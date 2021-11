11. Solothurner Eliteschau in Mümliswil

Viehschau Kühe beim Coiffeur – nach fünf Jahren fand die Solothurner Eliteschau wieder statt Alle zwei Jahre findet in Mümliswil die Solothurner Eliteschau statt. 40 Züchter aus dem ganzen Kanton präsentieren ihre schönsten Kühe und Rinder und hoffen auf eine Auszeichnung. Vor der Bewertung werden die Tiere sorgfältig herausgeputzt. Züchter David Flury-Schaub erklärt, worauf der Richter achtet. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Für die drei Erstplatzierten in ihrer Kategorie gibt es eine Auszeichnung. Patrick Lüthy

Die Miss Schweiz kennen die meisten. Aber schon mal etwas von der Miss Schöneuter Junior gehört? Und von der Miss Swiss Fleckvieh? Diese Missen wurden am Wochenende auf der Kätzlimatt in Mümliswil an der 11. Solothurner Eliteviehschau gekürt.

Ging man etwas näher zum grossen Festzelt, hörte man lautes Muhen – und entdeckte bald über 100 Kühe und 70 Rinder, die fein herausgeputzt auf ihre Bewertung warteten. An der Ausstellung nahmen alle drei Züchtervereine aus dem Kanton und die Jungzüchter aus dem Kanton Baselland teil.

OK-Präsident Werner Walter. Patrick Lüthy

Eigentlich findet die grösste Viehschau des Kantons alle zwei Jahre statt. Doch 2018 musste die Schau wegen eines Verdachts auf BVD, eine Virusinfektion, die vor allem Rinder betrifft, abgesagt werden. 2020 funkte die Pandemie dazwischen. Ein Jahr später klappte es endlich: «Die Züchter sind froh, dass die Ausstellung wieder stattfinden kann», sagte OK-Präsident Werner Walter. Durch die Zertifikatspflicht im Zelt habe man zwar einen grösseren Aufwand gehabt, aber solche Events seien wichtig für den Austausch: «Ansonsten haben die Bauern nicht so viel Kontakt untereinander», meinte Walter. Jeder sei genug mit seinem eigenen Betrieb beschäftigt.

Züchter David Flury-Schaub aus Oekingen stimmte zu: «Es ist schön, wieder eine Show zu erleben.» Neben dem Austausch und der Atmosphäre ginge es aber auch ums Vergleichen der Tiere:

«Hier sieht man seine besten Tiere neben den besten Tieren der anderen. So kann man einschätzen, wo man in der Zucht steht.»

Von seinen 80 Milchkühen hatte Flury-Schaub seine fünf schönsten Kühe mitgenommen. Die erste von ihnen, Arya, war schon bewertet worden. In ihrer Kategorie wurde sie Dritte. Damit entging sie knapp der Qualifikation für die Miss-Wahlen am Nachmittag. Denn dafür kommen jeweils die zwei Erstplatzierten der insgesamt 15 Kategorien in Frage.

Eingeteilt nach Alter und Rasse wurde das Vieh in einer Kategorie nach der anderen vom Züchter, von einer Helferin oder einem Helfer in einer kleinen Arena im Kreis herumgeführt. Um beim «Richten» möglichst gut abzuschneiden, wurden die Kühe und Rinder zuvor aufwendig hergerichtet: Alle Tiere trafen bereits gewaschen und geschoren in Mümliswil ein. Hinter dem Festzelt wurden sie nochmals mit dem Schlauch abgespritzt. Selbst die Ohren wurden dabei gründlich gewaschen. Im hinteren Teil des Zeltes gab es den letzten Feinschliff: Die Haare auf der Rückenlinie wurden vorsichtig getrimmt und mit Gel frisiert, Euter und Klauen gepudert.

Vor der Schau werden alle Kühe und Rinder nochmals abgeduscht. Patrick Lüthy Fotoshooting vor dem Festzelt. Patrick Lüthy Im Zelt stehen alle in Reih und Glied. Patrick Lüthy Die Kleinen machen am Kälberwettbewerb mit. Patrick Lüthy Die Frisur muss sitzen. Patrick Lüthy Patrick Luethy Patrick Lüthy Nicht alle Kühe haben gleich viel Lust sich dem Richter zu präsentieren. Patrick Lüthy Die Glocken für die Siegerinnnen sind noch aus dem Jahr 2018. Patrick Lüthy Alles hält Ausschau nach der schönsten Kuh. Patrick Lüthy Die beiden Ehrendamen Patrick Lüthy Patrick Lüthy

Auch der Nachwuchs ist mit von der Partie

Ebenfalls im hinteren Zelt, neben dem Coiffeursalon für die Kühe, lagen die Kälbchen im Stroh. Nach dem Richten der Rassen fand ein Kälberwettbewerb statt. Dort konnten die kleinen Nachwuchszüchter ihre Kälbchen präsentieren und erhielten dafür auch ein Glöckchen, genau wie die grossen später an den Miss-Wahlen. «So können die Kleinen auch schon mitmachen. Der Anlass ist wichtig für den Nachwuchs», sagte Walter.

Jung und Alt halfen beim Aufhübschen der Kühe – dann ging es nach vorne, Richtung Arena in der Mitte des Zeltes. Am Rand der Arena stand Richter Christian Aegerter und begutachtete die Tiere. Schliesslich verkündete er die Platzierungen und begründete seine Entscheidung: «Die hier ist für ihr Alter fast schon zu gross. Dafür hat sie ein gutes Euter.»

Flury-Schaub erklärte: «Das Euter ist am wichtigsten.» Darauf würde der Richter am genausten schauen. Es soll nicht zu gross, aber trotzdem prall sein. Die Zitzen sind optimalerweise symmetrisch angeordnet, damit man die Kuh besser melken kann. Ausserdem werde auf den Bau des Tieres, also beispielsweise die Hüfte, den Typ und auf die Beinstellung geachtet, erklärte Flury-Schaub.

«Das Ziel ist, Kühe zu züchten, die möglichst gesund bleiben und lange leben.»

Hinter gezüchteten «Spitzenkühen» stecke jahrelange Arbeit, sagte Walter. «Dafür braucht es eine strenge Selektion über Generationen hinweg – und ein bisschen Züchterglück», meinte er schmunzelnd.

Züchter David Flury-Schaub aus Oekingen mit seiner Kuh Ariella. Patrick Lüthy

David Flury-Schaub sah die besten Chancen für seine Kuh Ariella. «Sie hat auch schon Preise gewonnen», sagte er. Derweil wartete Ariella seelenruhig auf ihren Auftritt in der 13. Kategorie. Dort belegte sie schliesslich den dritten Platz. Miss Swiss Fleckvieh wurde übrigens Kischa vom Hof von Roland Zemp aus Ramiswil.

