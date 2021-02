Früherziehung Videochat und Beratungstelefon: So werden isolierte Solothurner Familien in der Pandemie unterstützt Die Pandemie isoliert. Was passiert mit Familien, bei denen das schon vor Corona der Fall war? Zwei Expertinnen aus dem Kanton Solothurn erzählen. Noëlle Karpf 16.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alleinerziehende, Erkrankte, Menschen mit wenig oder ohne Deutschkenntnisse: Das Programm schritt:weise unterstützt sie bei der Früherziehung. Gaetan Bally / KEYSTONE

Isolation. Einer der Effekte der Coronapandemie. Besonders hinschauen sollte man bei Familien mit Kindern im Vorschulalter, die noch in keinem Netz wie Schule oder Kindergarten sind; meist auch so schon isolierter sind. Diese Botschaft will ein Bericht von a:primo vermitteln. a:primo, das ist ein Verein, der sich schweizweit für die Förderung eben dieser Kinder einsetzt. Präsidiert wird er von der Solothurner Nationalrätin Franziska Roth (SP).

Kürzlich veröffentlichte der Verein einen Bericht mit dem Titel: «Einblick in die Lebenswelt sozial belasteter Familien während des Lockdowns.» Einen konkreten Einblick in die Situation im Kanton können zwei Frauen geben.

Zur Person Tonia Gusset Heilpädagogische Früherzieherin: Sie arbeitet beim Heilpädagogischen Dienst des Bachtelen und als Koordinatorin der Region West im Früherziehungsprogramm schritt:weise. Gusset ist 50 Jahre alt und wohnt in Bern.

Zur Person Claudia Alpinice Heilpädagogische Früherzieherin: Sie arbeitet bei der Oltner Stiftung Arkadis und als Koordinatorin der Region Ost im Früherziehungsprogramm schritt:weise. Alpinice ist 43 Jahre alt und wohnt in Bern.

Gusset und Alpinice arbeiten beide für das Programm schritt:weise. Im ganzen Kanton gibt es davon 30 Plätze. Diese werden von verschiedenen Gemeinden angeboten, die für das Programm bezahlen. Alpinice ist mit der Region Ost für Olten und Dulliken zuständig; Gusset für Derendingen und Solothurn mit der Region Solothurn West.

Sie arbeiten beide mit sogenannt sozial benachteiligten Familien zusammen. Arbeitslose, alleinerziehende, psychisch erkrankte, bildungsferne Eltern mit Kindern, Familien mit Migrationshintergrund, die die deutsche Sprache nicht beherrschen. Diese Beispiele zählt Gusset auf. Es gibt noch mehr. Was zusammengefasst gilt:

«Bei Kinder dieser Familien ist das Risiko, dass sie beim Start in die Schule schlechtere Chancen haben als andere, sehr gross.»

schritt:weise soll zumindest ähnliche Chancen für alle schaffen – für Kinder aus dem Programm und für Kinder aus komplett gesunden, bildungsnahen und wohlhabenden Familien.

Diese Begleitung besteht aus Hausbesuchen; in welchen jemand von schritt:weise vorbeikommt, meist mit Spielsachen – die die Eltern nicht kennen. Mit diesen lernen die Kleinen etwa die Formen kennen, erhalten Rüstzeug für den Schuleintritt – und die Eltern lernen, wie sie ihre Kinder fördern können. Gleichzeitig lernen die Eltern regionale Angebote wie die Bibliothek oder das Eltern-Kind-Turnen kennen; und andere Erwachsene in einer ähnlichen Situation an regelmässigen Gruppentreffen.

So weit die Idee. Als dann die Pandemie kam, wurde auch hier alles anders.

Gruppentreffen abgesagt – Hausbesuche virtuell

Gruppentreffen waren gänzlich abgesagt. Hausbesuche fanden virtuell statt – per Videochat. So hatte zumindest die Hausbesucherin – oft eine Person mit ähnlichem Hintergrund wie die Familien – noch Arbeit. Aber, so erklärt es Alpinice:

«Eine Herausforderung war es mit Familien in Kontakt zu bleiben, die nur wenig Deutsch konnten.»

Kommunikation vor Ort sei schliesslich viel einfacher, als über Videochat oder Telefon.

Was man zudem oft vergesse, ergänzt Gusset: Wie gross der Informationsbedarf dieser Familien gewesen sei. Das habe schon nur bei den Piktogrammen angefangen, die die aktuellen Vorschriften wie Händewaschen oder Maskentragen verdeutlichen sollen. «Man geht davon aus, dass diese sonnenklar für alle sind. Sind sie aber eben nicht.» Vielen Familien habe sie diese erklärt – und auch die Massnahmen. Etwa, dass es völlig in Ordnung sei, mit dem Kind noch einen Spaziergang draussen zu machen.

«Viele diese Familien leben auf engstem Raum zusammen, das war wirklich, wirklich nicht einfach.» Auch wenn es darum ging, dass Eltern, teils ohne ausreichende Deutschkenntnisse, ihre Kinder beim Fernunterricht unterstützen sollten. Und trotzdem: Genau in solchen Momenten wurden Alpinice und Gusset immer wieder von Chancen, die sich plötzlich ergaben, überrascht. «Die Eltern mussten Verantwortung übernehmen, mussten sich getrauen, mit ihren Kindern spielen zu lernen – das hat vielen auch gut getan», so Gusset.

Solidarität ist nicht riesig – aber immer wieder zu beobachten

«Die Familien hatten viel mehr Zeit zusammen. Einige waren auch froh um Pausen – etwa vom Deutschkurs – und konnten sich so viel mehr auf ihre Kinder konzentrieren», sagt Alpinice über die Region Ost. Trotzdem: Beschönigen wolle man nichts, sagt Gusset.

Dennoch können beide Expertinnen noch einen weiteren positiven Aspekt in dieser ganzen Krisenzeit beobachten. Generell stelle sie zwar fest, erklärt Gusset, dass die Solidarität nicht besonders gross sei. Und doch: «Im Rahmen des Programms treffen wir immer wieder auf Nachbarinnen oder Nachbarn, die sich einer teilnehmenden Familie komplett annehmen. Die Kinder hüten oder die Familie bei Ausflügen begleiten. Das ist sehr schön.»

Auch Alpinice betont, dass es, gerade jetzt, wichtig sein sollte Acht zu geben, auf Familien, die ohnehin wenig Kontakt haben zu anderen. «Auf den ersten Blick kann es so aussehen, als ob die Familie wenig Interesse am Kontakt zu anderen hätte. Sie schauen wenig auf, grüssen nicht, wie wir sozialisiert wurden.» Oft steckten aber einfach unsichere Eltern dahinter, die sich nichts mehr wünschten, als dass ihre Kinder Kontakt zu anderen Kinder finden – und nicht ebenfalls in der Isolation landen, bevor ihr Leben richtig losgeht.