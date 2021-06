Vogelschutz Nicht alle gehen beim Paddeln auf der Aare in die Knie – Pro-SUP kämpft weiterhin gegen «rechtswidriges Verbot» Die Stand-up-Paddle-Saison auf der Aare ist eröffnet, bisher wurden noch keine stehenden Paddler gebüsst. Die meisten fügen sich kopfschüttelnd der neuen Regelung, aber nicht alle. Die Interessengemeinschaft Pro-SUP ist nach wie vor nicht einverstanden und will sich für das Paddeln im Stehen starkmachen. Christina Varveris 26.06.2021, 05.00 Uhr

Ob Zufall oder Absicht, die meisten Paddler sitzen wie vorgeschrieben. Christina Varveris

Da! Jemand paddelt stehend! Mitten durch das Schutzgebiet! «Klick, klick, klick, klick», paparazzimässig erfasst der Fotoapparat aus dem Gebüsch heraus aus die Sündige. Es ist – ein Mädchen... vielleicht sechs Jahre alt. Dahinter kommt ihre Mutter, auf den Knien paddelnd, und der Vater – sitzend. Wenn man ehrlich ist, das aufrechte Mädchen ist etwa gleich gross wie die kniende Mutter. Kein Fall für die Polizei also.

Laut der Polizei Kanton Solothurn habe es auch noch keine Ordnungsbussen gegeben. «Eine Kontrollfahrt vom letzten Sonntag hat gezeigt, dass sich ausnahmslos alle Stand-up-Paddler an die neue Bestimmung gehalten haben», lässt Mediensprecher Dario Panzeri per Mail ausrichten.

Die Karte im Vorfeld möglichst gut studieren

Auf der Höhe des Zuchwiler Sportzentrums macht die Familie eine Pause. Es sind Manuela und Stefan Kocher aus Lüterkofen mit ihren beiden Kindern. Paddeln sie immer sitzend oder einfach, weil sie hier im Schutzgebiet sind? «Oh, sind wir das?», fragt Manuela Kocher überrascht, «ich hab die Karte noch nicht genau studiert.»

Die «Karte», das ist jene vom Amt für Wald, Jagd und Fischerei. Dort ist genau eingezeichnet, wo sich die Schutzgebiete für die Vögel befinden. Nämlich fast auf der gesamten Strecke von Lüsslingen bis nach Flumenthal. Da muss man sitzend oder kniend paddeln. Nur eine kurze Strecke darf man stehen, und zwar nach dem St. Katharinenbach, der östlich des Schützenmattschulhauses in die Aare fliesst, bis nach Feldbrunnen. Das sind ein paar hundert Meter. Danach gilt wieder Hinsetzen bis zum Flusskraftwerk Flumenthal.

«Ehrlich gesagt, es ist Zufall, dass wir nicht stehend paddeln», sagt Stefan Kocher. Heute sei es das erste Mal, dass die Familie die SUP rausgenommen hat, und sie wollten es gemütlich angehen. Bis nach Luterbach runter. Da haben sie noch viel Schutzgebiet vor sich. «Dann sitzen wir halt», sagt Stefan Kocher, «obwohl ich den Sinn nicht einsehe.» Die Motorboote seien sicher ein viel grösseres Problem als die ruhigen Stand-up-Paddler.

Damit die Vögel nicht erschrecken, müssen die Paddler sitzen. Christina Varveris

«Wir sind froh, dürfen wir überhaupt aufs Wasser»

Den Sinn nicht einsehen, aber sich fügen, das machen auch die Paddler bei Outdoor Solothurn. Der SUP-Verleih zitterte um sein Bestehen, bis der Kanton ihnen doch noch die Bewilligung erteilte. «Wir sind froh, können wir überhaupt aufs Wasser», sagt Lina Walter, Leiterin Events Emmenpark AG.

Anfänger würden sowieso kniend beginnen, weil sie erst ihr Gleichgewicht finden müssen. Bei der Regio Energie, also neben dem «Solheure», gehen ihre Paddler ins Wasser und paddeln bis zum Uferpark Attisholz in Luterbach, wo sie von einem Shuttlebus abgeholt werden. Rund eineinhalb bis zwei Stunden kann man sich so auch einfach treiben lassen und muss nicht mehr flussaufwärts paddeln, um heimzukommen.

Treiben lässt sich auch das junge Paar, das sich ein SUP teilt. Neckisch spritzt das Mädchen den Jungen nass. Sie sitzen nach Vorschrift, aber wohl mehr aus romantischen Gründen. Die beiden Enten schwimmen ungerührt an ihnen vorbei. Plötzlich hört man Motorenlärm. Immer wieder kreuzen Boote die SUP-Bretter. Ausser ein paar Wellen gibt es aber keine Aufregung.

Christina Varveris

Alles ruhig so weit auf der Aare, brodeln tut es aber bei der Interessensgemeinschaft Pro-Sup. Denn Stand-up-Paddle ist eigentlich ein Sport, der den ganzen Körper trainiert – wenn man es richtig angeht. So wie Markus Portmann, der die Facebook-Gruppe ProSup Solothurn gegründet hat. Der Personal Trainer geht nicht auf die Knie. «Ich gehe jetzt halt bei Arch auf die Aare und paddle flussaufwärts», sagt er.

Zusammen mit Roland Thomke und rund 300 weiteren SUP-Anhängern akzeptieren sie weder das Verbot noch die Übergangslösung. «Wir werden weiter gegen dieses rechtswidrige Verbot kämpfen, damit wir unseren Sport so ausüben können, wie er gedacht ist», sagt Roland Thomke. Nämlich aufrecht stehend.