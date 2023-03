Ukraine-Krieg Demokratie und Neutralität hören beim grossen Geld auf: Schriftsteller Michail Schischkin findet in Solothurn klare Worte Der russisch-schweizerische Schriftsteller Michail Schischkin sprach in Solothurn über Urfragen des russischen Volks, die Schweizer Neutralität und das Ende des Ukraine-Kriegs. Franz Beidler Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Klare Worte im Solothurner Hotel La Couronne: Der Inner Wheel Club Solothurn hatte den russisch-schweizerischen Schriftsteller Michail Schischkin zum Vortrag eingeladen. Bild: Carole Lauener

Was sich biegt, wird nicht gebrochen: Mit diesem Zitat aus seinem Buch «Frieden oder Krieg: Russland und der Westen» stieg Michail Schischkin in sein Referat ein. Der Inner Wheel Club Solothurn hatte in das Solothurner Hotel La Couronne zum Vortrag des russisch-schweizerischen Schriftstellers eingeladen.

Der gebürtige Moskauer Schischkin, der seit 1995 in der Schweiz lebt, äussert sich seit Jahren kritisch zur russischen Geschichte, Mentalität und allen voran zum Regime Wladimir Putins. Das tat er auch in der «Couronne», wo er am vergangenen Dienstag vor rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörern sprach.

Ein Bonmot zur natürlichen Auslese

Mit dem Bonmot fasst Schischkin zusammen, wie «in Russland das Prinzip der natürlichen Auslese funktioniert»: Wer schweigt, überlebt – wer sich nicht biegt, wird gebrochen. Die bittere Lehre aus diesem Überlebenskampf: «In Russland lautet die Alternative zur Diktatur nicht Demokratie, zu Unfreiheit nicht Freiheit, stattdessen heisst es: Diktatur versus Anarchie, Ordnung versus Chaos.» Und die Diktatur garantiert Ordnung. Der Zar schützt vor der Anarchie.

So habe das russische Volk stets nur eine Frage: «Ist der Zar echt oder falsch?» Gewinnt der Zar im Krieg, ist er echt. Verliert er, ist er falsch. So sei der im Westen verehrte Gorbatschow in Russland unbeliebt: Er verlor den Kalten Krieg. Stalin hingegen habe Hitler besiegt.

Putin: Ein echter Zar

Als Putin an die Macht kam, liess er seine Armeen nach Tschetschenien marschieren. Er gewann den Krieg – ein echter Zar also. Auf der Krim erbrachte er 2014 denselben Beweis. Den Gedankengang erläutert Schischkin im oben genanntem Buch. Es erschien 2019.

Im Saal führte Schischkin die Überlegung fort: «Einen solchen Beweis wollte Putin auch in der Ukraine wieder erbringen.» Doch diesmal habe sich der Zar verschätzt – wie jeder Diktator, der nur Strohmänner um sich schart.

Michail Schischkin las auch aus seinem Buch «Frieden oder Krieg: Russland und der Westen – eine Annäherung». Bild: Carole Lauener

Fragen zu Nuklearwaffen und der Schweizer Neutralität

Nach den einleitenden Worten beantwortete der Schriftsteller Fragen aus dem Publikum – und es hatte deren viele: zu Nuklearwaffen, zur russischen Opposition, zu Putins Langlebigkeit, zur Schweizer Neutralität.

Nie scheute Schischkin vor klaren Antworten zurück: «Hätte Hitler den roten Knopf gedrückt?», fragte er zurück, nur um sogleich zu beruhigen: So in die Enge getrieben, dass Putin Nuklearwaffen würde einsetzen wollen, glaubte das russische Volk den Zaren schon lange als falsch entlarvt. Der Befehl würde nicht ausgeführt.

«Die Epoche der Neutralität ist vorbei»

Auch klare Worte fand Schischkin zur Schweizer Neutralität. In den 1990er-Jahren seien neureiche Oligarchen mit schmutzigem Geld in die Schweiz gekommen. «Sie wurden von den Schweizer Behörden nicht verfolgt.» Demokratie und Neutralität hören beim grossen Geld auf.

Dass der Bundesrat zu Beginn des Ukraine-Krieges die Sanktionen der Staatengemeinschaft nicht mittrug, das habe ihn wütend gemacht. Schischkin sagte schon damals: «Die Epoche der Neutralität ist vorbei. Das können wir uns nicht mehr leisten.»

Die wohl brennendste Frage allerdings war jene nach dem Ende des Ukraine-Krieges: Das Ende komme schneller, wenn auf jede Rakete, die in Kiew einschlägt, eine folge, die in Moskau einschlage. «Diesen Krieg kann man nur mit Waffen beenden», sagte Schischkin. Besorgtes Raunen flammte durch den Saal. Der Krieg muss enden – wohl auf Biegen und Brechen.

Zum Nachlesen: Schischkin, Michail; Pleitgen, Fritz: «Frieden oder Krieg: Russland und der Westen – eine Annäherung», 3. Auflage, München, Wilhelm Heyne Verlag 2021.

