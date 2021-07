Merkblatt für den Schwimmunterricht im Kanton Solothurn

Volksschule Für mehr Sicherheit am See oder am Fluss: Ein neues Merkblatt gibt Rahmenbedingungen vor Lehrpersonen im Kanton Solothurn sollen sich sicher fühlen, wenn sie mit ihren Klassen einen Ausflug an ein Gewässer machen. Ein neues Merkblatt gibt deshalb Auskunft über organisatorische und rechtliche Aspekte des Schwimmunterrichts. Rebekka Balzarini 15.07.2021, 05.00 Uhr

Schwimmunterricht in einer Badi.

Christoph Voellmy

Ein Ausflug ins Freibad dürfte für Schülerinnen und Schüler jeweils einiges entspannter sein als für ihre jeweiligen Lehrpersonen. Während die Kinder und Jugendlichen im Wasser tauchen und schwimmen, sind die Lehrpersonen für deren Sicherheit verantwortlich. Eine Aufgabe, die bei einigen Lehrpersonen in der Vergangenheit zu Unsicherheit führte. Denn als einziger Kanton gab es im Solothurnischen bis vor kurzem keine Richtlinien, Empfehlungen und Weisungen zum Schwimmunterricht.

Seit diesem Sommer ist das nun anders. Das Volksschulamt hat gemeinsam mit dem Solothurner Lehrerinnen- und Lehrerverband (LSO) ein «Merkblatt für den Schwimmunterricht und für Aktivitäten im und am Wasser» erarbeitet. Das Merkblatt richtet sich an die Gemeinden, Lehrpersonen und Schulleitungen und gibt Auskunft über «organisatorische und rechtliche Aspekte des Schwimmunterrichts an den Volksschulen sowie Aktivitäten im und am Wasser».

Von der Gruppengrösse bis hin zu der Ausbildung

Den Input für das neue Merkblatt gab der Präsident des LSO, Mathias Stricker. Der SP-Kantonsrat reichte schon im März 2019 eine Kleine Anfrage zum Thema «Sicherheit im Schwimmunterricht» ein und forderte im Mai 2020 in einem Auftrag eine Orientierungshilfe für Lehrpersonen und Schulleitungen, damit diese sich in einem «rechtlich abgesicherten Raum bewegen». Weil das Geschäft im Kantonsparlament immer wieder verschoben wurde, nahmen das Volksschulamt und der LSO die Sache selber in die Hand. Gemeinsam erarbeiteten sie das nun vorliegende Merkblatt, Stricker zog seinen Auftrag darauf im Rat zurück.

In der aktuellen Ausgabe des «Schulblatts» gibt Stricker Auskunft über das neu erarbeitete Dokument. «In erster Linie soll es Lehrpersonen und Schulträgern als Arbeitgeber die nötige Sicherheit bieten, sich in einem rechtlich abgesicherten Raum zu bewegen», erklärt der Präsident des LSO. Stricker sagt:

«Es soll nicht sein, dass Lehrerinnen und Lehrer auf einen Schwimmbadbesuch oder auf eine Exkursion an ein Fliessgewässer verzichten und so den Kindern und Jugendlichen wichtige Erfahrungen im und am Wasser vorenthalten werden. »

Gruppengrössen, Begleitpersonen und Sicherheitschecks

Im Merkblatt wird Lehrpersonen nun etwa empfohlen, bei Klassen mit mehr als 14 Schülerinnen und Schülern eine weitere Begleitperson zum Schwimmunterricht mitzunehmen. Bei den Kindern des ersten Schulzyklus – also vom Kindergarten bis zum Ende der zweiten Klasse – soll laut dem Merkblatt immer eine Begleitperson eingesetzt werden. Weiter wird im Merkblatt festgehalten, über welche Qualifikationen Lehrpersonen und Begleitpersonen verfügen müssen.

Auch für die Schülerinnen und Schüler ist ein Ziel festgehalten, das sie im im Rahmen des Lehrplans erreichen müssen: In der 4. Klasse sollen die Kinder den Wassersicherheitscheck der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) absolvieren. Besteht ein Schüler oder eine Schülerin den Test nicht, sollen Schulleitungen oder Lehrpersonen die Erziehungsberechtigten des betroffenen Kindes informieren.

Das neue Merkblatt ist auch ganz im Sinne des involvierten Volksschulamtes, wie dessen Leiter Andreas Walter erklärt. «Es ist gut, dass wir dieses Merkblatt nun haben», so Walter. «Das war ein Wunsch der Basis, und wir sind froh, dass wir bei der Erarbeitung Unterstützung bieten konnten».