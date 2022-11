Wärmeverbünde statt Gas Der schwierige Weg aus den Fossilen: Was die drei Solothurner Stadtwerke planen, um vom Gas wegzukommen Die Vergangenheit von Olten ist Gas geprägt, aber die Zukunft liegt im Bereich der Fernwärme. Jetzt gibt es eine Roadmap für die fünf Projektgebiete. Erste bauliche Massnahmen laufen nächstes Jahr. Was tut sich in den anderen Solothurner Städten? Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Der Blick in die Solothurner Städte: Olten (a.en), Solothurn (Regioenergie) und Grenchen (SWG) – das unternehmen sie, um sich vom Erdgas zu lösen.

Daniel Probst wählte deutliche Worte: «Wir läuten eine neue Ära ein.» Das kündete der Verwaltungsratspräsident des Oltner Energieversorgers a.en im Februar dieses Jahres. Er meinte die Ära der Wärmeverbünde. Man wolle nun auch in bebauten Gebieten den Aufbau von Wärmeverbünden prüfen, um die Dekarbonisierung im Rahmen der Klimastrategie aktiv zu unterstützen. Viel zu spät monierten die einen. Mit der falschen Strategie meinten die anderen. Und während die a.en-Exponenten damals eine neue Ära ausriefen, fanden die Kritiker, endlich handelt die a.en.

Wärmeverbünde sind nichts Neues, auch bei der a.en in Olten nicht. Seit 2011 ist der Wärmeverbund Bornfeld im Betrieb. Im Endausbau sollen bis zu 850 Haushalte mit Wärme von der Heizzentrale versorgt werden. Danach aber tat sich lange Jahre nichts. Zu lukrativ waren wohl die Gewinne aus dem Gasgeschäft, zu einfach war alles immer verfügbar.

Natürlich, im Hintergrund beschäftigte man sich mit dem Thema Klimaneutralität. Spätestens seit der Festschreibung der Energiestrategie 2050 im neuen Energiegesetz (vom Volk im Mai 2017 verabschiedet), gibt es dafür auch einen rechtlichen Rahmen.

Ein Blick ins Innere der Heizzentrale des Wärmeverbundes Bornfeld in Olten. Bruno Kissling

Netto-null ist seither als klares Ziel verordnet. Der Krieg in der Ukraine hat den Prozess nun vielerorts beschleunigt. In zahlreichen grossen Städten werden Millionen in Wärmeverbünde und Fernwärmenetze investiert. Bern, Basel, Zürich – um die 500 Millionen wollen die grossen Deutschschweizer Städte in den kommenden Jahren investieren. Jede Einzelne. Und wo stehen die Solothurner Städte?

1. Das haben die Städte bisher gemacht

Schon seit 2007 – und damit vier Jahre vor Olten – nutzt die Regio Energie Solothurn die Abwärme der Kehrichtverbrennungsanlage in Zuchwil. Als einziger städtischer Anbieter im Kanton setzt Solothurn damit auf Fernwärme. Sowohl in Olten als auch in Grenchen sind höchstens Wärmeverbünde ein Thema. Dafür wird eigens eine Wärmequelle gebaut (Wasserpumpe oder Heizzentrale). Bei Fernwärmenetzwerken nutzt man bestehende Prozesswärme für das Heizen des Wassers, das dann über isolierte Leitungen in die angeschlossenen Haushalte transportiert wird.

Rund 40 Millionen Franken hat Regioenergie Solothurn in den letzten 15 Jahren in den Ausbau des Fernwärmenetzwerkes investiert, wie Sprecherin Sandra Hungerbühler auf Anfrage mitteilt. Konkrete Zahlen zu den in der Vergangenheit getätigten Investitionen sind weder aus Olten noch aus Grenchen zu bekommen. Überhaupt sah sich die SWG aus Grenchen nicht in der Lage, zentrale Fragen zur Energiestrategie bis Freitagabend zu beantworten.

Die Abhängigkeit vom Gas ist historisch bedingt und insbesondere ein städtisches Thema. Gerade auch in Solothurn. Werden im Kantonsschnitt nur 6,7 Prozent der Gebäude mit Gas beheizt, belegen die Solothurner Städte im schweizweiten Ranking der Gemeinden mit der höchsten Gasabhängigkeit Spitzenplätze, wie Daten des Bundesamtes für Statistik belegen. 64 Prozent der Gebäude in der Stadt Solothurn werden mit Gas beheizt (6. Rang), in Olten sind es 61 Prozent(8. Rang) und in Grenchen 57 Prozent (32. Rang).

Erstaunlich ist, dass insbesondere in Grenchen und in Olten auch zwischen 2016 und 2021 noch immer zahlreiche Gasheizungen in Neubauten zum Zug kamen. Jede dritte Heizung, die in Grenchen in diesem Zeitraum eingebaut wurde, funktioniert mit Gas. Und auch in Olten wurden in 7 von 35 Neubauten Gasheizungen eingebaut, was einer Quote von 20 Prozent entspricht. Ganz anders in Solothurn, wo in den fünf Jahren bis 2021 nur noch eine Gasheizung in einen Neubau kam.

2. Der Krieg und seine Auswirkungen

Trotz Klimaerwärmung und gesetzlicher Zielvorgabe durch die Energiestrategie 2050 unternahmen insbesondere die SWG in Grenchen, aber auch die a.en in Olten wenig, um Wärmeverbünde zu pushen. Denn das Geschäft mit dem Gas lohnte sich. Es interessierte nicht wirklich, woher das Gas kam. Es war immer verfügbar, immer billig, die Renditen für die Energieversorger ansprechend. Das änderte sich mit dem Angriffskrieg in der Ukraine schlagartig.

Zum einen stiegen die Preise plötzlich an, zum anderen wollten plötzlich alle wissen, woher das Gas eigentlich kommt, das daheim zur Wärmung der Stube verbrannt wird. Und als uns klar wurde, dass dieses Gas zu rund einem Drittel aus dem Land des Aggressors, also Russland, stammt, gab es nur noch eine Frage: Wie kommen wir aus dem russischen Würgegriff?

3. Alle setzen auf erneuerbares Gas

Bei allen drei städtischen Energieversorgern spielt erneuerbares Gas eine zentrale Rolle bei der Lösung von Russland. Während die Regio Energie und die SWG eigene Biogasanlagen betreiben – sie nutzen den Klärschlamm der Abwasserreinigungsanlagen zur Produktion von Biogas – prüft die a.en den Bau einer eigenen Biogas-Produktion. Schon jetzt mischen alle dem Standardprodukt einen gewissen Prozentsatz an Biogas bei. Er soll in Zukunft wachsen.

Insbesondere bei der SWG in Grenchen scheint erneuerbares Gas von grosser Bedeutung. Auf jeden Fall bietet der Grenchner Energieversorger noch immer Contracting-Lösungen auf seiner Homepage an. «Wenn Sie Ihre bisherige Heizung durch eine neue Gasheizung ersetzen möchten, brauchen Sie dafür keine Investition zu tätigen», lockt die SWG. Die Heizung würde vom Energieanbieter finanziert, der Kunde verpflichtet sich bloss, den Wärme-Rundumservice während 15 Jahren bei der SWG zu beziehen.

4. Wärmeverbünde auf dem Vormarsch

Die Verlegung von Fernwärmerohren bei der Wengibrücke in Solothurn (2017). Durch die Isolation sind die Rohre sehr dick. Wolfgang Wagmann

Das Thema der Stunde sind aber ganz klar Wärmeverbünde – und in Solothurn der Ausbau des Fernwärmenetzes. Der Ausbauplan besteht, wie viel investiert wird, hängt aber wesentlich von Einsprachen und Witterung ab. Hungerbühler sagt: «Der Ausbau des Fernwärmenetzwerkes wird uns noch viele Jahre begleiten.» Bis heute sind rund 250 Gebäude dem Netzwerk angeschlossen. Weitere sollen dazu stossen.

Im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie plane auch die Stadt Grenchen ein neues Fernwärmenetz im Westen der Stadt Grenchen. Neben Wärmepumpen, gehöre vor allem solchen Verbundlösungen die Zukunft, lässt sich Projektleiter Fabian Fankhauser auf der Website der SWG zitieren:

«Ob Neubau oder Heizungsersatz – wer die Chance erhält, sein Gebäude an ein Wärmenetz anzuschliessen, sollte sie packen.»

Ein Umdenken, das offensichtlich in den letzten Monaten stattgefunden hat. Sonst wären die zahlreichen Gasheizungen in Neubauten zwischen 2016 und 2021 kaum zu erklären. In dicht bebauten Gebieten realisiere man Nahwärmeverbünde mit Holz als Energieträger.

Olten derweil hat den Worten im Frühjahr Taten folgen lassen. Bereits 2021 hat die a.en in Zusammenarbeit mit EBP Schweiz eine Analyse der Ist-Situation erstellt. Basierend darauf hat man jetzt einen konkreten Handlungsplan ausgearbeitet, der seit letzter Woche auf der Homepage der a.en einsehbar ist.

2023 wird beim Berufsbildungszentrum durch die a.en ein neuer Wärmeverbund gebaut. Im Auftrag des Kantons. Die Wärme wird mittels Wärmepumpe aus dem Grundwasser gewonnen, ergänzt durch Biogas. In der Folge soll der Verbund ins umliegende Bifang-Quartier wachsen.

5. Fokus Olten: Partnerschaft zwischen a.en und IWB

a.en-Verwaltungsrats-präsdient Daniel Probst. Bruno Kissling

Eine zentrale Rolle beim Ausbau des Wärmeverbundangebots spielt der Kanton. Denn, so Daniel Probst:

«Andere Städte unterstützen den Fernwärmeumbau mit Dutzenden Millionen, das können wir von Olten nicht erwarten.»

Der Kanton könnte zum Beispiel mit Einmalkrediten helfen. Das sei nicht zwingend notwendig, so Probst, aber durchaus willkommen. Viel zentraler ist der Kanton als Ankerabnehmer. Denn einen solchen braucht es in jedem Wärmeverbund. Sei es beim Berufsbildungszentrum oder beim Kantonsspital.

Der Wärmeverbund Hagmatt, so heisst das Quartier um das Kantonsspital, befindet sich auf Stufe Vorprojekt. Läuft alles nach Plan, wird 2024 mit dem Bau begonnen. Hier drängte ausserkantonale Konkurrenz in die Stammlande der a.en. Unterdessen hat man sich mit dem Basler Energieversorger IWB zusammengeschlossen, will den Wärmeverbund gemeinsam entwickeln.

Ausgehend vom Kantonsspital Olten soll ab 2024 der Wärmeverbund Hagmatt entstehen, der von der a.en und der Basler IWB gemeinsam entwickelt wird. Bruno Kissling

Die IWB gehört zu jenen Energieversorgern mit breiterer Erfah­rung im Bereich Wärmeverbünde. Sie hat zahlreiche Projekte in der Stadt Basel realisiert, ist an Wärmeverbünden im Kanton Schwyz beteiligt und entwickelt gemeinsam mit der a.en in Olten einen.

Die Basler wollen schweizweit Opportunitäten finden. Und sie bringen das Know-how und die Erfahrung in die Partnerschaft. Die a.en die Kundennähe. Sie hat die Beziehungen zu den Gemeinden Olten und Trimbach – und das stillgelegte Pumpwerk Dellen zur Grundwassernutzung.

Getrieben wird die ganze Entwicklung auch von der öffentlichen Hand. Zuerst durch die Energiestrategie 2050 des Bundes. Der Kanton hat im Energiekonzept 2022 vom Mai dieses Jahres den Fokus auf den Gebäudebereich gelegt. Er hilft jetzt als Ankerkunde und indem er den Standort im Berufsbildungszentrum zur Verfügung stellt. Nun ist auch die Stadt gefordert. Daniel Probst:

«Wir meinen es ernst mit der Fernwärme, aber wir brauchen auch die Hilfe der Stadt, wir brauchen Standorte für unsere Wärmeerzeuger.».

6. Kritik an konventionellen Wärmeverbünden

Die a.en will Gas geben beim Gasausstieg. Den Weg, den sie dafür gewählt hat, finden nicht alle gut. Kritisiert wird der städtische Energieversorger in Olten aus den Reihen der Linken. Der Gemeindeparlamentarier Tobias Oetiker von Olten jetzt! bemängelt die einseitige Ausrichtung auf Fernwärme. Auch weil in den Anlagen nach wie vor Gasfeuerungen zur Abdeckung von Spitzenlasten vorgesehen sind.

Oetiker würde es vorziehen, wenn die a.en deutlich stärker auf Photovoltaik setzen würde. Dann würden sich auch neue Geschäftsfelder eröffnen. So könnte man in Olten-Nord eine Elektrolyse-Anlage bauen. Inklusive Wasserstoffspeicher. Im Sommer könnte man billig überschüssige Solarenergie einkaufen, damit Wasserstoff erzeugen, um die so gespeicherte Energie während Schlechtwetterperioden wieder an die Kunden zu verkaufen.

Weiteres Potenzial verordnet er im Bereich Niedertemperatur-Fernwärme. Ein solches Netz sei viel effizienter, als es die Hochtemperatur-Fernwärmenetze seien. Und genau ein solches entsteht in Grenchen in einer neuen Überbauung zwischen Oelirain und Wiesenstrasse. Sechs Mehrparteienhäuser werden dort mit der Wärme aus dem Tunnelwasser der BLS versorgt, braucht aber zusätzlich eine strombetriebene Wärmepumpe, um die für das Heizen benötigte Temperatur erreichen zu können.

Natürlich treiben die städtischen Energieversorger auch die Bestrebungen im Bereich der erneuerbaren Energien voran. Alle drei haben Photovoltaikanlagen auf eigenen und fremden Gebäuden und werden auch in diesem Bereich vorwärtsmachen.

So entsteht zum Beispiel im Oltner Kleinholz auf den Dächern der Baugenossenschaft drei Tannen ein Solarkraftwerk, das 660'000 Kilowattstunden Strom produziert. Zudem haben alle Energieversorger spezialisierte Mitarbeitende im Bereich Solarenergie eingestellt. Sie beraten die Kundschaft und unterstützen beim Bau von Photovoltaikanlagen.

Neben der Photovoltaik fokussiere man in Grenchen auch auf die Windkraft. Seit Jahren ist man am Windpark. Jetzt ist neuer Schwung aufgekommen: Zwar sind nur noch vier (von ursprünglich sechs) Windräder-Standorte geplant, jene, die das Bundesgericht genehmigte. Aber sollte das Parlament in der Wintersession eine Windoffensive planen, so hofft man allenfalls, schon 2023 mit dem Bau beginnen zu können.

Der Weg ist noch weit, die Hindernisse zahlreich. Aber die städtischen Energieversorger sind in Bewegung gekommen.

