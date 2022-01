Windpark Grenchenberg: Das harte Ringen um Vögel und Fledermäuse

«Vogel-Bürokratie» Das harte Ringen um Wanderfalke, Heidelerche und Fledermaus: Jetzt erklärt das Bundesgericht sein Grenchner Windpark-Urteil Nun liegt das begründete Urteil des Bundesgerichts zum geplanten Windpark auf dem Grenchenberg vor. Es zeigt, wie sehr um (fast) jeden Vogel gerungen worden ist. Und dass die Windpark-Betreiberin SWG noch viele Auflagen zu erfüllen hat. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

So hätte der Windpark auf dem Grenchenberg aussehen können – vor dem Gerichtsurteil. ZVG

Soll ein Wanderfalkenpaar geschützt werden? Oder sollen nicht doch zwei Drittel der Grenchner Haushalte mit Windstrom versorgt werden können? Das ist zugespitzt die Frage, vor der das Bundesgericht stand. Im November hat es abgewogen. Das Urteil, damals in öffentlicher Verhandlung gefällt, ist bekannt: Wegen eines brütenden Wanderfalkenpaares dürfen nur vier der sechs geplanten Windräder auf dem Grenchenberg gebaut werden.

Nun liegt die schriftliche Begründung des Gerichts vor. Sie zeigt nicht nur, wie sehr die Richter quasi um jeden Vogel gerungen haben. Die 24 Seiten zeigen vor allem: Ob ein Windpark gebaut werden darf oder nicht, darauf hat die Vogelwarte Sempach entscheidenden Einfluss. Ihre Gutachten (alleine zum Grenchenberg sind es mehrere) liefern zentrale Einschätzungen, welche Arten vor Ort leben und welchen Einfluss Windräder auf Vögel haben können.

Und das Urteil zeigt auch: Der Aufwand, den die SWG für den Artenschutz betreiben muss, ist beträchtlich – und dazu noch mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Dies sind die sechs wichtigsten Punkte.

Maximal zehn Vögel dürfen pro Windrad und Jahr auf dem Grenchenberg sterben. So ist die Vorgabe. Damit möglichst wenig Tiere sterben, überwacht ein radarbasiertes System die Vogelzugaktivität in Echtzeit und stellt die Anlage automatisch ab, wenn ein Vogelschwarm kommt. Doch wie zählt man, wie viele Vögel bei Windrädern sterben?

Hier bestätigt das Bundesgericht, dass die SWG in den ersten Betriebsjahren ein sogenanntes Schlagopfermonitoring durchführen muss. Dies ist eine sehr aufwendige Angelegenheit. Zweimal pro Woche müssen, je nach Szenario, drei oder mehr Fachpersonen eine ganztägige Suche nach toten Tieren durchführen. Und zwar im Umkreis von 100 Metern um jedes Windrad, entlang von Linien, die fünf Meter auseinander liegen. Das sind Tausende Arbeitsstunden pro Jahr. Allenfalls können Spürhunde helfen.

Um Wanderfalken zu schützen, reduzierte das Bundesgericht die erlaubte Zahl an Windrädern auf dem Grenchenberg von sechs auf vier. TZ

Kann die Vorgabe von zehn Vögeln nicht eingehalten werden, so müssten die Sensoren der Anlage sensibler eingestellt werden. Dies würde für die SWG bedeuten, dass die Stromproduktion sinkt.

Doch nicht nur die Vögel erhalten im Bundesgerichtsurteil viel Platz. Auch der Schutz der Fledermäuse wird vom Gericht hoch gewichtet. So ist auch bei den Fledermäusen ein Schlagopfermonitoring vorgesehen. Hier sind die Vorgaben noch rigider: Mehr als zehn Fledermäuse sollen pro Jahr nicht sterben. Sonst drohen ebenfalls Massnahmen.

Denn Fledermäuse können rund um die Rotoren der Windräder an einem Barotrauma sterben. Dies bedeutet: Durch die Druckveränderung platzen die Organe der Tiere; diese verbluten innerlich. Noch ist allerdings nicht klar, ob die Tiere zuvor noch über 100 Meter weiterfliegen können. Dann würde man ihre Kadaver beim Schlagopfermonitoring nicht finden.

Zehn verschiedene Fledermausarten leben auf dem Grenchenberg. ZVG

Würde sich in der Forschung herausstellen, dass die Tiere erst später verenden, müsste laut «Lausanne» auch das Monitoring erweitert werden – ohne dass dies «zu Entschädigungsansprüchen wegen mangelnder Rentabilität» führt.

Aufnahmen mit Hilfe von Breitband- und Ultraschalldetektoren haben gezeigt, dass zehn Fledermausarten auf dem Grenchenberg vorkommen, mehrere sind auf der Roten Liste. So wurden am Grenchenberg das kleine Mausohr und das graue Langohr gefunden, beide stark gefährdet. Fledermäuse werden alt – und die Weibchen gebären in der Regel jedes Jahr nur ein Junges. Das bedeutet: Es müssten nur wenige Tiere sterben – und die Population ist schon gefährdet.

Vögel und Fledermäuse sollen möglichst nicht mit den Rotorblättern kollidieren: Das ist das Ziel diverser Auflagen. Deshalb stellen eben Sensoren die Anlage bei Vogelzug automatisch ab. Auch für die Fledermäuse gibt es einen Abschaltplan: Während ihrer Migrationsperiode (August bis Oktober) etwa müssen in Nächten ohne Niederschlag die Anlagen ausgeschaltet werden, «sofern die Windgeschwindigkeit geringer ist als 11,9 m/s und die Temperatur mehr als 2,2 Grad beträgt.»

Der bisherige Abschaltplan ist laut Bundesgericht nicht geeignet, um einen «genügenden Schutz» gefährdeter Fledermausarten zu gewährleisten. Deshalb braucht es noch ein zwei «Mikrofone», die die Fledermausaktivitäten registrieren. Auch leise rufende Arten, die tiefer fliegen, müssen erkannt werden.

Was der Abschaltplan für den Windparkbetreiber bedeutet, ist nicht ganz klar: Die Vogelschützer argumentierten mit einem massiven Rückgang der ursprünglich geplanten Produktion. Die SWG allerdings geht in ihrem als nicht realistisch bezeichneten Worst-Case-Szenario davon aus, dass im Sommerhalbjahr nachts sämtliche Anlagen abgeschaltet werden müssen. Dies würde eine Reduktion von 25 Prozent der Leistung bedeuten. Dies ist deutlich mehr als die sechs Prozent Einschränkung, die im Finanzplan waren, der mit sechs Windrädern und 30 Gigawattstunden Stromproduktion pro Jahr rechnete. Was der Entscheid des Bundesgerichts für den Bau bedeutet, ist noch nicht klar. Die SWG hat sich bisher nicht definitiv dazu geäussert.

Ein Wanderfalkenpaar könnte bekanntlich gefährdet sein, weil zwei Windräder nur einige Hundert Meter entfernt von ihrem Brutplatz stünden. Deshalb hat das Bundesgericht den Bau dieser beiden Rotoren untersagt. Doch nicht nur Wanderfalken, auch Baum- und Wiesenpieper sowie Feld- und Heidelerche haben ihren Lebensraum auf dem Grenchenberg. Bei ihnen sieht das Bundesgericht allerdings nicht genügend Anlass, um den Bau der Windräder zu untersagen.

Auch die Heidelerche brütet auf dem Grenchenberg- und der Windpark könnte sie bedrohen. ZVG

Für die Heidelerche aber müssen, bevor die Räder stehen, 20 Hektaren extensive Sömmerungsweiden als Ersatzlebensraum geschaffen werden – zusätzliche Massnahmen sind später nicht ausgeschlossen. Das Problem: Heidelärchen-Männchen steigen beim Singflug auf bis zu 100 Meter auf und drehen Spiralen mit einem Durchmesser von 30 bis 80 Metern. Deshalb könnte die Anlagen, deren Rotorblätter auf 88,5 Metern Höhe festgemacht sind, für die Lerchen gefährlich werden.

2009 legte der Kanton im Richtplan mögliche Standorte für Windparks fest. Das Bundesgericht sagt: Aus heutiger Sicht seien die damals getroffenen Abklärungen zu den Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse «unvollständig». Allerdings halten die Richter auch fest: Die Ansprüche an solche Abklärungen haben sich seither stark verändert. Grundsätzlich gibt es für das Bundesgericht keinen Zweifel, dass die Anlage «Auswirkungen auf Raum und Umwelt» hat. Es gebe aber auch keine anderen Standorte im Kanton, die «problemlos» wären. Deshalb brauche es eben das Abwägen zwischen Strombedarf, Wanderfalken, Heidelerchen und Fledermäusen. Mit bekanntem Ergebnis.

