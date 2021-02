Vorwürfe Kritik an der Verfahrensführung geäussert: Im Fall Nathalie greift nun der Oberstaatsanwalt ein Das ging zu weit: Die Solothurner Staatsanwaltschaft wehrt sich massiv gegen Vorwürfe, das Verfahren im Fall der 9-jährigen Nathalie zu verschleppen, die ein Missbrauchsopfer ihres Vaters sein soll. Balz Bruder 17.02.2021, 05.00 Uhr

Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck findet im Fall Nathale deutliche Worte an die Adresse der Kindsmutter.





Hansjörg Sahli

Exakt 82'507 Franken haben Unterstützerinnen und Unterstützer für die Mutter von Nathalie (Name von der Redaktion geändert), um ihr zu helfen, die Anwalts- und Gerichtskosten zu berappen, die ihr im Kampf um Gerechtigkeit im Fall der mutmasslich von ihrem Vater missbrauchten 9-Jährigen entstanden sind.

Während die Spendensammlung auf Wemakeit abgeschlossen ist, laufen die Ermittlungen der Solothurner Staatsanwaltschaft weiter. «Im vorliegenden Fall kann die Staatsanwaltschaft bestätigen, dass gegen den Vater des Kindes eine Strafuntersuchung läuft und sich der Beschuldigte aktuell nicht in Haft befindet», bestätigt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Im vergangenen Mai hatte beim Vater eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Ob und wann Anklage erhoben wird, ist zurzeit ungewiss. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Kritik an der Verfahrensführung

Auch wenn sich physisch seither nichts getan hat: Eine Nichtanhandnahmeverfügung der gleichen Staatsanwaltschaft, lässt aufhorchen. Zur Erinnerung: Anfang Juni vergangenen Jahres ging bei der Anklagebehörde eine Strafanzeige ein, in der schwere Vorwürfe erhoben wurden. Wörtlich hiess es in der Anzeige:

«Das Verhalten der Staatsanwaltschaft Solothurn und des verfahrensleitenden Staatsanwalts Ralph Müller ist unseres Erachtens unhaltbar und stellt geradezu eine nicht hinnehmbare Verweigerung amtlich dringend gebotener Handlungen zur Vorantreibung des Strafverfahrens (. . .) dar.» Die Staatsanwaltschaft und Staatsanwalt Müller liessen die mögliche Vernichtung von Beweisen durch den beschuldigten Kindsvater in «zumindest grobfahrlässiger Art und Weise zu» und unternähmen «viel zu wenig, um gegebenenfalls weitere (. . .) Straftaten zu verhindern». Dieses Nichthandeln stelle damit «eine unzulässige und skandalöse Bevorteilung des Beschuldigten dar (. . .) und lasse die Frage zu, «inwieweit die Staatsanwaltschaft Solothurn und Staatsanwalt Müller überhaupt in der Lage sind, dieses Verfahren zu führen und zu leiten».

Nun liegt die Antwort der Anklagebehörde in Form einer Nichtanhandnahmeverfügung vor – die Staatsanwaltschaft sieht keinen Grund, den Vorwurf der Begünstigung zu verfolgen. Und lässt es dabei nicht bewenden. Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck findet sehr deutliche Worte an die Adresse der Gruppe von Anzeigern – unter ihnen auch die Riedholzer SVP-Kantonsrätin Stephanie Ritschard. Dabei verweist Brodbeck nicht zuletzt auf einen Entscheid der Beschwerdekammer des Obergerichts, der kurz nach der Strafanzeige gegen die Staatsanwaltschaft erging. Und dieser attestierte, die Strafuntersuchung im Fall Nathalie verlaufe «sicherlich nicht schleppend» - wenn schon, werde die Untersuchung vielmehr «durch das Vorgehen der Beschwerdeführerin, also der Kindsmutter, und ihres Umfeldes selbst erschwert».

Kritik an der Kindsmutter

Der Oberstaatsanwalt geht sogar noch weiter: Die Mutter von Nathalie gefährde mit ihrem Verhalten «nicht nur das Kindswohl, sondern auch die Strafuntersuchung», hält der oberste Solothurner Ankläger in aller Deutlichkeit fest. Im Übrigen sei die Nichtanordnung der Untersuchungshaft für den Kindsvater «sehr gut begründet». Und weiter: «Namentlich bestehen an der Glaubhaftigkeit der von Nathalie geäusserten Belastungen, welche anlässlich der durch ihre Mutter eigenmächtig und in aus strafprozessualer Sicht verantwortungsloser Art und Weise durchgeführten Befragungen entstanden, sehr grosse Fragezeichen», hält Brodbeck fest.

Zum Beispiel: «So fällt auf, dass die Belastungen im Verlaufe der Zeit immer gravierender wurden und dass gewisse Geschichten nur zutreffen könnten, wenn die Täterschaft imstande wäre, die natürlichen Gesetzmässigkeiten auszuhebeln.»

Überraschende Worte aus dem Mund des Oberstaatsanwalts zu einem Zeitpunkt, da die Untersuchungen laufen und unklar ist, ob es gegen den Kindsvater zu einer Anklage kommen wird oder nicht. Denn im Kern ging es bloss um die Frage, ob die Anklagebehörde das Verfahren sauber führe.