Wahlen 2023 FDP-Mann will in den Ständerat: Nutzt Remo Ankli im Wahlkampf seinen «Regierungsbonus»? Ein amtierender Regierungsrat, der für den Ständerat kandidiert – das gab es in Solothurn seit sechzig Jahren nicht mehr. Wie FDP-Magistrat Remo Ankli sein Amt und den Wahlkampf trennen will. Sven Altermatt 24.02.2023, 05.00 Uhr

Remo Ankli (FDP) will im Ständerat SP-Mann Roberto Zanetti beerben. Bild: Juri Junkov

Remo Ankli ist ein ziemlicher Nachzügler. Zumindest wenn man die Sache aus nationaler Warte betrachtet. Doch aus Solothurner Sicht macht der FDP-Magistrat schon fast Bahnbrechendes: Der 49-jährige Schwarzbube kandidiert als amtierender Regierungsrat für den Ständerat.

Dass Regierungsräte ins Stöckli wechseln wollen, ist in vielen Kantonen nichts Ungewöhnliches. Bei den Wahlen 2019 kandidierten schweizweit elf Mitglieder von Kantonsregierungen für den Ständerat.

Exekutivpolitiker haben gute Voraussetzungen, um im Ständerat zu politisieren. In der sogenannten Kammer der Kantone ist die Gestaltungsmacht grösser als im Nationalrat, die Debattenkultur gepflegter. Als «eine Art Altersresidenz für aus dem Amt geschiedene Regierungsräte» bezeichnete die NZZ den Ständerat einmal.

Anders präsentiert sich das Bild im Kanton Solothurn. Hier sind sechzig Jahre vergangen, seit letztmals ein amtierender Regierungsrat ins Rennen um einen Ständeratssitz stieg. Es war 1963, als SP-Regierungsrat Werner Vogt den Sprung in die kleine Kammer schaffte (und dann sogar jahrelang ein Doppelmandat innehatte).

Ein Regierungsrat, der neben seinem anspruchsvollen Amt einen Wahlkampf für das Bundesparlament führt? So etwas wie eine gelebte Praxis gibt es im Solothurnischen dafür nicht – nicht mehr. Auch deshalb dürfte Ankli die Kolleginnen und den Kollegen in der Regierung vorab über seine Kandidatur ins Bild gesetzt haben. Die Trennung von Amt und Wahlkampf ist in diesem Kreis ebenfalls zur Sprache gekommen, wie aus zuverlässigen Quellen zu erfahren ist.

Amtshut und Parteihut möglichst trennen

Klar ist: Da ist nicht nur die zeitliche Beanspruchung. Zumindest auf dem Papier geniessen die Magistraten auch einen «Regierungsbonus». Das macht ein Blick in andere Kantone deutlich. Sie verfügen einerseits über Exekutiverfahrung und kantonsspezifisches Wissen, andererseits können sie an zahlreichen offiziellen Anlässen auftreten.

Es sind Auftritte, bei denen ihnen qua Amt eine wichtige Rolle zukommt. Und die sich en passant auch als Wahlkampfplattform nutzen lassen. Vor diesem Hintergrund machten Regierungsräte in anderen Kantonen schon mehrmals als Ständeratswahlkämpfer von sich reden.

Für Remo Ankli steht fest: «So wie ein Gemeindepräsident, der für den Kantonsrat kandidiert, sich seiner unterschiedlichen Rollen bewusst sein sollte, muss dies auch ein Regierungsrat, der für den Ständerat kandidiert.» Er wolle seinen Wahlkampf mit der gebotenen Sensibilität betreiben. Bei seinen Auftritten werde jeweils klar sein, ob er nun den Amtshut oder den Parteihut aufhabe. «Dennoch kann es Situationen geben, in denen sich die beiden Rollen nicht hundertprozentig trennen lassen», sagt er.

Blick in den Ständeratssaal: Der Sitz von Roberto Zanetti (SP) wird frei, Pirmin Bischof (Die Mitte) kandidiert erneut. Keystone

Noch bevor im September die heisse Wahlkampfphase beginnt, wird Ankli im laufenden Jahr laut offiziellem Kalender gegen dreissig öffentliche Auftritte absolviert haben. Mal überbringt er ein Grusswort, mal hält er eine Rede oder das Begrüssungsreferat, mal ist er Ehrengast einer Zunft.

Die Präsenz an solchen Anlässen sei sicher kein Nachteil, schätzt Ankli. «Jede Kandidatin und jeder Kandidat hat ein eigenes Profil, mit gewissen Vor- und Nachteilen.» So seien Bundesparlamentarier ihrerseits bereits in Bern vernetzt. Und im Gegensatz zu einem Regierungsrat müssten sie mit gewissen Äusserungen weniger zurückhaltend sein.

In der heissen Wahlkampfphase

Tatsächlich hat die Solothurner Regierung seit 2020 eine Art Verhaltenskodex für Abstimmungen und Wahlen. Für «Wahlen mit eigener Beteiligung» gilt jedoch bloss: «Dem Umstand, einem Exekutivgremium anzugehören, ist entsprechend Rechnung zu tragen.» Zu unterlassen seien Wahlkampfaktivitäten, «die eine zukünftige Arbeit im Rahmen der Kollegialbehörde dauernd und merkbar beeinträchtigen können», heisst es dazu.

Christian Imark (SVP). Bild: Bruno Kissling

Wie sieht man das in gegnerischen Lagern? Für die SVP steigt Nationalrat Christian Imark ins Ständeratsrennen. «Man kann als Regierungsrat im Wahlkampf natürlich nicht gleich aktiv sein wie ein Parlamentarier, nur schon mit Blick auf die Agenda», sagt er. Besonders in der heissen Phase des Wahlkampfs müsse sich ein Regierungsrat mit Amtsauftritten zurückhalten, findet Imark. «Wir werden dies genau beobachten. Ich gehe aber davon aus, dass Remo Ankli da genug sensibel sein wird.»

Franziska Roth (SP). zvg

Ähnlich klingt es bei der Kandidatin der SP. Sie habe Ankli stets als fairen und integren Politiker erlebt, sagt Nationalrätin Franziska Roth. «Im Wahlkampf braucht es eine klare Trennung der Rollen als Regierungsrat und als Kandidat. Man muss wissen, welchen Hut jemand gerade aufhat.»

Der Blick in die Nachbarschaft

So weit, so neu für Solothurn. Wie sensibel das Terrain sein kann, zeigt ein Blick in den grössten Nachbarkanton: In Bern führten Regierungsräte regelmässig einen Ständeratswahlkampf, zuweilen mit Nebengeräuschen.

Zuletzt kandidierte 2019 die langjährige Finanzdirektorin Beatrice Simon (damals BDP) fürs Stöckli. Angesichts der vollgefüllten Agenda einer Regierungsrätin werde sie einen «verhältnismässig bescheidenen Wahlkampf» führen, antwortete Simon zu Beginn ihres Wahlkampfs auf entsprechende Fragen. Später präzisierte sie in der «Berner Zeitung», dass dieser vor allem in ihrer Freizeit und am Wochenende stattfinden werde.

Auftritte freilich hatte Simon offenbar trotzdem reichlich. Bald bemerkte die «Sonntagszeitung» bissig: «Man fragt sich in diesen Tagen, wie oft Simon vor lauter Wahlkampf überhaupt noch in ihrem Büro ist.» Simon verkündete schliesslich auf ihrer Website: «Bewusst verzichte ich im Moment auf einen intensiven Wahlkampf, da ich mich weiterhin voll auf mein Amt als Finanzdirektorin des Kantons Bern konzentrieren will.» Am Ende verpasste sie die Wahl in den Ständerat überraschend.

Mehr Erfolg hatte Simons Parteikollege Werner Luginbühl, Berner Ständerat von 2007 bis 2019. Er sass vor seiner Wahl ebenfalls im Regierungsrat – und erhob die Rollentrennung im Wahlkampf quasi zum Programm. Schon bei der Verkündigung seiner Kandidatur erklärte er, die Auftritte als Kandidat strikt von seinen offiziellen zu trennen. Wahlkampf mache er «natürlich ausserhalb der Arbeitszeit», versicherte Luginbühl mantraartig: «an Abenden und an Wochenenden».