Wahlen 2023 Konkurrenzgerangel bei der Solothurner SVP: Auch Parteischwergewichte müssen um einen Platz auf der Nationalratsliste kämpfen Die Solothurner SVP will mit nur einer Hauptliste zu den Nationalratswahlen antreten. Und so müssen aktuell auch mal Parteischwergewichte in den Amteivorwahlen um einen Platz kämpfen. Eine Folge: Der Frauenanteil bleibt tief.

Die Hoffnung ist berechtigt: Wer heuer auf die Nationalratsliste der Solothurner SVP kommt, der hat durchaus Chancen, nach Bern gewählt zu werden. Denn einer der beiden Sitze dort wird frei, schliesslich tritt Partei-Urgestein Walter Wobmann im Oktober 2023 nicht mehr an.

Walter Wobmann tritt nicht mehr zu den Nationalratswahlen an. Alex Spichale

Doch es ist alles andere als einfach, auf die SVP-Liste zu kommen. Der Platz ist knapp. Denn die Partei tritt nur mit einer Hauptliste an. Und wie die sechs Plätze auf dieser Liste vergeben werden, ist bereits geregelt: Jede der fünf Amteien im Kanton hat nur einen Sitz auf der Liste zugut. Für den sechsten Platz macht die Parteileitung den Vorschlag.

Damit muss sich in der Amtei durchsetzen, wer auf die Liste will. Aktuell finden deshalb gar Kampfwahlen in den Amteien statt. Dies ist aussergewöhnlich: In den anderen Parteien gibt es keine fixen Zahlenvorgaben für einzelne Amteien. Und weil die anderen grossen Parteien wohl je mit zwei Hauptlisten antreten, ist auch mehr Platz vorhanden.

Frauen fast chancenlos

Für die SVP hat dies Folgen: Sie kann sich zwar rühmen, basisdemokratisch wie keine andere Partei vorzugehen. Andererseits kann bei einer Kampfwahl auch mal ein verdienter Mandatsträger enttäuscht aus dem Rennen gehen – oder gar nicht erst kandidieren, um Kampfwahlen zu verhindern. Vor allem aber dürfte der Frauenanteil leiden: Denn so, wie es jetzt aussieht, wird es keine Frau per Amteiwahl auf die SVP-Liste schaffen.

Richard Aschberger gewann die Wahl in seiner Amtei gegen zwei Frauen. szr

Dies zeigte sich in der Amtei Solothurn-Lebern. Dort bodigte der Grenchner SVP-Kantonsrat Richard Aschberger gleich zwei Frauenkandidaturen. Er setzte sich, allerdings eher knapp, gegen Vanessa Meury durch, die Präsidentin der Jungen SVP im Kanton. Und auch über Stephanie Ritschard triumphierte er.

Die Riedhölzer Kantonsrätin kritisiert denn auch das Auswahlverfahren. Aus ihrer Sicht ist eine Amteiparteiversammlung nicht der richtige Ort für solche Entscheide. «Es ist ein kleiner Kreis, der sich kennt und entscheidet», sagt sie. Die Folge: Amtierende Kantonsrätinnen hätten kaum Chancen, sich durchzusetzen. Ritschard weiter:

Unzufrieden mit der Frauenförderung in der SVP: Kantonsrätin Stephanie Ritschard. bar

«So werden Frauen in der SVP aussen vor gelassen und es gibt keine Bewegung.»

Auf einer allfälligen Nebenliste will die Unternehmerin nicht antreten. «Als gutgewählte und engagierte Kantonsrätin gehe ich nicht pro forma und nur für den Stimmenfang auf eine solche Liste. Die Mauschel-Politik schadet den Grundwerten der Partei.»

Imark: «Der Ausgleich ist nicht einfach»

Ob es neben der Liste der Jungen SVP und der Hauptliste weitere Listen geben wird, stehe noch nicht fest, sagt SVP-Kantonalpräsident Christian Imark. «Wir sind dran.» Der Schwarzbube betont, es sei bei nur sechs Plätzen immer eine «Herausforderung, allen gerecht» zu werden:

«Kaum möglich, allen gerecht zu werden»: SVP-Kantonalpräsident Christian Imark. Keystone

«Es ist nicht einfach, den Ausgleich zwischen Regionen, Alter, Beruf und Geschlecht zu finden.»

Dennoch habe die Vergangenheit gezeigt, dass nur eine Liste für die SVP die erfolgversprechendere Option sei. Als die Partei zwei Listen gehabt habe, habe dies im Wahlkampf zu einem Grabenkampf zwischen den Listen geführt.

Und die Zahl der Frauen auf der Liste? Imark verweist auf den Frauenanteil im Kantonsrat, der gestiegen ist: «Wir haben Fortschritte gemacht.» Dies werde früher oder später auch Folgen auf anderer Ebene haben:

«Bis eine Person in einer Amtei unangefochten an der Spitze steht, dauert es jedoch eine gewisse Zeit. Dies geht nicht von heute auf morgen.»

Anzunehmen ist auch, dass die Parteileitung für den sechsten Sitz eine Frau vorschlagen wird. Dies könnte Vanessa Meury sein oder die Kantonsrätinnen Sibylle Jeker, Stephanie Ritschard, Christine Rütti oder Silvia Stöckli.

Jungpolitikerin Vanessa Meury hätte es fast auf die Liste geschafft. Gibt ihr die Partei jetzt einen Quotenplatz auf der Sechserliste? szr

Wo gibt es noch Duelle?

In den nächsten Wochen stehen noch weitere Nominationsversammlungen an. Nicht ausgeschlossen ist, dass nach Solothurn-Lebern noch in weiteren Amteien Kampfwahlen folgen werden. In Olten-Gösgen etwa wird Matthias Borner sicher antreten, möglicherweise folgt noch ein Konkurrent.

2019 glänzte Kantonsrat und Käsermeister Josef Fluri mit einem Bestresultat hinter den Bisherigen Imark und Wobmann. bar

Im Schwarzbubenland dürfte Christian Imark gesetzt sein und in der Amtei Thal-Gäu kommt die Partei wohl nicht umhin, Josef Fluri auf die Liste zu setzen – wenn dieser denn will. Der Käsermeister aus Mümliswil erreichte bei den letzten Wahlen 2019 ein Spitzenresultat. Kann er die Stimmen von damals halten, hat er gute Chancen, Walter Wobmann zu beerben.

Allerdings hätte die Amtei noch eine zweite starke Kandidatur: Der Laupersdörfer Kantonsrat Beat Künzli hat sich kantonsweit einen Namen gemacht. Auch hier könnte es also zum Duell kommen. Künzli sagt auf Anfrage allerdings, dass er tendenziell eher nicht kandidieren werde. Sein Zeitbudget sei wohl zu knapp.

Freiwilliger Verzicht statt Kampfwahl

In der Amtei Bucheggberg-Wasseramt war von einem Duell zwischen den beiden Kantonsräten Rémy Wyssmann und Markus Dick gemunkelt worden. Beide sind für die Partei wichtig: Wyssmann hat mit «seiner» Steuersenkungsinitiative der SVP viel Aufmerksamkeit beschert. Dick wiederum ist beliebt und bekannt: Er erreichte bei den Kantonsratswahlen 2021 am meisten Stimmen auf der dortigen SVP-Liste.

Mit seiner Steuerinitiative mischte er die Solothurner Politik auf: Kantonsrat Rémy Wyssmann. szr

Doch zum Duell wird es nicht kommen. Dick sagt auf Anfrage dieser Zeitung, dass er sich im Interesse der Partei zwar zur Verfügung stellen würde und grundsätzlich nicht abgeneigt wäre. Doch gegen Wyssmann will er nicht antreten. «Ich stehe hinter seiner Kandidatur. Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort.»

