Wahlen Solothurn 2021 Warum die Grünen-Präsidentin keine Angst hat vor einer «Coronawahl» Laura Gantenbein setzt darauf, dass die Wählerinnen und Wähler den 7. März für eine «Richtungswahl» zu Gunsten von Klima und Umwelt nutzen werden. Die kantonale Parteipräsidentin will den Grünen-Regierungssitz verteidigen und zusätzliche Kantonsratsmandate holen. Urs Mathys 24.02.2021, 05.00 Uhr

Laura Gantenbein, Präsidentin Grüne Kanton Solothurn, setzt am 7. März auf Sitzgewinne für ihre Partei.



Der Blick auf die Parteispider von Smartvote sagt alles: Die Solothurner Grünen sind eine linke, ökologische, gesellschaftsliberale und weltoffene Partei. Ausreisser gegen rechts der Mitte gibt es höchstens kleine – etwa, wenn es um die Finanzpolitik sowie Recht und Ordnung geht. Umwelt und Klima sind Programm.

Doch lässt sich mit dem links-grünen Profil in Zeiten von Corona bei der Wählerschaft überhaupt punkten? Oder folgen nach den nationalen «Klimawahlen» von 2019 – als ein Nationalratssitz erobert werden konnte – nun doch eher so etwas wie «Coronawahlen», bei denen die Grünen das Nachsehen haben werden?

Grüne wollen am Wahlerfolg von 2019 anknüpfen

Laura Gantenbein winkt ab:

«Die Coronapandemie ist der Klimakatastrophe in vielen Mechanismen sehr ähnlich und wir hoffen, dass dadurch den Menschen bewusst wird, wie fragil unsere Umwelt und damit auch unsere Gesundheit sein können.»

Nach Meinung der Kantonalparteipräsidentin sind die Ursprünge der Pandemie gerade auch im rücksichtslosen Umgang mit der Natur zu suchen: «Daher kann für uns eine Coronawahl auch eine Klimawahl sein und die Dringlichkeit unserer Anliegen manifestiert sich auch in dieser Pandemie.»

Sieben Kantonsratsmandate und einen Wähleranteil von 7,5 Prozent errangen die Grünen 2017 – und erstmals einen Sitz im Regierungsrat. Wird sich diese Bilanz diesmal steigern lassen? Laura Gantenbein visiert da gleich kühn die Ergebnisse der Nationalratswahlen von 2019 an, als die Grünen einen Wähleranteil von 11,4 Prozent schafften. Was die Zahl der erhofften Sitzgewinne betrifft, will sie sich aber vom Wahltag überraschen lassen.

Die Grünen geben sich bewusst nicht bloss als eine Ein-Thema-Partei. So bezeichnen sie auch die Gesundheits- und Sozialpolitik sowie die Gleichstellung von Frau und Mann als ihre Kernthemen. Kein Wunder, dass das Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht von ihnen zum Anlass genommen wurde, mit dem Slogan «Frauen wählen!» an die Öffentlichkeit zu treten. Immerhin lieferten die Grünen bereits bei den letzten Kantonsratswahlen den Tatbeweis: Ihre Fraktion – präsidiert von einer Frau – liegt mit einem Frauenanteil von 57 Prozent weit vor den anderen.

Und eine Frau stellen die Grünen mit Brigit Wyss seit vier Jahren auch im Regierungsrat. Was sagt die Präsidentin zur gelegentlich aus SP-Kreisen geäusserten Kritik, dass Wyss zu wenig links und grün politisiere? Gantenbein blockt ab:

«Brigit Wyss macht einen hervorragenden Job und wir sind sehr zufrieden mit ihrer Arbeit.»

Und auch dass ausgerechnet der Gewerbeverband die Grüne Regierungsrätin zur Wiederwahl empfiehlt, irritiert Gantenbein keineswegs. Im Gegenteil:

«Die Schützenhilfe des Gewerbeverbandes freut uns auf jeden Fall! Dies zeigt, dass Brigit Wyss die Anliegen des Gewerbes ernst nimmt und an Lösungen für alle arbeitet.»

Grund genug, dass die Grünen wagen, «auf eine Wiederwahl im ersten Wahlgang zu hoffen». Auf die SP-Kritik reagiert Gantenbein mit einer Gegenoffensive aus Charme und Lob für die SP-Regierungsrätin: «Auch Susanne Schaffners Arbeit in der Regierung schätzen wir sehr. Sowohl das Volkswirtschaftsdepartement als auch das Gesundheitsdepartement stehen nach vier Jahren gut da.»

Grüne investieren 140'000 Franken in den Wahlkampf

In ihrem Wahlkampf – investiert werden 140'000 Franken, davon 74'000 Franken für den Kantonsrat – wollen die Grünen gemäss Gantenbein aufzeigen, «dass unsere Politik jeden Menschen einzeln direkt betrifft und die Wählerinnen und Wähler dies als Chance für einen Richtungsentscheid wahrnehmen sollen». Die Welt und damit auch der Kanton würden an einem Scheideweg stehen.

Um ihren Anliegen zum Durchbruch zu verhelfen, sind die Grünen auf Unterstützung durch andere Parteien angewiesen. Denn eines ist sich die Parteipräsidentin bewusst:

«Mit den aktuellen Mehrheitsverhältnissen sind wir auf Kompromisse angewiesen, was dann meistens kleinere Schritte zur Folge hat.»

Denn gerade im Bereich der Solarenergienutzung könnte der Kanton mit Anreizen und Bauvorschriften viel mehr in Gang bringen, so Gantenbein. Immerhin: Die Regelung für Care-Migrantinnen sowie die Verhinderung einer zu radikalen Steuervorlage (Staf) seien sicher Erfolge der Grünen in den letzten vier Jahren. Und zu erwähnen sei auch die von ihnen angestossene Diskussion zur Jugendpsychiatrie.

Konsequent gegen neue Strassenbauprojekte

Die Auswertung der Fragebogen, die der Parteispider zu Grunde liegen bestätigt die Haltungen der Grünen zu konkreten Themen: Nein zur Umfahrung Klus, Nein zum Ausbau der A1 zwischen Luterbach und Härkingen von vier auf sechs Spuren, Ja zu einer Verpflichtung, dass bei Neubauten ein Teil des Strombedarfs durch Solarstrom zu decken sei.

Die soziale Ader kommt zum Vorschein etwa beim Ja zu einer stärkeren Verbilligung der Krankenkassenprämien und zu einem kantonalen Mindestlohn von 23 Franken für alle Arbeitnehmenden. Gesellschaftliche Liberalität bekundet wird schliesslich mit einem Ja zur Ehe für alle und zu einem kommunalen Stimm- und Wahlrecht für Ausländer (ab 10 Jahren Aufenthalt in der Schweiz). Die Stossrichtung der Steuersenkungsinitiative «Jetzt si mir draa» werden von den Grünen als nicht finanzierbar abgelehnt.