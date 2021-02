Wahlen Solothurn 2021 SP-Präsidentin Franziska Roth: «Ich hoffe, dass wir gemeinsam mit den Grünen auf über 30 Prozent Wähleranteile kommen» Wofür steht eigentlich das «Sozial» bei der Sozialdemokratischen Partei? Für welche Themen machen sich die Kandidierenden stark, die diesen März in den Kantonsrat gewählt werden wollen? Parteipräsidentin Franziska Roth über ihre SP, die sie 2021 zum letzten Mal bei Wahlen begleitet. Noëlle Karpf 23.02.2021, 05.00 Uhr

Nationalrätin Franziska Roth im März vor einem Jahr in Bern. Dieses Jahr will sie in Solothurn mit der SP - und zusammen mit den Grünen - rund einen Drittel der Wählenden abholen. keystone

Links ausgerichtet und rot. So kommt – wenig überraschend – der Smartvote-Spider der SP im Vorfeld der anstehenden Kantons- und Regierungsratswahlen daher. Dieser basiert auf den Antworten aller SP-Kandidierenden, die 2021 antreten.

Angeführt wird die Kantonalpartei in diesem Wahljahr von Parteipräsidentin Franziska Roth (Solothurn).

«Ich hoffe, dass wir nach den Wahlen gemeinsam mit den Grünen auf über 30 Prozent Wähleranteile kommen»,

sagt Roth im Hinblick auf die Wahlen. Und:

«Zudem besteht die reelle Chance, dass die neue Regierung mit einer Frauenmehrheit in die Legislatur startet.»

Die SP selbst tritt mit einer Regierungsratskandidatin – der bisherigen Vorsteherin des Innendepartements, Susanne Schaffner – an und schickt 144 Kantonsratskandidierende ins Rennen. Bisher haben SP und junge SP 23 der insgesamt 100 Sitze inne und bilden damit die drittstärkste Fraktion.

Sozial – aber was heisst das eigentlich?

Im Vordergrund steht bei der SP – wie es im Namen der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten drin steht – das Soziale. «Wir wollen die Menschen mitnehmen», so Roth, die von Beruf Heilpädagogin ist. So zeigt die Analyse der Umfrage von Smartvote: Die SP steht für eine strengere Kontrolle der Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern (97,8 Prozent), sowie für die Einführung eines kantonalen Mindestlohns (94,6 Prozent) ein – die Gemeinden sollen laut einer Mehrheit dazu verpflichtet werden, familien- und schulergänzende Betreuungsstrukturen mitzufinanzieren (94,6 Prozent).

Knapp 96 Prozent der Kandidierenden fordern zudem mehr Geld für die Verbilligung der Krankenkassenprämien der Bevölkerung.

«Das heutige Kopfprämiensystem in der Krankenkassen-Grundversicherung ist extrem unsozial und bedeutet für viele untere und mittlere Einkommensklassen und Familien eine grosse finanzielle Belastung»,

so die Stadtsolothurnerin. Ein durchschnittlicher Haushalt müsse zu viel für die Prämien bezahlen – der Staat soll da laut SP mehr entlasten.

Entlasten will – laut deren Verfassern – auch die Steuersenkungsinitiative «Jetzt si mir draa». Zu dieser sagt eine Mehrheit der SP-Kandidierenden aber «Nein» (68.5 Prozent).

«‹Jetzt si mir draa› will auch die oberen Einkommen entlasten. Dies geht zu weit, der Kanton Solothurn und die Gemeinden können sich diese Ausfälle schlicht nicht leisten. Die Zeche haben dann mit Sparpaketen und Leistungskürzungen wiederum diejenigen zu bezahlen, die es zu entlasten gilt. Das kann es nicht sein.»

Die «Büezerpartei» sagt «Nein» zum Auto

Klar nach links schlägt die Spider der SP-Kandidierenden auch im Bereich Umweltschutz. Die Partei ist etwa gegen die geplante Umfahrung Klus im Thal (77,2 Prozent) und gegen den 6-Spur-Ausbau der Autobahn A1 zwischen Luterbach und Härkingen (70,7 Prozent).

Die SP war früher bekannt als «Büezerpartei» – heute kann man sich darüber streiten, ob der Name noch passt. Auf jeden Fall: Das Auto ist des Solothurner Büezers liebstes Verkehrsmittel. Und die SP sagt klar «Nein», wenn es um die Förderung des motorisierten Individualverkehrs geht.

«Wir glauben, dass ein nie aufhörender Strassenausbau keine nachhaltige Lösung ist. Damit verlagern wir lediglich das Problem»,

so Roth. Die Umfahrung Klus für 74 Millionen Franken stelle ein «unbefriedigendes Projekt» dar, welches die Strasse zwar etwas attraktiver mache – in wenigen Jahren würden sich Fahrzeuge dort aber wieder stauen.

Prävention ja – aber nicht um jeden Preis

Dann zeigt die sonst so nach links ausgerichtete Spider aber auch einen klitzekleinen Zacken nach rechts auf. Nämlich im Bereich «Law & Order». Ob dies daran liegt, dass die SP das Polizeigesetz unterstützt hat, das im vergangenen Jahr deutlich angenommen worden ist?

«Vermutlich schon», meint die Parteipräsidentin. Sie bezeichnet die Vorlage weiter als modernes Gesetz, «welches erlaubt, mit rechtsstaatlichen Instrumenten schwere Verbrechen zu verhindern». Das fand laut Smartvote auch eine Mehrheit der SP-Kandidierenden. Aber: Klar dagegen waren Juso und Junge SP, welche bekanntlich das Gesetz bekämpft haben. Roth dazu:

«Alle Jungparteien, auch jene der Bürgerlichen, grenzen sich zu ihren Mutterparteien ab. Das ist auch gut so und eine Bereicherung für die Meinungsbildung.»

Was auch Widersprüchlich erscheinen kann: Das Antiterrorgesetz auf Bundesebene soll, vereinfacht gesagt, ebenfalls für mehr Prävention und Kompetenzen der Strafverfolgungsbehörden sorgen. Aber nur 46,7 Prozent der SP-Kandidierenden befürworten dieses laut Smartvote-Umfrage. Das Antiterrorgesetz, erklärt Roth, gehe zu weit.

«Das Gesetz schafft die Unschuldsvermutung ab, verletzt Menschenrechte und ermöglicht Freiheitsentzug bei Kindern. Mit Verlaub, das verstösst gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.»

Was unterscheidet eigentlich Links von Grün?

«Nein» zum Antiterrorgesetz sagen laut Smartvote auch die Grünen. Und: Nur in drei der insgesamt 41 ausgewerteten Fragen sind sich Rot und Grün nicht einig. So sehen sich auch die beiden Parteispider von Smartvote sehr ähnlich. Was unterscheidet Links noch von Grün?

«Ja, wir sind gute Partner und arbeiten konstruktiv zusammen», erklärt Roth. Der Unterschied? «Während für die Grünen das ‹Grüne› im Vordergrund steht, ist dies bei der SP das ‹Soziale›.»

Links-Grün will im Regierungsrat zudem gemeinsam ihre beiden Sitze verteidigen. Die beiden frei werdenden CVP-Sitze greifen sie nicht an. Das tun FDP und SVP – mit Persönlichkeiten, welche nicht unbedingt alle kantonsweit bekannt sind. Bereut man nun, nur mit einer SP-Kandidatin gestartet zu sein? Roth verneint. «Die Argumentation, dass die Zeit für drei linke Regierungsmitglieder noch nicht reif sei, hat die Genossinnen und Genossen überzeugt.»

Die Genossinnen und Genossen werden bei den Wahlen 2021 zum letzten Mal von Franziska Roth angeführt, die das Präsidium danach abgibt. 2012 übernahm die Solothurnerin, zunächst Kantonsrätin, seit 2019 im Nationalrat. Für konkrete Informationen zum Wechsel sei es noch zu früh – man werde aber auf jeden Fall nicht mit Anfragen überhäuft.

Klar sei so oder so: Weiter einsetzen will sich die Partei laut Roth in den Bereichen Prämienverbilligung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und sozialverträglicher Umweltschutz. Und auch im Zusammenhang mit den Sparmassnahmen, die nach den vom Kanton geschnürten Coronahilfspaketen Thema sein werden, wolle man genau hinschauen. Roth:

«Sollten Sparpakete unumgänglich sein, dann auf keinen Fall zu Lasten von Menschen mit tieferen und mittleren Einkommen. Diese müssen entlastet und nicht belastet werden.»