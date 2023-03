Juso wollen mehr Geld für Frauenhaus Aargau-Solothurn

Volksauftrag «Kosten werden in keiner Weise gedeckt»: Juso wollen mehr Geld für das Frauenhaus Aargau-Solothurn Betroffene von häuslicher Gewalt finden im Kanton Solothurn nicht mit Garantie eine Schutzunterkunft. Ein Volksauftrag will dies und das Finanzierungsmodell des Frauenhauses Aargau-Solothurn ändern. Jetzt kommentieren 16.03.2023, 18.00 Uhr

Juso Kanton Solothurn haben am Donnerstag im Rathaus ihren Volksauftrag für mehr Geld für das Frauenhaus Aargau-Solothurn eingereicht. Zvg / Solothurner Zeitung

Wenn eine Solothurnerin im Frauenhaus Aargau-Solothurn vor einem Gewalttäter Schutz sucht, kann es schon mal vorkommen, dass dort alle Betten belegt sind. 101 Frauen mussten 2021 in einer Institution in einem anderen Kanton oder etwa in einem Hotel untergebracht werden. Vorletztes Jahr beherbergte das Frauenhaus Aargau-Solothurn 61 Frauen und 74 Kinder. Die 15 Plätze waren durchschnittlich zu 97 Prozent belegt. Normalerweise wird ein Frauenhaus mit einer Auslastung von 75 Prozent als voll angesehen.