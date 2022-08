Wallierhoftag nimmt sich dem Thema Food Waste an

Verwenden statt verschwenden Am Wallierhoftag: So will die kantonale Bauernschule am Wochenende auf das Thema «Food-Waste» sensibilisieren Jedes Jahr findet der Wallierhoftag in Riedholz statt. In diesem Jahr steht er ganz im Zeichen der Lebensmittelverschwendung. Auf spielerische Art und Weise soll den Leuten alles zu deren Vermeidung aufgezeigt werden. Denn: Das Thema ist aktueller denn je. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Es gibt Schätzungen, dass pro Jahr und Person Lebensmittel im Wert von 600 Franken weggeworfen werden. Keystone

Und schon wieder hat das Erdbeerjoghurt Schimmel und auch die Karotten sind nicht mehr geniessbar. Diese Situation beim Öffnen des Kühlschranks kennen wohl die meisten. Was nach dieser Einsicht geschieht, also das Entsorgen der «schlechten» Lebensmittel, ist eine Verschwendung von sorgfältig hergestelltem Essen. Besser bekannt unter Food-Waste.

Der diesjährige Wallierhoftag hat sich die Sensibilisierung von Solothurnerinnen und Solothurner zum Thema Food-Waste auf die Fahne geschrieben. Unter dem Motto «Verwenden statt verschwenden» soll Gross und Klein einen Tag lang spielerisch erkunden können, wie die Verschwendung von Lebensmitteln zu verhindern ist.

600 Franken landen jährlich im Abfalleimer

«Food-Waste hat auf mehreren Ebenen grosse Auswirkungen», erklärt Jonas Zürcher, Direktor des Wallierhofs, den Fokus auf das Thema. So sei es vielen Menschen nicht bewusst, wie viel Geld mit Food-Waste mit in Abfalleimer fliege. Es gebe Schätzungen, dass pro Jahr pro Person Lebensmittel im Wert von 600 Franken entsorgt werden. «Ein Betrag, der sehr viel besser eingesetzt werden kann», so Zürcher.

Jonas Zürcher, Direktor des Wallierhofs. Hanspeter Bärtschi

Dazu komme der ethische Aspekt:

«Wenn wir uns die aktuelle weltweite Lebensmittelkrise anschauen, müssen wir uns schon fragen, ob wir uns ein solches Ausmass an Lebensmittelverschwendung leisten wollen.»

Gerade in der Landwirtschaft sei es sehr schmerzhaft, wenn man sehe, wie viele Früchte, Gemüse oder Kartoffeln aussortiert werden müssen, bevor sie in den Laden kommen. Aus diesem Grund biete man am Wallierhoftag auch ein «Kartoffelsortieren» an, um die Leute spielerisch zu sensibilisieren.

Qualitätsansprüche für Bauern steigen

Da der Wallierhof im Kanton Solothurn zuständig ist für die Aus- und Weiterbildung in der Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung sei das Thema bei ihnen dauernd präsent. «Zudem wird Food-Waste mit den ständig steigenden Qualitätsansprüchen an die landwirtschaftlichen Produkte immer bedeutender», so Zürcher.

Heisst: Wenn die Bauern diese Ansprüche nicht erfüllen, geht schon ein beträchtlicher Teil der Nahrungsmittel verloren, bevor sie ins Coop oder Migros gelangen. Dieser Teil betrage bereits heute 20 Prozent. «Eine Lösung ist, dass angehende Bäuerinnen und Bauern so geschult werden, dass der Einsatz der Produktionstechniken ideal stimmt. Dies beinhaltet beispielsweise die richtige Sortenwahl oder die Düngung», so Zürcher.

Gemäss Michelle Bur, Fachlehrerin für Ernährung und Verpflegung am Wallierhof, haben die Bauern aber auch eine wichtige Aufklärungsfunktion:

«Sie können Konsumenten zeigen, dass man einen Apfel mit schwarzem Punkt trotzdem noch essen kann.»

Wie kann ich Food-Waste verhindern? Damit so viel Food-Waste wie möglich verhindert werden kann, gibt es einige einfache Punkte, die zu beachten sind: Man sollte das Menu zuerst planen und erst dann einkaufen. Keine Hamsterkäufe! Zudem sollte man vermeiden, hungrig einzukaufen. Auch mal auf einem Hofladen einkaufen, wo oftmals auch die krummen Rüebli angeboten werden. Nach dem Einkaufen die Menus richtig portionieren, damit wenig Reste entstehen. Falls es dennoch zu Resten kommt, diese wiederverwerten. Oder falls keine unmittelbare Verwendung möglich ist, versuchen zu konservieren (Rezepte Wallierhof). Zu guter Letzt sollte man einen gesunden Umgang mit den Ablaufdaten pflegen. Heisst: Wenn ein Joghurt abgelaufen ist, aber noch gut riecht, ist es immer noch essbar.

Bärenanteil des Food-Waste fällt bei Konsumenten an

Aber nicht nur die Produzenten sind gefordert. In den Haushalten, bei den Konsumenten also, fällt heute ein Drittel des gesamten Food-Waste an. «Deshalb ist es um so wichtiger, dass die Leute ihre Menus planen und wissen, wie sie Reste verwerten können», erklärt Bur.

Damit das Thema bei den Konsumenten auch in den Vordergrund rückt, sei aber auch die Politik gefragt. Sie könne die Problematik der breiten Masse besser vermitteln. Einen ersten Schritt dazu habe der Bund mit dem im Frühling 2022 verabschiedeten Aktionsplan gegen Food-Waste bereits gemacht. Dabei sollten unter anderem die Haushalte mit dem nötigen Know-how ausgestattet werden.

Mit gutem Beispiel vorangehen

Auf dem Wallierhof versucht man jedoch nicht nur, anderen das Thema zu vermitteln, sondern lebt es auch selber vor. «Wir versuchen auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb alles zu verwerten», erklärt Zürcher. So können zum Beispiel Kartoffeln von jeglicher Grösse in der Betriebsküche verarbeitet werden.

Schliesslich schulde man es auch der Umwelt, den Food-Waste zu reduzieren. «Die Produktion von Lebensmitteln braucht extrem viele Ressourcen. Wenn diese nicht in den Verkauf gelangen oder in den Haushalten verelenden, war die Nutzung von Boden, Wasser oder Energie vergebens», sagt Zürcher. Das Ausmass der Lebensmittelverschwendung für die Umwelt zeige der Vergleich mit dem Verkehr. So seien die Emissionen des gesamten Food-Waste in der Schweiz gemäss foodwaste.ch äquivalent mit der Hälfte des Autoverkehrs.

Wallierhoftag 2022 Der Wallierhoftag findet am Sonntag, 28. August 2022, unter dem Motto «Verwenden statt verschwenden» auf dem Wallierhof in Riedholz statt. Gäste sind herzlich eingeladen, von 10.00 bis 17.00 Uhr spielerisch verschiedene Methoden zur Vermeidung von Food-Waste auszuprobieren.

