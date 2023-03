Neuer Solothurner Kantonsarzt vor Amtsantritt abgesetzt

Wegen Strafverfahren Zuerst hoch erfreut, dann zutiefst enttäuscht: Solothurner Regierungsrat stellt «Dr. Pump» doch nicht als Kantonsarzt an Der designierte neue Kantonsarzt hatte verschwiegen, dass gegen ihn ein Strafverfahren im Zusammenhang mit der Verschreibung von verbotenen Dopingmitteln hängig ist. Jetzt zog der Regierungsrat die Reissleine. Urs Moser Jetzt kommentieren 07.03.2023, 18.45 Uhr

Das Vertragsverhältnis mit dem neu gewählten Kantonsarzt Samuel Iff wurde noch vor Stellenantritt wieder aufgelöst. Bild: Zvg

Es ist die wohl kurioseste Personalie in der kantonalen Verwaltung der jüngeren Vergangenheit: Am 31. Januar wurde der Abgang von Kantonsärztin Yvonne Hummel per Ende Mai auf eigenen Wunsch vermeldet und auch gleich deren Nachfolger präsentiert. Nur drei Tage später dann die Meldung, gegen den designierten neuen Kantonsarzt seien personalrechtliche Massnahmen eingeleitet worden. Und am Montag nun eine weitere Mitteilung: Das Vertragsverhältnis mit dem neu gewählten Kantonsarzt ist aufgelöst.

Zuerst hoch erfreut, dann zutiefst enttäuscht

«Es freut mich, dass wir mit Samuel Iff einen engagierten Fachmann mit Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung als Kantonsarzt gewinnen konnten», liess sich Peter Eberhard, Leiter des Gesundheitsamts, in der Mitteilung vom 31. Januar zitieren.

Peter Eberhard, Chef des Gesundheitsamts. Zvg

Es hörte sich in der Tat so an, als habe man einen Glückstreffer gelandet, indem man vier Monate vor dem Abgang von Kantonsärztin Yvonne Hummel nach nur eineinhalb Jahren im Amt schon deren Nachfolger präsentieren konnte. Der Palmarès von Samuel Iff liess sich sehen: Anstellungen an der Uni Bern und verschiedenen Spitälern, Studien in Australien, Facharzt in Public Health, Facharzt für Arbeitsmedizin, zuständig für arbeitsmedizinische Aspekte des Gesundheitsschutzes beim Staatssekretariat für Wirtschaft, Vorstandsmitglied in der Gesellschaft der Fachärzte für Prävention und Public Health sowie der Gesellschaft für Arbeitsmedizin.

Aber im Bewerbungsprozess hatte der gebürtige Hägendörfer offenbar «relevante Sachverhalte» verschwiegen, «welche die Ausübung der Tätigkeit als Kantonsarzt beeinflussen», musste die Staatskanzlei nur drei Tage später mitteilen. Das Vertrauensverhältnis seitens des Kantons sei dadurch «massiv geschädigt». Das liess schon erahnen: Der designierte neue Kantonsarzt wird seine Stelle wohl nie antreten können, was auch immer man ihm zur Last legt.

Trennung «in gegenseitigem Einvernehmen»

Weitere Angaben gab es vom Kanton nicht; worum es geht, machte aber der «Tages Anzeiger» gleich tags darauf publik: Gegen Samuel Iff läuft ein Strafverfahren. Der in der Bodybuilding-Szene bestens vernetzte Arzt steht unter Verdacht, verbotene Dopingmittel verschrieben zu haben. Erst nachdem er erfahren hatte, dass dies publik werden würde, informierte er die Solothurner Regierung.

Der im Januar zum neuen Kantonsarzt gewählte Samuel Iff wird sein Büro im Ambassadorenhof nie beziehen. Bild: Oliver Menge

Im Strafverfahren gilt selbstredend die Unschuldsvermutung, aber das Verschweigen des laufenden Verfahrens erklärt, warum der Regierungsrat von einem «massiv geschädigten Vertrauensverhältnis» sprach.

Am Dienstag wurde nun mitgeteilt, dass der Regierungsrat das Anstellungsverhältnis mit dem designierten neuen Kantonsarzt bereits wieder aufgelöst hat. «Im gegenseitigen Einvernehmen» und ohne eine finanzielle Entschädigung.

Welche Lehren zieht man beim Kanton?

Da es den Kanton offenbar nichts kostet, den designierten Kantonsarzt noch vor Stellenantritt wieder zu entlassen, dürfte die Geschichte viel von ihrer politischen Brisanz verloren haben, auch wenn Fragen zum Rekrutierungsprozess offen bleiben. Etwa die, ob Samuel Iff bezüglich eines hängigen Strafverfahrens gelogen hatte oder ob er gar nicht danach gefragt wurde.

Eine Nachfrage dieser Zeitung dazu blieb am Dienstag unbeantwortet. «Über den Inhalt von Vorstellungsgesprächen geben wir keine Auskunft», so die Staatskanzlei. Unabhängig vom vorliegenden Fall werde man im Rahmen der Erarbeitung einer HR-Strategie für die Verwaltung Massnahmen zur Weiterentwicklung des Personalwesens definieren. Das beinhalte auch «die weitere Professionalisierung des Selektionsprozesses».

Die Stelle des Kantonsarztes oder der Kantonsärztin wird jetzt neu ausgeschrieben. Bis zur Neubesetzung des Amts übernimmt die langjährige Stellvertreterin Bettina Keune-Dübi die Leitung des kantonsärztlichen Dienstes. Sie ist übrigens die Ehefrau von Kantonsbaumeister Guido Keune.