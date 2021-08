Volksschule Sprunghafter Anstieg: 13 Klassen sind im Kanton Solothurn derzeit in Quarantäne In der ersten Woche führten viele Schulen im Kanton Solothurn repetitive Corona-Testungen durch. Ein Drittel der Schulträger der Volksschule und alle Schulträger der Sekundarstufe II im Kanton nahmen teil. Die Zahl der Klassen in Quarantäne ist stark angestiegen. Rebekka Balzarini 24.08.2021, 05.00 Uhr

Covid-19-Ausbruchsuntersuchung an der Primarschule Dorf in Windisch, am 26. Mai 2021. Severin Bigler

Das Ende der Ferien wird in Zeiten der Pandemie jeweils mit Spannung erwartet. Wie gesund kommen die Kinder, Jugendlichen und Lehrpersonen aus den Ferien zurück, und wie wirkt sich die aktuelle epidemiologische Lage im Kanton auf den Schulalltag aus? Um zu wissen, wie die Situation an den Schulen nach den Ferien aussieht, führen verschiedene Schulen präventive repetitive Testungen durch. Die Teilnahme ist für die Schülerinnen und Schüler freiwillig, aber empfohlen.

Eine Woche nach dem Schulstart der Mehrheit der Schulen im Kanton zeigt sich im Solothurnischen eine ähnliche Entwicklung wie in den Nachbarkantonen: Die Zahl der Klassen, die in Quarantäne geschickt werden mussten, ist gegenüber der Zeit vor den Sommerferien stark angestiegen.

Aktuell sind laut dem Volksschulamt 13 Klassen im Kanton in Quarantäne, in 20 Klassen der Volksschule wurden positive Fälle entdeckt. Im Juni und im Juli waren im Kanton nie mehr als vier Klassen in Quarantäne, wie ein Blick in die kantonalen epidemiologischen Lageberichte der vergangenen Monate zeigt. «Dem wöchentlichen Situationsbericht ist zu entnehmen, dass die Fallzahlen schweizweit wie auch im Kanton Solothurn über die letzten Wochen deutlich zugenommen haben», schreibt der kantonsärztliche Dienst zur aktuellen Lage an den Schulen.

«Der Trend der Fallzahlen im Kanton folgt dem schweizweiten Trend. Zusammen mit dem Schulstart führt dies auch zu vermehrten Fällen im schulischen Umfeld.»

Schulen wurden im Kanton im jetzt begonnenen Schuljahr bisher keine geschlossen.

Maskenpflicht könne wieder erforderlich werden

In dieser Woche werden in den teilnehmenden Schulen weiter repetitive Testungen durchgeführt. Dafür werden jeweils gepoolte PCR-Tests verwendet. Mehrere Proben von Schülerinnen und Schülern werden dabei gemeinsam analysiert. Ist die Mischprobe positiv, werden die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Gruppe noch einmal einzeln getestet.

Selektiv finden laut dem Volksschulamt an weiteren Schulen, die nicht an den repetitiven Spucktests teilnehmen, präventive Einzeltestungen statt. Dafür kommen mobile Einsatzteams in den Schulen vorbei und führen Antigen-Schnelltests durch.

Auf die Frage, ob für gewisse Schulstufen bald wieder eine generelle Maskenpflicht eingeführt werden könnte, um Ansteckungen zu verhindern, hält sich das Volksschulamt bedeckt: «Schutzmassnahmen auf der Schulebene folgen jenen auf der Bevölkerungsebene. Die Maskenpflicht ist eine von verschiedenen Massnahmen, um das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren und ist gegenwärtig als punktuelle Massnahme vorgesehen», so das Amt.

«Die epidemiologische Lage wird permanent beobachtet und analysiert, damit in Ergänzung zum derzeit geltenden Schutzkonzept allenfalls weitere Massnahmen getroffen werden können.»

Eher gegen eine Maskenpflicht spricht sich Adrian van der Floe aus, der Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn (VSLSO). «Der einzige Grund für eine Rückkehr zu Masken wäre, wenn die Spitäler die Situation nicht mehr meistern können», so van der Floe. Grundsätzlich sei aber festzustellen, dass die Fälle stark zunehmen und die Schulen damit gefordert seien. In der Haltung zu einer möglichen Maskenpflicht seien die Schulleitungen häufig unterschiedlicher Meinung.

Für Mathias Stricker, der Präsident des Verbands Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO), sind die repetitiven Testungen wichtig. «Es muss jetzt möglichst viel getestet werden», schreibt Stricker.

«Wenn die Zahlen weiter ansteigen, müssen wir zur Maskenpflicht zurückkehren. Zudem braucht es jetzt gute Lösungen für eine bessere Luftqualität.»

Neue Schulen kommen dazu

Rund ein Drittel der Schulträger der Volksschule nahm in der ersten Schulwoche an den repetitiven Testungen Teil. Das tönt nach wenig, in den nächsten Wochen werden laut dem Volksschulamt aber weitere dazukommen. Gemäss Konzept würden die Schulträger – also die Gemeinden und Schulkreise – darüber entscheiden, ob die Schulen an den Testangeboten teilnehmen. «Dabei orientieren sie sich an der lokalen Situation, wie der Anzahl angesteckte Personen in ihren Gemeinden», schreibt das Volksschulamt. Die Vorbereitungsphase an Schulen sei aufwendig und brauche unterschiedlich viel Zeit. Unter anderem müssten Eltern informiert und deren Einverständnis eingeholt werden.