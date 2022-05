Volksschule Solothurner Standortvorteil schmilzt: Lehrerinnen und Lehrer fordern mehr Lohn Jahrelang zahlte Solothurn bessere Saläre als Nachbarkantone. Doch nun haben Aargau, Basel und Bern aufgeholt. Der Standortvorteil bricht weg, der Personalmangel schlägt durch. Der oberste Lehrer will sich nicht länger vertrösten lassen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschäftsführer Roland Misteli (l.) und Präsident Mathias Stricker in der Zentrale des Solothurner Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Hanspeter Bärtschi

Der Artikel zu den Löhnen der Staatsangestellten stiess an der Hauptbahnhofstrasse in Solothurn auf grosses Interesse. Dort ist der Sitz des Solothurner Lehrerinnen- und Lehrerverbands (LSO). Denn die Löhne, das wird im Gespräch mit Präsident Mathias Stricker sowie Geschäftsführer Roland Misteli rasch klar, sind ein umstrittenes Thema.

Jahrelang beugten die guten Saläre für Lehrpersonen im Kanton Solothurn dem Fachkräftemangel vor. «Viele kamen aus dem Bernbiet, dem Aargau oder Baselland nach Solothurn zum Arbeiten», sagt Misteli. «Doch nun droht eine Stagnation.»

«Es muss jetzt etwas passieren»

Weiterhin vergleichsweise hoch ist der Einstiegslohn für Primarlehrpersonen, wo Solothurn in der Kantonsrangliste mit 81'462 Franken auf Platz 5 liegt. Im Aargau verdienen diese seit neuestem bei Karrierebeginn mehr. Nach 11 Berufsjahren liegt der Lohn in Solothurn bei 112'011 Franken. In dieser Kategorie hat der Aargau inzwischen auch aufgeholt.

Alles anzeigen

Nicht oben mithalten kann Solothurn beim Maximallohn von 122'193 Franken, der hier bereits nach 20 Berufsjahren verdient wird. Manche Solothurner Lehrerinnen und Lehrer haben also schon als 40-Jährige Anspruch darauf. Beim Maximum liegen Baselstadt und Aargau vorne, Baselland gleichauf und Bern hat aufgeschlossen. Spitzenreiter Zürich bezahlt rund 148'000 Franken.

«Bei den Löhnen muss im Kanton Solothurn nun etwas passieren, als Zeichen gegen aussen und für die Lehrpersonen», sagt Stricker. Die letzte Reallohnerhöhung wurde 2009 gewährt. Seither sei man mit Hinweis auf die prekären Kantonsfinanzen stets vertröstet worden. Bei den im Juni beginnenden Lohnverhandlungen werden Misteli und Stricker, beide gehören der verantwortlichen Gesamtarbeitsvertragskommission an, entsprechende Forderungen stellen. Spruchreif sei aber noch nichts.

Lehrpersonal wird knapp

Die Verbandsspitze befürchtet, dass Solothurn seine gute Position verspielt. Denn der Lehrerinnen- und Lehrermangel schlage nun mit Verzögerung auch hier voll durch. Stricker, der als Klassenlehrer in Bellach eine 5. und eine 6. Klasse unterrichtet, spricht aus Erfahrung: «Die Situation ist dramatisch. Wir suchen Leute wie nie zuvor, Fachkräfte fehlen überall.»

Auf ausgeschriebene Stellen gebe es kaum mehr als zwei, drei Bewerbungen, oft seien diese nicht genügend qualifiziert. Deshalb müsse man vermehrt auf Studentinnen und Studenten der Pädagogischen Fachhochschule zurückgreifen.

Um zu erfahren, wie viele Stellenprozente an der Volksschule und an der Sekundarstufe II mit adäquat ausgebildetem Personal besetzt sind und bei wie vielen ein erforderlicher Ausbildungsabschluss fehlt, hat Stricker, der für die SP im Kantonsrat sitzt, am Mittwoch im Parlament einen Auftrag eingereicht.

Die Qualität des Bildungssystems respektive das Erreichen der Bildungsziele hänge zu einem wesentlichen Teil von kompetenten Lehrpersonen und Schulleitungen ab. Nach den Sommerferien werde zwar jeweils gemeldet, dass sämtliche Stellen besetzt sind. «Aber nach der Qualität wird nicht gefragt.»

Völlig ausgetrocknet sei der Arbeitsmarkt besonders bei schulischen Heilpädagoginnen, Logopäden und Lehrkräften mit Französisch-Ausbildung. Es gebe generell zu wenig Nachwuchs, sodass die frisch Ausgebildeten die Pensionierungswelle nicht brechen könnten. Die kantonale Kampagne «Einsame Klasse. Schule sucht Sie!», um Lehrerinnen und Lehrer für den Unterricht zu gewinnen, sei ein Tropfen auf den heissen Stein.

Im Klassenzimmer «ständig auf 180»

Natürlich hängt die Attraktivität des Berufes nicht allein von den Löhnen ab. Ein Politikum sind die Klassengrössen. Mehr als die vom Kanton festgelegten durchschnittlich 20 Kinder und Jugendlichen im Kindergarten und in der Primarschule oder 16 in der Sek B seien zu viel, um auf Einzelne eingehen zu können, sagt Stricker. Was darüber hinausgehe, müsse durch zusätzliche Assistenzlektionen unterstützt werden.

Er verweist auf eine arbeitsmedizinische Studie im Auftrag des Dachverbands LCH vor einigen Jahren. Diese ergab, dass die soziale Interaktionsdichte einer der grössten Belastungsfaktoren im Klassenzimmer ist. Bei fast zwei Dutzend Schülern sei man «ständig auf 180».

Denn die Heterogenität der Klassen habe zugenommen, auch aufgrund der integrativen Schulung. Im Gegensatz zu früher werden Kinder mit Lernschwierigkeiten an der Regelschule unterrichtet. Das Leistungsspektrum der Schülerinnen und Schüler wurde somit ausgeweitet, Verhaltensauffälligkeiten nähmen zu. Dies sei eine enorme Belastung für die Lehrpersonen.

Weitere Entlastungen wünscht sich Stricker zudem bei den Klassenleitungen. Bereits heute bestehe für Leitungsaufgaben eine Entlastung von einer Lektion, welche der LSO vor einigen Jahren hart erkämpft habe. Um die Leitungsfunktionen attraktiver zu gestalten, brauche es aber eine zusätzliche Entlastung pro Klasse.

Fakt sei, dass immer weniger Lehrpersonen Verantwortung für eine ganze Klasse übernehmen, da zur individuellen Betreuung der Schülerinnen und Schüler Elternarbeit, die Organisation von Anlässen sowie Lagern und die Zusammenarbeit mit Spezialdiensten kommt.

Quereinsteigende werden aufgewertet

Auf einer Ebene ist laut Roland Misteli Besserung in Sicht, um dem Personalmangel entgegenzuwirken. Bisher wurde bei Neueintretenden bloss die Praxiserfahrung aus der Volksschule angerechnet, während bei vom Kanton angestellten Lehrerinnen und Lehrern sowie dem Verwaltungspersonal teilweise auch Tätigkeiten aus anderen Berufen anerkannt werden. Das sei für Quereinsteigende problematisch, da diese in der Erfahrungsstufe 0 und damit mit dem Einstiegslohn beginnen.

Mit dem neuen Volksschulgesetz soll ab Februar 2023 auch die ausserschulische Erfahrung sowie jene aus Privatschulen – zu denen auch die Sonderschulheime wie Blumenhaus oder Bachtelen gehören – angerechnet werden.

Wozu der Solothurner Lehrkörper fähig ist, um sich für einen attraktiven Beruf einzusetzen, illustriert ein Plakat im LSO-Geschäftssitz. Vor bald zehn Jahren gingen 1600 Personen gegen einen drohenden Leistungsabbau in der Schule auf die Strasse. So weit ist es nicht. Aber mit Verweis auf 80 Prozent der Volksschullehrpersonen, die im LSO organisiert sind, sagt Mathias Stricker: «Wir können durchaus mobilisieren.»

Lehrerinnen und Lehrer an der Volksschule erhalten keine Leistungsboni Im vergangene Woche publizierten Artikel zu den Löhnen der Staatsangestellten konnte der Eindruck entstehen, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer an der Volksschule von den breit ausbezahlten Leistungsboni profitieren können. «Das ist nicht der Fall», hält LSO-Präsident Mathias Stricker fest. Anders als etwa bei der Lehrerschaft an Kantonsschulen gibt es in der Volksschule keinen Bonus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen