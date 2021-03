Wachstum Bevölkerung im Kanton Solothurn wächst um 3400 Personen – vermehrt ländliche Gegenden legen zu Die Bevölkerung im Kanton Solothurn wächst konstant. Vor allem im ländlichen Raum sind starke Veränderungen zu beobachten. Andri Morrissey 17.03.2021, 05.00 Uhr

Die Bevölkerung im Kanton Solothurn ist gewachsen. Laut der Statistik des Kantons ist die Anzahl Einwohner im Jahr 2020 um 0,8 Prozent gestiegen. «Die Statistik zeigt unter anderem, dass am Stichtag 31. Dezember 2020 278'640 Personen im Kanton Solothurn lebten», schreibt die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung. Dies entspricht einem Zuwachs an Anwohner im Kanton von ungefähr 3400 Menschen.

Dabei sind es weder die Städte Solothurn noch Olten, die die einen Einfluss auf das kantonale Wachstum haben. Die Bevölkerung der Stadt Solothurn hat um 0,8 Prozent abgenommen und zählt jetzt noch 16'883 Einwohner. Im Bezirk Olten sieht die Situation etwa gleich aus. Die Bevölkerung der Stadt Olten hat um 0,26 Prozent oder 48 Einwohner zugenommen, der ganze Bezirk Olten gesamthaft um 374 Anwohner und Anwohnerinnen, oder 0,67 Prozent.

Starke An- und Abnahme auf dem Land

Die Gegenden, die vor allem zugelegt haben, sind vermehrt ländlich. Die Gemeinde Etziken hat beispielsweise um 6,32 Prozent von 917 auf 975 Einwohner zugelegt. Am meisten zugelegt haben die Gemeinden Egerkingen mit einem Bevölkerungswachstum von 6,63 Prozent, Lüterkofen-Ichertswil mit 5,78 Prozent und Biezwil mit 5,56 Prozent.

Viele ländliche Gemeinden zählen nun zwischen 18 (wie beispielsweise Biezwil und Lüterswil-Gächliwil) und 254 Einwohner mehr als vor einem Jahr wie die Gemeinde Egerkingen. Abgenommen auf dem Land hat die Bevölkerungszahl der Gemeinden Beinwil (die nun sechs Einwohner weniger zählt), Grindel mit 17 und Eppenberg-Wöschnau mit 12 Einwohnern weniger.

So viele Ausländer leben im Kanton Solothurn Die ausländische Bevölkerung im Kanton wird in Prozent der gesamten Bevölkerung gerechnet. Somit ist aus den Daten der Staatskanzlei zu entnehmen, dass die Bevölkerung des Kantons zu 23,7 Prozent aus Menschen anderer Herkünfte als die Schweiz besteht. In konkreten Zahlen sind das 66'040 Menschen. Zusätzlich ist der Bevölkerungsanteil von Personen mit Schweizer Bürgerrecht um 430 Personen auf 212'600 gestiegen.

Von stetigem Wachstum oder Abnahme kann bei den Gemeinden im Kanton nur in den wenigsten Fällen gesprochen werden. Im Vergleich zur Bevölkerungszählung im Jahr 2001 haben sich nur die wenigsten der oben genannten Bezirken oder Gemeinden stark verändert. Beispielsweise ist in Flumenthal die Anzahl Anwohner kaum gestiegen oder gefallen. Vor zwanzig Jahren zählte die Gemeinde 1023 Einwohner. Nun sind 1056 Einwohner gezählt worden, was von keiner grossen Steigerung zeugt. Auch Eppenberg-Wöschnau, in dieser Gemeinde gab es anlässlich der letzten Zählung eine deutliche Abnahme an Einwohnerinnen und Einwohner – zählt aktuell nur zwei Einwohner mehr als im Jahr 2001.

Grindel und Beinwil hingegen haben seit der Zählung im Jahr 2001 immer deutlicher abgenommen. Erstere zählte vor zwanzig Jahren 516 Einwohner und nun nur noch 503. Auch Beinwil hatte früher 320 Einwohner, hat aber seit Beginn des neuen Jahrtausends 45 Einwohner verloren. Andere Gemeinden, die viele neue Köpfen zählen, haben im Vergleich zu den letzten 20 Jahren auch eher weniger Einwohner. Die Gemeinde Lüterswil-Gächliwil zum Beispiel zählte damals gesamthaft 359 Einwohner, also 21 Einwohner weniger als bei der neusten Zählung.

Auch wenn sie in diesem Jahr vergleichsweise wenig neue Einwohner zählen – insgesamt wächst die Bevölkerung der Städte des Kantons stark. Die Stadt Solothurn zählte in den letzten zehn Jahren einen Zuwachs von 1594 Menschen. Olten hat einen ähnlichen Wachstumssprung erlebt. Die Stadt zählte vor zwanzig Jahren noch 16'647 Einwohner. Die Bevölkerung ist seither um 1902 Einwohner auf eine Bevölkerung von 18'549 Menschen gewachsen.

Es ist aufgrund dieser Daten nicht klar, in welche Richtung sich die Bevölkerung im Kanton in den nächsten Jahren entwickeln wird. Die meisten der Gemeinden haben keine drastischen Änderungen miterlebt. Die einzige Konstante in den letzten zwanzig Jahren ist die wachsende Bevölkerung in den Städten Olten und Solothurn. Dies könnte unter anderem darauf zurückgeführt werden, dass die Städte besser mit dem Rest der Schweiz verbunden sind, sei es durch Autobahnen oder durch den öffentlichen Verkehr. Ob dieser Trend in den Städten in den nächsten Jahren anhalten wird, wird ab der Auswertung der nächsten Bevölkerungszählung klar sein. Diese ist am letzten Tag dieses Jahres, wie jedes Jahr, zu erwarten.