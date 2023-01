Wahlen 2023 Eine Allianz zwischen Freisinn und Grünliberalen? Der Solothurner SVP-Chef Christian Imark droht der FDP schon mal Konsequenzen an Die Solothurner FDP zieht für die Nationalratswahlen auch eine Listenverbindung mit der GLP in Betracht. Das sorgt für viel Unmut bei der SVP. Deren Parteichef ist verärgert – und droht der FDP mit Folgen für den Ständeratswahlkampf. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

SVP-Präsident Christian Imark (rechts) spricht von «kurzsichtigen Machtspielchen des Freisinns». Entschieden sei überhaupt nichts, betont FDP-Präsident Stefan Nünlist. Bild: Hanspeter Bärtschi (Solothurn, 30. November 2019)

Die nationalen Wahlen finden erst Ende Oktober statt. Doch im Kanton Solothurn bieten sie schon jetzt einiges an Spannung. Aktuell sind es machtpolitisch motivierte Avancen, die manche im Politbetrieb elektrisieren: Die FDP ist einer Allianz mit den Grünliberalen nicht abgeneigt. Denn mit einer solchen könnte für sie ein zweiter Nationalratssitz wieder in greifbare Nähe rücken. Über eine entsprechende Listenverbindung werden zumindest Gespräche geführt, wie kürzlich publik wurde.

Bemerkenswert daran ist nicht nur: Der stolze Freisinn setzte bei den Nationalratswahlen bislang bewusst auf einen Alleingang. Im Zentrum entsprechender Gespräche stand auch stets, wenn schon, eine Allianz mit der SVP oder sogar eine grosse Listenverbindung im bürgerlichen Lager. Nun könnten FDP und GLP zusammen ausgerechnet in den Bereich der SVP-Wählerstärke rücken – und dieser damit den zweiten Nationalratssitz abjagen (siehe Kasten).

Kein Wunder also, ärgert man sich bei der Solothurner SVP über die, wie es deren Kantonalpräsident Christian Imark nennt, «kurzsichtigen Machtspielchen des Freisinns». Ohne Umschweife kündigt Imark an: «Sollte die FDP eine solche Allianz mit der GLP eingehen, sehe ich keine Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit.»

Die ungeteilte Standesstimme, ein bürgerlicher Traum

Dabei geht es Imark laut eigenen Angaben weniger um eine mögliche eigene Allianz mit dem Freisinn bei den Nationalratswahlen. Sondern vielmehr «um das grosse Ganze». Erstens sei es durchaus möglich, dass eine Listenverbindung auch zu einem Sitzgewinn für die GLP führen könnte. Damit würde die FDP das bürgerliche Lager insgesamt schwächen, kritisiert Imark. «Die Grünliberalen zählen nicht zu diesem Lager, denn im Nationalrat stimmen sie gefühlt bei 90 Prozent der Abstimmungen mit den Linken.»

SVP-Präsident Christian Imark. Bild: bko

Und zweitens, so Imark weiter, biete sich in Solothurn nun die Chance für eine Konstellation, die es so seit den 1990er-Jahren nicht mehr gegeben habe: «Beide Ständeratssitze könnten ins bürgerliche Lager gehen.» Ungeteilte Standesstimme, lautet das Stichwort.

Während SP-Ständerat Roberto Zanetti nicht mehr antritt, hat sein Mitte-Ratskollege Pirmin Bischof beste Chancen auf die Wiederwahl. Im Fokus für Zanettis Nachfolge stehen drei Personen: Für die SP will Nationalrätin Franziska Roth den Sitz im Stöckli verteidigen. Die FDP steigt mit Regierungsrat Remo Ankli ins Rennen. Und bei der SVP bewirbt sich Nationalrat Imark.

Ebendieser ist es auch, der als Parteichef warnt: Komme es zu einem zweiten Wahlgang, müssten sich die bürgerlichen Parteien – je nach Ausgangslage – auf einen oder zwei Köpfe einigen und sich gegenseitig unterstützen. «Aber dafür sehe ich keine Vertrauensbasis, sollte die FDP bei den Nationalratswahlen mit der GLP zusammenspannen», sagt Imark.

Bei der FDP reagiert man gelassen

Auf nationaler Ebene spricht sich Marco Chiesa, Präsident der SVP Schweiz, offensiv für flächendeckende Listenverbindungen mit der FDP aus. Das sagte er am Wochenende an der Delegiertenversammlung seiner Partei.

FDP-Präsident Stefan Nünlist. Bild: otr

Beim Solothurner Freisinn reagiert man gelassen auf Druck aus der SVP. Man sei offen für eine Listenverbindung, unterstreicht FDP-Präsident Stefan Nünlist. «Entschieden ist überhaupt nichts, wir führen Gespräche in alle Richtungen und mit verschiedenen Parteien.» Dafür bleibe Zeit bis im Sommer. Und selbstverständlich, so Nünlist, werde man dabei auch die möglichen Auswirkungen auf den Ständeratswahlkampf im Blick haben.

Die FDP möchte bei diesen Wahlen mandatsmässig zu ihrer alten Stärke zurückfinden. Sie verlor ihren Ständeratssitz 2011 nach über 160 Jahren. Und im Nationalrat verfügte sie bis 2007 über zwei Sitze.

Wer mit wem? Was Listenverbindungen bringen Listenverbindungen können bei Wahlen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Es geht darum, das eigene Potenzial wahlarithmetisch zu optimieren: Listenverbindungen sorgen dafür, dass all jene Stimmen, die bei der Sitzverteilung nicht verwendet werden können, immerhin noch einer nahestehenden Partei zukommen. Denn manchmal entscheiden minime Unterschiede über den Gewinn oder Verlust eines Sitzes. So können auch vordergründig «verschenkte» Stimmen indirekt zu einem Sitz beitragen. 2019 errang die FDP einen Sitz im Nationalrat – mit einem Wähleranteil von 18,5 Prozent. Die SVP verteidigte ihre beiden Nationalratssitze mit 25,9 Prozent. Würde die FDP mit der GLP (2019: 6,8 Prozent) zusammenspannen, dürfte sie in den Bereich der SVP und damit von zwei Sitzen kommen.

