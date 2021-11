Volleyball-Vereine in Solothurn spüren den Manga-Hype Haikyu!!

Volleyballvereine Manga-Hype erreicht Solothurner Vereine: Volleyball boomt, doch die Trainersuche ist anspruchsvoll Manga-Helden wie in «Haikyu!!», wo ein kleiner Junge zum Volleyballstar wird, animieren viele Kinder zum Mitmachen seit dem Lockdown. Doch nicht alle Vereine machen diese Erfahrung. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 08.11.2021, 16.14 Uhr

Manche Volleyballvereine profitieren beim Nachwuchs vom Hype, den die Mangas «Haikyu!!» ausgelöst haben. Andere spüren davon bisher nichts.







«Wir haben auf allen Altersstufen zugelegt. Vorher klaffte bei den Teenagern zwischen den Junioren und den Erwachsenen eine Lücke. Diese hat sich in den letzten zwei Jahren geschlossen.» Das sagt Yves Künzli, Präsident von Volley Schönenwerd. Aktuell gebe es drei U-23-Herrenteams. Neben dem Bewegungsdrang in der abflauenden Pandemie sieht Künzli einen wichtigen Grund in der Mangaserie «Haikyu!!» (auch «Haikyuu!!» geschrieben). «Als wir vom Trainingslager im September ein Video auf Tiktok aufgeschaltet haben, hatten wir innerhalb kurzer Zeit sagenhafte 180'000 Aufrufe», erzählt er. Der häufigste Kommentar: «Haikyu!!»

Auch Gerd Müller, Präsident von Volley Solothurn, freut sich über einen «massiven Zuwachs» bei den Juniorinnen und Junioren. Den Grundstein zum Boom habe vor anderthalb Jahren die Integration von zwei Herrenteams gelegt, die die Solothurner von Subingen übernommen hatten. Inzwischen, so schätzt Müller, habe die Mitgliederzahl im Vergleich zu vor der Pandemie um rund 50 Prozent zugelegt. «Pandemiebedingt hatten wir, wie die meisten Clubs, auch einige Abgänge. Doch die Zugänge überwiegen diese bei weitem.» Müller amtet bei Swiss Volley im Regionalverband Bern-Solothurn und hat damit Einblick in viele Vereine.

Mehrere Gruppen von Junioren für eine gute Betreuung

«Ja, Volleyball boomt, vor allem beim Nachwuchs,» sagt Rico Antico, Sportchef Volleyball beim STV (Schweizerischer Turnverband) Oensingen. Er trainiert dort die Damen 1 sowie die Herren 1, hilft aber auch bei den Schülerinnen und Schülern aus. Bei den Erwachsenen sei es eher knapp, dort gebe es nicht so viele Spielwillige.

Antico vermutet ebenfalls, dass es für den Boom bei den Jungen einen Zusammenhang gibt mit der Manga-Serie «Haikyu!!», die in Form von Animefilmen seit einigen Monaten auch in der Schweiz läuft und besonders bei Kindern beliebt ist. Der Protagonist der Serie ist eher klein, hat aber eine enorme Sprungkraft. «Damit können sich viele Kinder wohl identifizieren, die Kleinen eifern ihrem Helden nach, vor allem die Jungs», meint Antico. Die Jüngsten im Nachwuchsteam sind, so Antico, erst acht bis neun Jahre alt, die älteren bis 15 Jahre.

«Früher gingen wir in den Schulen werben um den Nachwuchs und hatten so 13 in einem Training, jetzt sind es fast 40 Kids.» Man habe diese Gruppe aufteilen müssen, denn Volleyball sei ein Sport, in dem die Technik eine grosse Rolle spielt. Das erfordere einiges an Übung. «Das Problem ist, der zweite Trainer fehlt. Eine Halle ist da, zum Glück», sagt Antico.

So behelfe man sich zurzeit mit diversen Aushilfen. Diese hätten genug Erfahrung, «aber für ein Team ist es natürlich besser, wenn ein Trainer da ist, der seine Spieler genau kennt». Man suche jetzt intern weiter und hoffe auf eine baldige Lösung. Er sei optimistisch.

Einen weiteren Grund für den Boom vermutet Antico in der Tatsache, dass man nach Corona, wo man zwangsläufig viel herumsass, Dinge wie Teamplay, Bewegung überhaupt und den Spass daran wieder vermehrt zu schätzen wisse.

Rico Antico spielt Volleyball, seit er 14 Jahre alt ist. «Das Zusammenspiel ist cool, der eine kann die Schwächen des anderen kompensieren; es ist ein schnelles Spiel, das einem mental herausfordert. Wichtig ist auch, die Moral oben zu halten, wenn es auch mal nicht so gut läuft, und das Team wieder aufzubauen.» Man bleibe fit und habe Spass daran. Einziges Problem sei, dass die Gelenke und die Bänder öfters stark strapaziert werden.

Effort beim Volleyballclub Gerlafingen – bisher wenig Ertrag

Etwas anders tönt es beim Volleyballclub Gerlafingen (VBC). Der technische Leiter, Thomas Nyffenegger, der seit 43 Jahren aktiv ist, kann nicht von einem Boom sprechen, auch nicht bei den Kindern. «Es ist ein riesiger Effort, nach dem Lockdown und den Einschränkungen durch Corona weiterzumachen», sagt er ernüchtert. Das Interesse am Sport allgemein sei zwar wieder da nach der Zwangspause, aber der VBC Gerlafingen habe in den letzten drei Jahren 40 von 70 Mitgliedern verloren.

«Das ist wohl auch je nach Region verschieden», vermutet Nyffenegger. «Aber bei uns haben viele aufgehört, einige sind vielleicht auch auf andere Sportarten umgestiegen.» Das Credo des VBC sei die Förderung, und für einige sei das auch zu viel.

Gerade für die jungen Frauen, die einen Pflegeberuf lernten, sei es durch die unregelmässigen Arbeitszeiten schwierig für das Training. Auch der Schulstress sei oft ein grosses Thema und Grund für einige Junge, aufzuhören mit dem Spielen.

Hinzu kämen die vielen Auflagen durch die Verbände, so der technische Leiter beim VBC; die Betreuung und Organisation werde immer intensiver und zeitraubender. Die Trainer, von denen es viele braucht, hätten nur eine minimale Entlöhnung.

«Diese Arbeit wird zu wenig geschätzt», sagt Nyffenegger, «sowohl von den Kindern selber, wie auch von Eltern, den Gemeinden und dem Kanton.» Die Sponsorengelder seien wegen Corona weggeblieben; die Diskussionen um die Tests aufwendig.

«Phasenweise gibt es tolle Feedbacks, aber insgesamt ist es schwierig.»

Früher sei der VBC Gerlafingen erfolgreicher gewesen, heute gehe es Richtung Breitensport, glaubt Thomas Nyffenegger.