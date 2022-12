Sollen Menschen mit geistiger Behinderung wählen dürfen?

Mitbestimmung Volksinitiative lanciert: Auch Menschen mit einer geistigen Behinderung sollen im Kanton Solothurn abstimmen dürfen Wer unter Vormundschaft steht, darf im Kanton Solothurn weder wählen noch abstimmen. Nun sammelt ein Komitee Unterschriften, um dies zu ändern. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 16.12.2022, 11.52 Uhr

Menschen unter Vormundschaft dürfen heute im Kanton Solothurn nicht abstimmen. Christian Beutler

Wer im Kanton Solothurn unter umfassender Beistandschaft steht, verliert automatisch seine politischen Rechte. Menschen mit einer geistigen Behinderung dürfen weder abstimmen noch wählen (oder gewählt werden).

Und dies, obwohl die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention 2014 unterschrieben hat, welche dazu verpflichten würde, Menschen mit Behinderung am politischen Leben teilnehmen zu lassen. Und dies, obwohl der Kanton Solothurn seit 2021 ein «Leitbild Behinderung» hat, welches ebenfalls vorsieht, dass «alle Menschen an politischen Prozessen partizipieren».

Man scheint es sich also offenbar zum Ziel gesetzt zu haben, Menschen mit geistiger Behinderung am politischen Leben teilnehmen zu lassen. Nur umgesetzt worden ist das bisher im Kanton Solothurn nicht.

Der Ursprung liegt in Biberist

Lukas Spichiger. Hanspeter Bärtschi

Das soll nun mit einer Gesetzesinitiative geändert werden. «Politische Rechte für Menschen mit geistiger Behinderung» lautet der Name der Initiative, deren Unterschriftensammlung nun gestartet wurde. Dahinter stecken der Biberister Jungpolitiker Lukas Spichiger sowie die Biberister GLP-Kantonsrätin Simone Rusterholz.

Profitieren von einer solchen Änderung würden gemäss Initiativkomitee rund 200 Personen. Wenn man bedenkt, dass im Kanton über 180'000 Menschen stimmberechtigt sind, dürften die Auswirkungen auf Wahlen oder Abstimmungen also minimal sein. Davon gehen auch Spichiger und Rusterholz aus, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Aber: «Für Menschen mit einer geistigen Behinderung und deren Angehörige setzen die Annahme dieser Initiative und das Gewähren von politischen Rechten ein sehr starkes Zeichen für ein Miteinander in der Gesellschaft.»

«Leichte Sprache» soll Vorlagen verständlich erklären

Simone Rusterholz. zvg

Zur besseren Verständlichkeit der Wahl- und Abstimmungsvorlagen schlagen der Initiant und die Initiantin die «leichte Sprache» vor. Das könnte zudem noch einen anderen, positiven Effekt haben, glauben sie: Wenn komplexe Vorlagen möglichst einfach erklärt werden, könnte auch im Rest der Bevölkerung die Stimmbeteiligung steigen.

Im Initiativkomitee sind einige prominente Namen vertreten: John Steggerda von Pro Infirmins, Eva-Maria Fischli-Hof von Insieme, Nationalrat Felix Wettstein (Grüne) und alt Nationalrat Philipp Hadorn (SP), Kantonsrat Christof Schauwecker (Grüne), Zuchwils Gemeindepräsident Patrick Marti, Sandra Morstein, Gemeindepräsidentin von Riedholz, sowie der Autor und Stadtsolothurner Gemeinderat Franco Supino.

Als einziger Kanton in der Schweiz kennt aktuell Genf das Stimm- und Wahlrecht für Menschen unter Beistandschaft. Vor zwei Jahren wurde diese Vorlage mit 75 Prozent von der Bevölkerung angenommen. In verschiedenen Kantonen laufen ähnlich wie in Solothurn Bemühungen, dies zu ändern.

Das Initiativkomitee hat nun 18 Monate Zeit, die benötigten 3000 Unterschriften zu sammeln.

