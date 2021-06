Keine Noten mehr für Erstklässler im Kanton Solothurn

Volksschule Keine Noten mehr für die Erstklässler – der Kanton Solothurn verändert die Bewertung der Jüngsten Im schweizweiten Vergleich werden die Kinder im Kanton Solothurn sehr früh benotet. Schon die Schülerinnen und Schüler der 1. Primarklasse tragen am Ende des Schuljahrs ein Zeugnis nach Hause, in dem ihre Leistungen mit Noten bewertet werden. Ab dem Schuljahr 2022/2023 ist damit aber Schluss: Dann gibt es eine Schulbestätigung statt ein Zeugnis. Rebekka Balzarini 22.06.2021, 05.00 Uhr

Schulbeginn in Oberdorf im Sommer 2020. Nach dem Kindergarten erhielten die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse bereits Noten. Patrick Luethy

Im Kanton Solothurn erhalten Kinder der 1. und 2. Primarklasse aktuell am Ende des Schuljahrs ein Zeugnis mit Noten. Ab dem Schuljahr 2022/2023 ist damit aber Schluss: Statt eines Zeugnisses erhalten die Kinder dieser Stufen eine Schulbestätigung, die zeigen soll, wie viel sie im vergangenen Schuljahr gelernt haben. Was ändert sich nun für die Jüngsten und warum? Ein Überblick.

Wieso wird die Beurteilung für die Kinder des Kindergartens und der 1. und 2. Primarklasse angepasst?

Hintergrund ist der Solothurner Lehrplan, der in der Volksschule im Jahr 2018 eingeführt wurde. Das erklärt Elisabeth Ambühl-Christen, die Leiterin der Abteilung Qualitätssicherung des Volksschulamtes. «Dieser neue Lehrplan denkt nicht in Schuljahren, sondern in Zyklen», erklärt Ambühl-Christen. Ein Zyklus umfasst vier Schuljahre, und statt innerhalb eines Jahres müssen die Kinder ihre Lernziele innerhalb eines Zyklus erreichen. Der 1. Zyklus umfasst die beiden Jahre im Kindergarten sowie die 1. und die 2. Primarklasse, die ersten vier Jahre in der Volksschule sollen nun also als Einheit angesehen werden. Dabei steht im Kindergarten die Entwicklungsorientierung im Fokus der Förderung, die in der Primarschule in die Fachorientierung überführt wird. Für die Beurteilung der Kinder in diesen Bereichen sind Noten nicht das passende Instrument, so Ambühl-Christen.

Wenn es keine Noten mehr gibt – wie wird die Leistung dann bewertet?

Neu erhalten Kinder nach der 1. und der 2. Klasse ein Zeugnis im Sinn einer Schulbestätigung. Am Ende der zweiten Klasse wird vermerkt, ob sie die Lernziele des 1. Zyklus erreicht haben. Statt mit Noten wird dies mit einer Skala beurteilt. Die Skala wird drei Kategorien haben, anhand derer angegeben wird, ob ein Kind die Ziele «teilweise erreicht», «erreicht» oder gar «teilweise übertroffen» hat. «Eine zentrale und wichtige Rolle für die Beurteilung der Kinder spielt ausserdem das Standortgespräch», sagt Simone Béchir, die ebenfalls in der Abteilung Qualitätssicherung des Volksschulamtes arbeitet und für das Pilotprojekt zuständig ist. Die Lehrpersonen können frei darüber entscheiden, wann und wie viele Standortgespräche durchgeführt werden sollen. Am Gespräch nehmen die Eltern oder ein Elternteil gemeinsam mit dem Kind teil. Die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch werden von den Lehrpersonen schriftlich festgehalten.

Wären Noten kein besseres Mittel dafür, um das Können der Kinder zu beurteilen?

Bei der Einführung der Noten für Kinder ab der ersten Klasse im Jahr 2011 hatte die Mehrheit im Kantonsparlament argumentiert, dass die Eltern den Fortschritt ihrer Kinder mit Noten besser erkennen und verfolgen können. Ausserdem würden Noten die Kinder motivieren, sich in der Schule Mühe zu geben. In der Vergangenheit haben sich die Lehrpersonen im Kanton aber mehrfach unzufrieden damit gezeigt, dass sie die Kinder bereits so früh benoten müssen. Neben dem Kanton Solothurn vergibt nur der Kanton Glarus so früh Noten. «Eine Note ist nur eine Momentaufnahme. Drei Monate später sagt sie nichts mehr darüber aus, was das Kind aktuell in diesem Bereich kann», sagte eine Lehrerin an einer Modellschule während eines Schulbesuchs dieser Zeitung im Herbst 2019. Zudem habe die grössere Vielfalt der Rückmeldungen ohne Noten noch einen weiteren positiven Effekt: «Da ich nun nicht mehr dauernd die Benotung im Hinterkopf habe, kann ich auch bei der Bewertung darauf achten, welche Art von Rückmeldung das Kind in seiner Entwicklung am besten voranbringt», so die Lehrerin. Am Standortgespräch werden die Einschätzungen von Eltern und Lehrpersonen zusammengetragen.

Gibt es bereits Erfahrungen mit der neuen Beurteilung?

Während zwei Jahre haben fünf Schulen im Kanton im Rahmen eines Pilotprojekts bereits Erfahrungen mit der neuen Beurteilung gesammelt. Das Pilotprojekt wurde vom Regierungsrat 2018 bewilligt und startete noch im selben Jahr. In der Pilotphase fand ein regelmässiger Austausch zwischen den Schulen, den Lehrpersonen, dem Volksschulamt und Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik statt, die Rückmeldungen der verschiedenen Akteure waren laut dem Volksschulamt positiv, und auch bei den Eltern sei die neue Form der Beurteilung gut angekommen.

Warum wird die neue Beurteilung nicht bereits auf das kommende Schuljahr angepasst?

Die Schulen sollen genug Zeit erhalten, um sich auf den Wechsel vorzubereiten. Das Volksschulamt lässt ihnen bei der Umsetzung bewusst Spielraum. Vorgeschrieben ist, dass sich die Schulen inhaltlich an den Lehrplan halten, Standortgespräche führen und eine Schulbestätigung als Beleg dafür ausstellen, dass ein Kind die Schule besucht und die Kompetenzen gemäss Lehrplan erreicht hat. Auf welchem Weg die Schulen diese Ziele erreichen wollen, dürfen die Schulen aber selber bestimmen. Auf dem Weg werden die Schulen und Lehrpersonen aber vom Volksschulamt unterstützt, unter anderem mit Planungs- und Beurteilungsinstrumenten. Im nächsten Schuljahr gibt es aussderdem Einführungen und Weiterbildungen für die Lehrpersonen.