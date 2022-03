Volksauftrag Panikmache oder Gebot der Stunde? Der Kanton Solothurn ruft den «Klimanotstand» aus Sie mussten lange warten, aber jetzt konnten die «Klimagrosseltern» einen Erfolg verbuchen. Der Kantonsrat stellte sich hinter ihren Volksauftrag zur Ausrufung des Klimanotstands. Urs Moser Jetzt kommentieren 23.03.2022, 18.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Klimagrossmutter» und alt Nationalrätin Marguerite Misteli war eine der Urheberinnen des Volksauftrags zum Klimanotstand. Hier im Gespräch mit der Klimajugend an einer Demonstration in Solothurn 2019. Hanspeter Bärtschi

Der Kanton Solothurn ruft den «Klimanotstand» aus. Gegen den Widerstand von rechts hat der Kantonsrat einen im November 2020 von den «Klimagrosseltern» eingereichten Volksauftrag erheblich erklärt.

Gemeint ist freilich nicht ein Notstand im eigentlichen Sinn, dass der Regierungsrat etwa den Katastrophenfall erklären soll, wie er das gemäss Gesetz bei Ereignissen tun kann, die «nur durch ausserordentliche Schutz- und Rettungsmassnahmen gemeistert werden können».

Der Gruppe der Klimagrosseltern geht es darum, dass der Klimawandel als reale Bedrohung anerkannt wird und der Kanton sich auf ein klimagerechtes Handeln verpflichtet: Die Bevölkerung soll über die Folgen des Klimawandels informiert werden, kantonale Beschlüsse sollen auf das Klimaabkommen von Paris ausgerichtet sein und die CO 2 -Emissionen im Kanton sollen reduziert und der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden.

Eine schon fast selbstverständliche Forderung, möchten manche meinen. Aber der Begriff «Klimanotstand» wirkte offensichtlich sehr polarisierend und provozierend. Über den Volksauftrag entbrannte eine lange Debatte, in der sich nicht weniger als 19 Kantonsrätinnen und Kantonsräte (plus Kommissionssprecherin und Regierungsrätin Sandra Kolly) zu Wort meldeten.

Statistiktricks und Traumwelten

Es werde eine Weltuntergangsstimmung geschürt, der Notstandsbegriff für Panikmache missbraucht, kritisierte SVP-Sprecherin Sibylle Jeker (Büsserach). Die Klimakrise werde nach wie vor «erschütternd wenig ernst genommen», hielt dem Marlene Fischer (Grüne, Olten) entgegen.

Streckenweise nahm die Debatte auch eher skurrile Züge an. Wenn etwa Adrian Läng (SVP, Horriwil) nicht etwa den Klimawandel leugnen wollte, als er im Zusammenhang mit der Erderwärmung von einem «Statistiktrick» sprach und zu Protokoll gab, dass man schlicht nicht wisse, wie sich das globale Klima in den letzten Jahrhunderten verändert habe.

Daniel Urech (Grüne, Dornach) wiederum verursachte es schon fast physische Schmerzen, wenn er sich anhören müsse «in welcher Traumwelt alternativer Fakten» manche Kantonsratsmitglieder offenbar lebten.

Überflüssige Doppelspurigkeiten?

Wie auch immer, der Volksauftrag wurde schliesslich gegen die Stimmen von SVP und FDP mit 59 : 32 Stimmen erheblich erklärt. Und vor allem: Der Kantonsrat lehnte es mit 51 : 37 Stimmen ab, ihn auch gleich als erledigt abzuschreiben, wie das die Freisinnigen für den Fall einer Annahme beantragt hatten.

Begründung: Dass der Kanton «nach bestem Wisen und Gewissen» klimagerecht handelt, sei ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wie Sprecher Martin Flury (Deitingen) meinte. Es wurde auf die laufenden Arbeiten an einem Massnahmenplan Klimaschutz und an einem neuen Energiekonzept verwiesen, deren Ergebnis abzuwarten sei, um dann auf dieser Basis Massnahmen zu ergreifen. Es mache keinen Sinn, die Verwaltung jetzt mit Doppelspurigkeiten zu belasten, so der FDP-Sprecher.

Rote Laterne im Gebäudebereich

Der Vorstoss lasse sich auf keinen Fall abschreiben, hielt dem Georg Nussbaumer (Mitte, Hausenstein-Ifenthal) entgegen, schon wegen dem falschen Signal, das man damit gegen würde. Und wegen der ernüchternden Bilanz der bisherigen Bemühungen: Nussbaumer erinnerte an den Reporting-Bericht zum aktuellen Energiekonzept: Primär im Gebäudebereich, wo der Kanton hauptsächlich Einfluss nehmen kann, ist man alles andere als auf Kurs.

In keinem anderen Kanton liegen die C0 2 -Emissionen aus fossilen Heizungen pro Kopf und Quadratmeter so hoch wie in Solothurn.

Und dass die Temperatur in der Antarktis um 40 Grad über dem für die Jahreszeit üblichen Mittelwert liegt, nehme man da einfach so zur Kenntnis, zeigte sich der Mitte-Politiker einigermassen erschüttert. Silvia Fröhlicher (SP, Bellach) sprach er sicher aus dem Herzen. «Wir müssen endlich global denken und lokal handeln», forderte sie.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen