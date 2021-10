Viehzuchtverein Rieden Jubiläumsviehschau auf dem Brunnersberg lockt über 400 Zuschauer an Der Viehzuchtverein (VZV) Rieden lud am Samstag zur Jubiläumsviehschau auf dem Brunnersberg ein. Der Verein feierte damit sein 75-jähriges Bestehen. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 03.10.2021, 16.33 Uhr

Unter Sonnenschein versammelten sich die rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Bergwirtschaft Güggel auf dem Brunnersberg. Sauber, gepflegt und gemolken kommen die Kühe an die Viehschau.

Nach der Auffuhr der Tiere fand die Vorpunktierung statt. Gleich 130 Kühe wurden anhand verschiedener Kriterien bewertet: das Tier als Ganzes, das Bein, das Euter und der Strich. Mit der erreichten Punktzahl will man die Zuchtverbesserung anstreben, so Stefan Gygax, OK-Präsident des Viehzuchtvereins (VZV) Rieden.

Gerade das Bein als Merkmal sei besonders wichtig: Es ist ausschlaggebend für die Beweglichkeit der Kuh. Der Landwirt erklärt, dass das Tier nur gut weidet und beste Leistung erzielt, wenn es gut laufen kann.

Nach Alter und Anzahl der Kalberung werden die Kühe schliesslich in Kategorien eingeteilt.

Das Tierwohl steht an vorderster Stelle

Die Viehschau hat sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, aber «die Freude ist immer noch die Gleiche wie vor 75 Jahren», erklärt der Landwirt. Früher stand die Punktierung der Kuh im Vordergrund – heute der Schönheitswettbewerb: Mit der Viehschau will man mit der nicht landwirtschaftlichen Bevölkerung ins Gespräch kommen. «Das hat einen hohen Stellenwert», betont der 49-Jährige.

Der Anlass öffne Türen und ermögliche es, zu zeigen, dass das Wohl der Tiere stets an vorderster Stelle stehe.

Die Viehschau fördert auch die Kameradschaft

Kühler Wind weht über den Brunnersberg. Musik ertönt aus den Lautsprechanlagen. Im Hintergrund machen sich immer wieder die Kühe durch ein «muuh» bemerkbar. «Wir sind überwältigt, dass wir so viele Zuschauer haben», sagt Gygax. Sie kommen hauptsächlich aus der Region Thal, Baselland und aus dem Bernbiet.

«Eine Riesenmotivation sind die schön geputzten Kühe», betont Gygax. Gleichzeitig ermögliche die Viehschau, den Kontakt untereinander zu pflegen: «Die Viehschau dient auch der Pflege der Kameradschaft». So können sich langjährige Bekannte wieder treffen und deren Kühe betrachtet werden.

Es sei auch eine kleine freundschaftliche Konkurrenz. Denn die eigene Kuh sei immer die Schönste. An der Viehschau könne man nun die anderen Tiere begutachten und sehen, was man selber noch verbessern kann, erklärt Gygax.

Auch die kommende Generation ist anwesend

Rund um den Ring versammeln sich Grosseltern und Eltern mit ihren Kindern. Zur Jubiläumsschau stehen gleich zehn Kälber auf dem Platz: Jedes wurde individuell mit einem Blumenkranz geschmückt und wird von einem Mädchen oder Jungen geführt. Eine Punktierung wie am Vormittag gibt es nicht. «Es geht um die Freude», erklärt der OK-Präsident. Daher bekommt jedes Kind für sein Kalb ein Glöckchen. Es soll als Erinnerungsstück betrachtet werden.

Für die Tiere seien die Wetterbedingungen optimal: Nicht zu heiss und kein Regen, erklärt Gygax. Am Jubiläum durften sich auch Jungzüchter mit ihren Rindern verwirklichen. So ist «bereits die nächste Generation anwesend», bemerkt Viehschauexperte Toni Perren.

Über den Siegesprämien, den «Trychle oder Treichle» erhebt sich die Sonne. An den Miss-Wahlen tritt jeder Züchter mit seinem schönsten Tier an. In jeder Sektion werden eine Miss und eine Miss-Schön-Euter gekürt. Mit Musik betreten die Züchter und Kühe den Ring. Die Viehschauexperten Werner Walter und Toni Perren fordern die Zuschauenden auf, klatschend zur Siegerehrung zu helfen. Es wird gejubelt und untereinander zum Sieg gratuliert.

Gina Rudin und Viola Plüss, Töchter von Landwirten, übergeben den Züchtern die «Treichle». Viel Leidenschaft steckt in der Viehzucht. Dies soll bewahrt und an die kommende Generation weitergegeben werden: «Wenn man Freude und Ehrgeiz hat, dann kann man das auch an die nächste Generation weitergeben», betont Gygax.