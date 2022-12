Solothurn: Kanton darf detaillierte Daten von Schülern erheben

Volksschulverordnung SVP blitzt im Solothurner Kantonsrat mit Veto ab: Bei Schülerbefragungen soll der Kanton ins Privatleben der Kinder blicken dürfen Bei der Erhebung sogenannter sozioökonomischer Daten will der Staat von Schulkindern allerhand wissen. Für die SVP eindeutig zu viel, die Mehrheit des Solothurner Kantonsrats sieht aber kein Problem. Urs Moser Jetzt kommentieren 21.12.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie tief soll die Schule ins Privatleben ihrer Schülerschaft und von deren Eltern blicken dürfen? Eine umstrittene Frage. Mathias Blattmann

Mit der Revision des Volksschulgesetzes wurde Anfang Jahr die Grundlage zur Erhebung von sozioökonomischen Daten von Schülerinnen und Schülern gelegt. Hintergrund: Das soziale und wirtschaftliche Umfeld hat auch einen Einfluss auf die schulischen Entwicklungsmöglichkeiten. Kenntnisse darüber sollen helfen, die Chancengleichheit im Bildungswesen zu gewährleisten.

So weit, so gut. Was genau da alles erhoben werden soll, wurde vielen aber erst klar, als der Regierungsrat die Vollzugsverordnung zum neuen Volksschulgesetz vorlegte. Und der SVP ging es eindeutig zu weit. Sie griff zum selten angewendeten Mittel des Verordnungsvetos. Der Kantonsrat hatte nun am Mittwoch darüber zu entscheiden, ob die Volksschulverordnung zurückgewiesen werden soll.

Die meisten im Kantonsrat sehen kein Problem

Wird sie nicht. Das Veto wurde mit 65 zu 28 Stimmen abgelehnt. Die detaillierte Auflistung, was bei den Befragungen zum sozioökonomischen Umfeld alles erhoben werden soll, könne man auch so verstehen, dass sicher nicht noch mehr dazukommt, meinte etwa Michael Kummli (FDP, Subingen). Und SP-Sprecher Mathias Stricker betonte, dass die Freiwilligkeit, die Anonymisierung der erhobenen Daten und der Einbezug der Eltern in die Befragungen garantiert seien.

Nichtsdestotrotz hielt die SVP an ihrer Beurteilung fest, dass der Umfang der Befragungen «deutlich zu weit geht», wie Andrea Meppiel (Hofstetten) festhielt. Auskunft will das Volksschulamt etwa nicht nur über die Einkommensverhältnisse der Eltern, sondern zum Beispiel auch darüber, welche Bücher zu Hause im Regal stehen, wie der Haushalt mit Elektronik bestückt ist und wie die Freizeitgestaltung aussieht.

Die umfassende und detaillierte Auflistung nahm der Regierungsrat übrigens auf Anraten der Beauftragten für Information und Datenschutz in die Verordnung auf, die sich grundsätzlich skeptisch zur Erhebung sozioökonomischer Daten geäussert hatte. Damit werde Transparenz geschaffen, so Bildungsdirektor Remo Ankli.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen