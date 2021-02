Wahlen Solothurn 2021 Die freisinnige Mehrheit verteidigen: Die FDP soll grösste Fraktion im Kantonsrat bleiben Die FDP stellt aktuell die grösste Fraktion im Solothurner Kantonsrat. Parteipräsident Stefan Nünlist hofft, dass seine Partei die 28 Sitze am nächste Wochenende verteidigen kann. Rebekka Balzarini 27.02.2021, 05.00 Uhr

Sie ist die Partei, die aktuell mit den meisten Mitgliedern im Kantonsrat vertreten ist: die FDP. Wirtschaftsfreundlich und leicht rechts der Mitte – das ist die Solothurner FDP, wie der Smartspider der Partei zeigt.

Eine restriktive Finanzpolitik und eine liberale Wirtschaftspolitik sind der Partei wichtig, eher weniger Gewicht gilt einem ausgebauten Umweltschutz und einem ausgebauten Sozialstaat.

Liberale Wirtschaftspolitik ist ein Kerngebiet der FDP. Smartvote

Stefan Nünlist, Parteipräsident Dominik Hetzer

Parteipräsident Stefan Nünlist hofft, dass seine Partei ihre 28 Sitze im Kantonsrat am kommenden Wochenende verteidigen kann. «Der Freisinn ist das liberale Original, die bewährte Volksbewegung, die Verantwortung übernimmt und Lösungen bringt», sagt er.

«Wir brauchen wieder mehr Freiheit, Selbstverantwortung, Unternehmertum und liberalen Geist.»

Aber wie entscheiden diese im Geiste des Liberalismus Kandidierenden, die für ihre Partei im Kantonsrat politisieren wollen, denn in konkreten Alltagsfragen? Das zeigt ein Blick in die Auswertung des Smartvote-Fragebogens.

Anreize und Eigeninitiative statt Verbote

Punkto Umwelt entschieden sich die Mitglieder der FDP für einen liberalen Kurs. 97,5 Prozent sprechen sich dafür aus, dass das kantonale Energiegesetz zur Erfüllung der Energiestrategie 2050 des Bundes vollständig auf Anreize und Zielvereinbarungen statt auf Verbote setzen soll. Und nur 32,5 Prozent sind für die Verpflichtung, dass Neubauten einen Teil ihres Strombedarfs durch Solarstrom decken sollen.

Das bedeutet laut Nünlist aber nicht, dass der FDP die Umwelt egal ist. «Der FDP ist der Umweltschutz sehr wichtig. Wir setzen aber dabei nicht wie linke und Mitte-Parteien auf eigentümerfeindliche Verbote, Technologieskepsis und unsoziale Zwangsmassnahmen wie die Fotovoltaik-Pflicht», erklärt er. Lieber setze die Partei auf Innovationen, Fördermassnahmen und Anreize.

Dazu passt auch die Position der Partei in der Frage, ob Landwirte nur noch dann Direktzahlungen erhalten sollen, wenn sie einen ökologischen Leistungsnachweis erbringen, also etwa auf synthetische Pestizide verzichten. Eine knappe Mehrheit der FDP-Kandidierenden hat diese Frage mit ja beantwortet.

Lieber auf Eigeninitiative als auf Verbote setzen die Parteimitglieder auch in anderen Bereichen. 72,5 Prozent der Kandidierenden wären etwa dafür, dass in der Pandemiebewältigung auf Verantwortung und Solidarität der Einzelnen statt auf staatliche Einschränkungen gesetzt wird. Dagegen würden es nur 3,8 Prozent befürworten, wenn die Schweiz das Schengen-Abkommen kündigen und wieder verstärkt Personenkontrollen an der Grenze durchführen würde.

Eine Herausforderung ist für die liberale Partei jeweils der Bereich «Law&Order». Dort gehen die Meinungen der Jungpartei und der Mutterpartei auch einmal auseinander, wie die Diskussion um das Polizeigesetz im vergangenen Jahr zeige.

Während 57,5 Prozent der Kandidierenden der FDP das Gesetz befürworteten, findet es nur bei 21,4 Prozent der Jungfreisinnigen Unterstützung. Das nationale Anti-Terror-Gesetz, das im Herbst 2020 verabschiedet wurde, fand bei 86,3 Prozent der FDP-Kandidatinnen und -Kandidaten Zustimmung, jedoch nur bei der Hälfte der Jungfreisinnigen.

«Bezüglich des Anti-Terror-Gesetzes ist sich die FDP noch uneins», bestätigt Nünlist. «Einerseits geht es um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger, andererseits gibt es im Freisinn auch rechtsstaatliche Bedenken gegenüber dem Gesetz, zum Beispiel zur Möglichkeit, Massnahmen ohne richterliche Kontrollen zu verfügen.» Ein Problem sei das für die Partei aber nicht, sagt Präsident Nünlist. Denn:

«Eine freiheitliche Debattenkultur gehört zum Freisinn.»

Mittelstand entlasten, aber unkompliziert Ein Thema, dass die Freisinnigen im Kanton ebenfalls beschäftigt, ist der Mittelstand. Oder genauer: Wie der Mittelstand finanziell entlastet werden kann. Dieses Ziel verfolgt die Volksinitiative «Jetz si mir draa», die im Kantonsparlament im Herbst angenommen wurde. 86,3 Prozent der Kandidierenden sprechen sich für die Stossrichtung der Initiative aus.

«Für die FDP steht die Entlastung des Mittelstands im Umfang von rund 50 Millionen Franken bei der Staatssteuer im Fokus», erklärt Nünlist. Ein Vorschlag seiner Partei wäre es, mit einem Steuerrabatt von rund 7 Prozent alle Steuerpflichtigen zu entlasten. Damit die Kosten für den Kanton nicht zu hoch werden, soll der Rabatt bei ungefähr 700 Franken gedeckelt werden.

«Mit dieser Umsetzung würde vor allem der Mittelstand entlastet, nachdem bei der Steuerreform 2007 die hohen und bei der Steuervorlage 2019 die tiefen Einkommen entlastet wurden.»

Ausserdem will sich die FDP laut Nünlist in den nächsten Monaten dafür einsetzen, die Coronapandemie zu bewältigen. «Damit sind nicht nur die Verringerung der Fallzahlen und das möglichst breite Impfen und Testen der Bevölkerung gemeint», schreibt er. «Sondern auch ein rascher Abbau der massiven Einschränkungen für die Bevölkerung und die Unternehmer unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems.»