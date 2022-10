Solothurner Nationalratswahlen: Wer geht mit wem?

Wahlchancen Diese Solothurner Politiker wollen in den Nationalrat. Wer holt sich einen der begehrten Sitze? In einem Jahr wählt die Schweiz ein neues Parlament. Wer für den Kanton Solothurn einzieht, hängt auch von den Listenverbindungen ab. Spannende Allianzen ergeben könnten sich im Spektrum Mitte-Rechts. Christof Ramser Jetzt kommentieren 14.10.2022, 16.00 Uhr

Sie strahlten nach dem letzten Wahltag (von links): Kurt Fluri (FDP), Walter Wobmann (SVP), Christian Imark (SVP), Franziska Roth (SP), Stefan Müller-Altermatt (CVP) und Felix Wettstein (Grüne). Hanspeter Bärtschi

Kann die FDP den zweiten Sitz zurückholen? Wie verteilen sich die Mandate im linken Lager? Und wessen Wahlchancen erhöhen die Grünliberalen, um die gleich mehrere Parteien buhlen? Um ihre Aussicht auf einen Sitzgewinn zu verbessern, dürften sich für die Wahlen vom 22. Oktober 2023 Parteien zu Listenverbindungen zusammenschliessen. Wir haben nach dem Stand der Dinge gefragt.

«Wir sind am rechnen» heisst es bei der GLP. Parteipräsident Armin Egger ist sich seiner komfortablen Lage bewusst. Tatsächlich kann die aufstrebende Partei wohl aussuchen, mit wem sie in die Wahlen ziehen will. Denn sie kann einer Partnerin wichtige Stimmen beschaffen, hat aber selber wohl nur wenig Chancen auf einen Sitzgewinn. Ob diese «gleich Null» sind, wie Egger vermutet, wird sich zeigen.

Mit knapp 7 Prozent, wie bei den vergangenen eidgenössischen Wahlen, dürfte die Pforte zum Bundeshaus für die Solothurner Grünliberalen verschlossen bleiben. Der Trend zeigte jüngst aber aufwärts.

Einen gewichtigen Nachteil gegenüber den etablierten Parteien hat die GLP durchaus. Während sie etwa in der Region Solothurn Strukturen aufgebaut hat, fehlt ihr im Schwarzbubenland das Personal. Seit zehn Jahren versucht man erfolglos eine Sektion aufzubauen.

Natürlich könne man Wähleranteile auch ohne Vertretung in den Regionen holen, zumal der Kanton Solothurn bei Nationalratswahlen ein einziger, grosser Wahlkreis ist. Doch es ist eine Tatsache, dass regional verankerte Persönlichkeiten über die Lagergrenzen hinweg Stimmen holen können.

Ohne Zugpferde dürfte die GLP eher Steigbügelhalterin sein. Am naheliegendsten ist, wie vor vier Jahren, wohl eine Listenverbindung mit der Mitte. Teilweise «weit weg» von den GLP-Werten ist laut Egger die FDP respektive das Abstimmungsverhalten designierter Spitzenkandidaten der Freisinnigen:

Armin Egger, Präsident der Solothurner GLP. zvg

«Wir wollen nicht alle, aber uns wollen wohl auch nicht alle.»

So fasst Egger die gegenwärtige Situation zusammen.

FDP offen für alle bürgerlichen Kräfte

Offener gegenüber einer Listenverbindung mit den Grünliberalen zeigt sich die FDP. Wenn sich die GLP zu ihrem freisinnigen Herz bekenne, sei sie ein natürlicher Partner des Freisinns, sagt Parteipräsident Stefan Nünlist mit Verweis auf den «ökoliberalen Flügel», den es in der FDP durchaus gebe.

Ob es der Solothurner Freisinn diesmal, anders als bei anderen Wahlen, mit einer Listenverbindung versucht, stehe aber noch nicht fest:

Stefan Nünlist, Parteipräsident FDP Dominik Hetzer

«Wir prüfen jede Möglichkeit innerhalb des bürgerlichen Spektrums, entscheiden wird dies aber die Delegiertenversammlung.»

Laut Nünlist gibt es von der Mitte bis hin zur SVP in der politischen Landschaft rechts der Mitte spannende Gemeinsamkeiten. Zentral sei, dass man in Fragen der Sicherheit sowie der Stärkung von Wirtschaft und Sozialwerken ähnliche Haltungen vertrete.

Das «Nonplusultra» wäre es laut Nünlist, wenn die FDP den zweiten Sitz zurückholen könnte, den sie 2007 verloren hat. Träumen sei erlaubt; doch ein solcher Effort dürfte nur mit einem massiven Anstieg des Wähleranteils möglich sein - oder eben mit einer Listenverbindung. Zumal der Kanton damals noch sieben Sitze im Nationalrat zugute hatte.

2015 schwand der Solothurner Einfluss in Bundesbern um ein Mandat. Schwer wiegen dürfte nicht zuletzt das Ausscheiden Kurt Fluris, der für die FDP jeweils weit über die Parteigrenzen hinaus Stimmen geholt hatte.

Imark: «Es geht nicht um Inhalte»

Dass es bei Listenverbindungen eigentlich nicht um Inhalte gehe, sondern um die nüchtern-mathematische Frage, wie Restmandate verteilt werden, sagt Christian Imark. Verlieren kann man mit Listenverbindungen laut dem SVP-Parteipräsidenten nichts. «Gewinnen hingegen schon.»

Angewiesen darauf war die stärkste politische Kraft im Kanton Solothurn bisher nicht, jedenfalls nicht, seit sie 2003 einen zweiten Nationalratssitz eroberte.

Christian Imark, Parteipräsident SVP. Alessandro Della Valle

«Wir haben diesen stets aus eigener Kraft geholt»,

sagt Imark, vor vier Jahren mit Abstand bestgewählter Solothurner Nationalrat. Angefragt habe man die FDP jeweils durchaus, von den Freisinnigen aber jeweils einen Korb erhalten. Dabei könnte eine Verbindung mit der SVP die Verhältnisse tatsächlich verändern. Die Rechtspartei ist derart stark, dass sie Reststimmen zu verteilen hätte, die ohne Listenverbindung verpuffen.

Noch stehe nicht fest, ob die SVP erneut einen Sololauf wagt. «Wir diskutieren mit anderen Parteien, Ergebnisse liegen aber noch keine vor», sagt Imark. Klar ist hingegen, dass Walter Wobmann, der der Partei jeweils viele Stimmen beschaffte, nächstes Jahr nicht mehr antritt. Zudem wurde jüngst bekannt, dass die SVP nur mit einer Hauptliste antritt, auf der jede der fünf Amteien einen Sitz erhält. Für den sechsten Sitz macht die Parteileitung einen Vorschlag.

Mitte ist auf Bündnisse angewiesen

Noch nicht festlegen will sich die Mitte. Präsident Patrick Friker verweist auf die Mutterpartei, die allfällige Listenverbindungen in einer ersten Phase auf eidgenössischer Ebene auslote. «Wir warten ab, was auf gesamtschweizerischer Stufe ausgehandelt wird.» In der Tat sind Listenverbindungen Verhandlungssache, weil sie Wahlergebnisse entscheidend beeinflussen können.

Die Ausgangslagen sind in den Kantonen aber ganz unterschiedlich. Während die Mitte etwa in der Innerschweiz oder dem Wallis noch immer eine Macht ist, sank der Wähleranteil der ehemaligen CVP im Kanton Solothurn seit Ende der 1980er-Jahre markant. Bis dahin holte sie bei nationalen Wahlen während Jahrzehnten regelmässig ein Viertel der Stimmen. Seither ging der Zuspruch zurück, auf noch 14 Prozent 2019.

Entsprechend ist die Mitte auf Bündnisse angewiesen. Bei den letzten Wahlen schloss sie sich mit der GLP, EVP und BDP zusammen. Während die BDP als Anekdote in der jüngsten Politlandschaft inzwischen aufgelöst wurde, sind GLP und EVP laut Friker mit Verweis auf die jüngsten Kantonsratswahlen weiterhin «übliche Partner». «Hier sind Listenverbindungen am naheliegendsten.»

Aber auch eine Allianz mit der FDP sei nicht auszuschliessen. «Wir werden verschiedene Möglichkeiten diskutieren.» Egal wie:

Patrick Friker, Parteipräsident Mitte. zvg

«Ein Sitzgewinn für die Mitte ist wohl ausgeschlossen, dessen sind wir uns bewusst.»

Das erklärte Ziel sei es deshalb, an Wähleranteil zuzulegen und den Sitz von Stefan Müller-Altermatt zu verteidigen.

«Bewährte Partnerschaft» von SP und Grünen

Zu den Verliererinnen gehörte 2019 die SP. Zwar büssten die Sozialdemokraten prozentual weniger ein als die SVP oder die FDP, mussten aber dennoch einen ihrer beiden Sitze abgeben. Sein Mandat verlor Philipp Hadorn, der von Franziska Roth überflügelt wurde. Der Sitz blieb indes im linken Lager und ging zu den Grünen, mit denen die SP eine Listenverbindung eingegangen war.

Schon kurz nach den Wahlen sagte Parteipräsident Hardy Jäggi, an dieser «bewährten» Allianz nichts ändern zu wollen. Drei Jahre später hat dies weiter Bestand:

Hardy Jäggi (SP), Parteipräsident SP. Patrick Lüthy

«Wir haben noch nichts abgemacht, aber ich gehe schwer davon aus, dass wir dies gleich handhaben.»

Eine andere Partnerin als die Grünen komme nicht infrage, «ausser diese würde ihr soziales Gewissen entdecken».

Postuliert hat die Partei dafür ihr Ziel: Den zweiten Sitz zurückholen, und zwar nicht zwingend von den Grünen. «Es dürfen durchaus auch drei linksgrüne Sitze sein», sagt Jäggi. Dafür müsste die SP aber wohl deutlich an Stimmen zulegen. Klar ist, dass die Partei mit zwei Hauptlisten ins Rennen steigen wird.

Eigentlich wollte die Geschäftsleitung nur eine Liste lancieren, die Idee wurde aber vom Parteitag verworfen. Gesetzt sein dürfte die Juso. Ob es wie bei der letzten Ausmarchung auch wieder eine 60-Plus-Liste geben wird, stehe indes noch nicht fest. Erste Namen dürften kommenden Woche nach der Sitzung des Personalausschusses bekannt werden.

Grüne wollen «ökologische Allianz» nicht ausschliessen

«Im Gespräch» mit anderen Parteien sind die Grünen. Eine Listenverbindung mit der SP sei sicher auch kommendes Jahr eine Option, sagt Parteipräsidentin Laura Gantenbein, da die beiden Parteien die meisten Berührungspunkte hätten. Definitiv sei aber noch nichts.

Weder bestätigen oder ausschliessen will Gantenbein eine «ökologische Allianz» mit der GLP. Auch mit ihr fänden sich Gemeinsamkeiten. Sicherlich wieder eingehen werde man eine Unterlistenverbindung mit der Jungpartei, falls diese ebenfalls wieder antrete. Definitiv bekanntgeben werden die Grünen ihre Listenverbindungen im nächsten Sommer.

Laura Gantenbein, Parteipräsidentin Grüne. zvg

Noch einmal antreten dürfte Felix Wettstein, der 2019 für die Grünen überraschend einen Sitz auf Kosten der SP eroberte. Dies, nachdem die Partei um fast 6 Prozent zugelegt hatte – für hiesige Verhältnisse ein Erdrutsch. Bei den nächsten Wahlen wird Wettstein im Pensionsalter sein. Doch nach einer Legislatur in Bundesbern wäre es laut Gantenbein für ihn durchaus sinnvoll, die Arbeit weiterzuführen, um «aus dem Vollen schöpfen» zu können.

