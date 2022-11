Stelldichein der Alphörner in Oensingen

Volksmusik Ein Konzert von Dutzenden Alphörnern mitten in Oensingen Rund 50 Alphornbläserinnen und - bläser aus der Nordwestschweiz konzertierten auf dem Dorfplatz. 20.11.2022, 17.46 Uhr

67. Generalversammlung der Alphornvereinigung Nordwestschweiz. Rund 50 AlphornbläserInnnen spielen am 20. November auf derm Dorfplatz in Oensingen. Corinne Glanzmann

Zum 67. Mal trafen sich die Mitglieder der Alphornvereinigung Nordwestschweiz zu ihrer Generalversammlung. Dieses Mal fand diese in Oensingen statt. Im Anschluss an den offiziellen Teil liessen es sich 50 Alphornbläserinnen und -bläser nicht nehmen, auf dem Dorfplatz in Oensingen, zwischen Migros und Coop, ihre imposanten Instrumente auszupacken und zum Erklingen zu bringen. (szr)