, wäre der Schaden über den Tag hinaus viel grösser. Sowohl in Bezug auf die Steuereinnahmen als auch mit Blick auf die Arbeitsplätze. Das dürfen wir nicht vergessen.

Würde Sie das Amt des Finanzdirektors reizen?

Das wäre in der Tat interessant! Auch weil das Finanzdepartement ein Querschnittsdepartement ist. Und ich aus meiner Erfahrung als Gemeindepräsident, Kantonsrat und Fraktionschef einiges mitbringe. Ich zerbreche mir den Kopf darüber aber nicht. Zuerst muss ich gewählt werden, und dann entscheidet das Kollegium, wer welches Departement übernimmt.

Peter Hodel beantwortet im Video 5 persönliche Fragen:

Sie sind nicht nur Politiker, sondern auch Meisterlandwirt. Wie halten Sie es mit der Klimapolitik?

Das Thema wird uns noch lange erhalten bleiben. Wir müssen, das sehe ich jeden Tag, unbedingt entscheidende Schritte vorwärtskommen. Allerdings bin ich kein Anhänger von Verboten und Vorschriften. Ich zähle auf Innovation und Anreize. Ich war jüngst bei einem Medtech-Unternehmen in Grenchen. Es ist absolut faszinierend, was die Firmen auch im energetischen Bereich leisten. Selbstverantwortung muss der Ansatz sein.

Und was tun Sie im Kleinen?

Als Landwirt und Rindfleischproduzent bin ich extensiv unterwegs und setze kein Kraftfutter an. Einzig Herbizide zur Unkrautbekämpfung setze ich ein. Zudem fahre ich ein Hybrid-Fahrzeug und bin begeistert davon. Ich habe alles in allem ein gutes Gewissen und versuche mein Bestes zu geben.

Reicht das, um die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen?

Ich bin überzeugt, dass wir die Zeichen der Zeit erkannt haben. Und wir müssen Vertrauen haben in die Gesellschaft, dass sie die richtigen Instrumente findet, ohne dass das Land mit Verboten überzogen wird. Wenn wir darin nicht erfolgreich sein sollten, müssen wir über die Bücher – das ist auch klar.

Was ist mit Lenkungsabgaben?

Ich stehe hinter dem CO2-Gesetz und den Instrumenten, die bei der Umsetzung damit verbunden sind. Ich bin überzeugt, dass es eine Lenkung in einem gewissen Umfang braucht, um die Energieziele zu erreichen.

Und was halten Sie vom Vorschlag, wie mit dem Energiegesetz nach dessen Ablehnung weiterverfahren werden soll?

Es war im ersten Anlauf schlicht und einfach zu viel des (Un-)Guten! Nun liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der umsetzbar und vor allem mehrheitsfähig scheint. Wichtig ist zudem: Die Welt bleibt ja nicht stehen. Es gibt technischen Fortschritt, der sich auch in der Gesetzgebung niederschlagen muss. Und es braucht Koordination mit dem Bund: Was nützt ein kantonales Energiegesetz, das losgelöst von den Vorgaben des Bundes legiferiert? Das Klima ist kein exklusives Solothurner Thema, sondern eine globale Herausforderung.

Klima und Verkehr haben viel miteinander zu tun: Mehr Infrastruktur bedeutet mehr Belastung. Das jüngste Beispiel ist die Verkehrsanbindung Thal mit der Umfahrung Klus.

Die Frage stellt sich in der Tat. Aber in der Gesamtschau komme ich eindeutig zum Schluss: Das ist ein gutes Projekt, das vielen etwas bringt. Wobei mir, gerade auch als Landwirt, schon bewusst ist , dass immer auch Kulturland verloren geht. Denken wir an die A 5 in der Grenchner Witi. Aber auch hier gab es einen gültigen Interessenausgleich zwischen den Anliegen von Natur und Verkehr. Abgesehen davon: Es fährt kein Auto weniger, wenn wir die Verkehrsanbindung Thal nicht realisieren. Das sage ich auch als überzeugter Verfechter des öffentlichen Verkehrs.

Bleiben wir noch beim Kulturlandverlust. Was im Gäu an Logistikanlagen herumsteht, muss Ihnen als Bauer zu denken geben.

Da muss man differenzieren: Das Gäu ist verkehrstechnisch derart zentral gelegen, dass die Logistikbauten eine logische Folge sind. Das ändert aber nichts daran, dass auch dem Kulturland Sorge getragen werden muss. Ich sehe zum Beispiel nicht ein, weshalb nach wie vor grosse oberirdische Parkhäuser in die Landschaft gepflanzt werden. Da sind Kanton und Gemeinden gefordert.

Und was sagen Sie zum Sechsspur-Ausbau der A1?

Ich stehe dahinter. Aber ich sage gleichzeitig auch: Da wurden die Trümpfe nicht zum richtigen Zeitpunkt gespielt, sonst stünden wir in Bezug auf die Untertunnelung heute an einem anderen Punkt. Nun ist es so, dass der ökologische Ausgleich, den ich begrüsse, just auf den Kulturlandflächen stattfinden wird. Das hätte anders geplant und verhandelt werden müssen. Auch wenn ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe. Im Bewusstsein, dass ein Preisschild daran hängt.

Wie ist Ihre Meinung zu Cargo Sous Terrain? Ein privater Innovationsträger oder ein Projekt, das der Staat dereinst wird retten müssen?

Ich bin überzeugt von diesem Vorhaben und finde es gut, dass sich Private dafür engagieren. Das ist Innovation, wie wir sie über den Tag hinaus brauchen. Klar, morgen oder übermorgen werden die Bagger noch nicht auffahren. Und es sind auch noch einige Fragen, zum Beispiel über das Grundwasser, zu klären. Aber es braucht den Mut, im wörtlichen Sinn aus ausgefahrenen Bahnen auszubrechen, um Lösungen für die Zukunft zu finden. Wir dürfen uns diese Option jetzt nicht verbauen.

Früher hiess es beim Freisinn: Mehr Freiheit, weniger Staat. Und heute?

Das ist immer noch so! Die Freiheit ist nicht grenzenlos – sie hört dort auf, wo sie jene des Nächsten tangiert. Das spüren wir gerade in diesen Zeiten, da die bürgerlichen Freiheiten eingeschränkt werden, sehr direkt. Und was den Staat betrifft: Ich habe ein sehr intaktes Verständnis von den Aufgaben, die in die Zuständigkeit der öffentlichen Hand fallen. Sowohl auf der Ebene des Bundes als auch jener des Kantons und jener der Gemeinden. Es gibt verfassungsmässige Garantien und gesetzliche Ansprüche, die zu erfüllen sind. Das ist für mich unbestritten. Es gibt aber auch Grenzen des staatlichen Handelns. Ich wehre mich dagegen, dass der Staat für alles und jedes zuständig sein soll. So viel Staat wie nötig, so wenig Staat wie möglich – das ist für mich ein Leitspruch, der wieder mehr beherzigt werden sollte. Vor allem auch in Zeiten, da der Staat scheinbar für alles zuständig ist, scheint es mir wichtig, dass immer wieder neu verhandelt wird, wo es ihn braucht und wo nicht. Das heisst auch: Ich glaube an die Eigenverantwortung der Menschen.

Es gibt allerdings auch gestandene Liberale, die derzeit keine Grenzen staatlichen Handelns sehen.

Ja, das stelle ich im Zusammenhang mit der Unterstützung, die von Bund und Kanton in der Pandemie geleistet wird, ebenfalls fest. Dabei sollten wir uns allerdings bewusst sein, dass die Coronakrise eine Ausnahmesituation darstellt. Aussergewöhnliche Massnahmen in aussergewöhnlichen Zeiten – dahinter kann ich stehen. Das schliesst auch das staatliche Handeln ein, weil derzeit nicht vorstellbar ist, wer die Verantwortung für das Meistern der Krise sonst übernehmen könnte. Damit habe ich als Freisinniger überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Auch wenn die Eingriffe zwischenzeitlich in der Tat immens sind und wir sie uns in diesem Ausmass noch vor einem Jahr kaum hätten vorstellen können.

Wenn man Ihnen zuhört, spürt man: Da ist einer, der gern abwägt, gern differenziert. Es ist zuweilen gar nicht so einfach, Sie zu fassen.

Das mag von aussen vielleicht so scheinen. Wer mich aber kennt und mit mir zusammenarbeitet, weiss, wo ich stehe. Die lange Zeit in der Politik hat mich einfach gelehrt, dass es nichts bringt, irgendwelche Forderungen in den Raum hinauszuposaunen und dann glorios zu scheitern, wenn es um die Durchsetzung geht. Wir brauchen in unserem System immer Mehrheiten. Und deshalb ist es entscheidend, das, was man will, so unter die Leute zu bringen, dass es eine Chance hat, umgesetzt werden zu können. Das heisst: Es braucht klare Positionen, aber man muss auch bereit sein, einen Konsens zu schliessen. Denn es geht immer auch um Vertrauen. Auch wenn es einmal nicht so herauskommt, wie man es sich gewünscht hat. Das gehört auch dazu, wenn man Verantwortung tragen will.

Auf den Punkt gebracht: Die Gelegenheit für den Freisinn, den verlorenen zweiten Sitz bei diesen Wahlen zurückzuholen, ist so gut wie wohl ganz lange nicht mehr. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ja, das sehe ich auch so. Ganz abgesehen davon, dass unser Anspruch auf den zweiten Sitz sachpolitisch legitimiert ist. Wir Liberalen spielen im Parlament eine konstruktive und lösungsorientierte Rolle mit einem klaren politischen Kompass. Remo Ankli und ich würden der Regierung und dem Kanton Solothurn guttun.

Anspruch auf einen zweiten Sitz hat rechnerisch aber eigentlich keine Partei.

Das werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden! Mit der Wahl der Köpfe, die sie als qualifiziert beurteilen, im Regierungskollegium mitzuwirken.

Die Niederlage vor vier Jahren schmerzte sehr. . .

. . . ja, das gibt es nichts zu beschönigen.

Macht Ihnen der Wahltag Sorge?

Nein, aber ich sehe ihm mit Respekt entgegen. Mit der Aussicht auf einen zweiten Wahlgang.

Zum Schluss: Werden Sie sich impfen lassen oder nicht?

Ja, wenn die Gruppe, zu der ich gehöre, an der Reihe sein wird. Aber dringend ist das für mich persönlich nicht.